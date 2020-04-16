Счет на триллионы: во сколько коронавирус обойдется России

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

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Режим самоизоляции может привести к тому, что у нескольких десятков российских отраслей в 2020 году сокращение добавленной стоимости составит от 3,9% до 83,9% в годовом выражении, указывается в обзоре НРА. Согласно прогнозам, наибольшие потери понесут гостиницы и предприятия общественного питания.

Сильно пострадает вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%). Менее всех, согласно оценке агентства, кризис коснется производства продуктов питания и табака (-3,9%), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (-5,1%), а также добычи полезных ископаемых (-6,6%).

«Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей», — отмечается в обзоре с пометкой, что такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса.

Также аналитики агентства представили обновленный макропрогноз, состоящий из трех сценариев развития событий, которые учитывают комбинацию шоков, связанных с дестабилизацией нефтяного рынка и пандемией коронавируса, а также процессом восстановления китайской экономики.

При наиболее благоприятном стечении обстоятельств по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4–0,7% и повышение реальных зарплат на 0,3–0,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне 75–80 рублей, а инфляция повысится до 6,2–6,5%. Впрочем, вероятность реализации такого сценария в НРА оценивают в 15%.

Вероятность пессимистического сценария вдвое выше. Он предполагает падение экономики в этом году до 7,1% ВВП, выход на нулевой уровень к 2022 году и достижение роста в 1,5–1,7% к 2024 году. При этом реальная зарплата снизится на 7,5–7,8%, курс доллара вырастет до 100–103 рублей, а инфляция повысится до 9,2%.

«Пессимистический сценарий предполагает, что мировую экономику ждет кризис с последствиями, многократно превосходящими проблемы 2008–2010 годов с трудно прогнозируемыми эффектами, однако вероятность его реализации пока остается невысокой», — отмечается в обзоре.

Наиболее реалистичным, с вероятностью в 50%, эксперты НРА, считают базовый сценарий с рецессией до -3,3%, снижением зарплат на 3–3,2%, курсом доллара 85–90 рублей и инфляцией в 7,2–7,3%.

Аналитики отмечают, что правительство не допустит значительного ущерба и примет дополнительные меры, чтобы вывести экономику из кризиса по наиболее благоприятному сценарию.

Специалисты обращают внимание, что власти уже принимают меры оперативного реагирования, обеспечивая предприятиям из пострадавших отраслей отсрочку налоговых платежей, кредитные каникулы, мораторий на банкротство.

Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать перечень системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п.п. ниже рыночной. Кроме того, глава государства заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса получат по 12,1 тыс. рублей на работника, и эти средства можно будет потратить на обеспечение сотрудников зарплатами

Путин также предложил направить регионам 200 млрд рублей «на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов» и заявил о необходимости выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. По расчетам экспертов, общий объем поддержки экономики сейчас оценивается уже в 2 трлн рублей.