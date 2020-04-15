Не возбуждает: коронавирус ударил по проституции

Общее падения спроса на услуги в России из-за карантина по COVID-19 не обошло стороной и его нелегальные виды такие, как проституция. Самоизолировавшись бывшие клиенты проституток в большинстве отказались от лишних контактов, которые могут стать причиной заболевания коронавирусом. Об этом говорят секс-работницы.

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«У меня есть постоянные клиенты, в принципе брать «в тёмную» — это не совсем моя история. Но сейчас ситуация очень стремная. Все, кто у меня был, либо уехали куда-то пересиживать карантин в своих особняках, либо ушли в глубокую изоляцию. Вот и приходится работать по звонку...

Так трудно сказать, реально, по ощущениям, из 10 человек теперь только двое-трое заказывают выезд, конечно и торг при этом бессовестный.

Все очень боятся заразиться, я и сама боюсь, а что делать», — рассказала «Газете.Ru» разместившая свою анкету на одном из сайтов интимных услуг Жасмин из Москвы.

Схожее мнение высказывает Олеся, она зарабатывает проституцией в Санкт-Петербурге. По ее словам, многие «девочки» сами боятся заразиться, потому как уже имеют хронические болезни.

«А вы думаете, это какой заработок? Нам приходится иметь дело с болезнями, которые пострашнее, чем этот вирус. Есть кто и туберкулёзом переболел, а что зэков вон треть страны ходит, это только у Минздрава эпидемии нет, все по статистике красиво. Про заболевания передающиеся половым путем я вообще молчу, всякие гепатиты, герпесы — почти норма. Иммунитет посажен — тут уже не до шуток. Понятное дело все, как могут, защищаются, но это не тот вид работы, где можно дистанцироваться от клиента», — рассказала Олеся из Санкт-Петербурга.

По словам собеседницы, у нее поток клиентов упал более, чем вдвое.

Такую же оценку приводит Ассоциация секс-работников России «Серебряная роза», выступающая за декриминализацию статьи 6.11 КоАП (Занятие проституцией). По словам директора Ассоциации Ирины Масловой, у работников секс-индустрии за время карантина примерно на 30-40% снизились неприкосновенные денежные запасы «на черный день» , теперь интим-работницы тратят деньги только на питание и аренду квартир. В ассоциации оценивают общее снижение доходов «ночных бабочек» примерно на 70-80%.

«Многие люди теряют работу даже дома, сидя на карантине, а это (платный секс — «Газета.Ru») далеко не самая востребованная потребность. Поэтому люди, которые сейчас оказывает услуги, оказались в очень тяжелой ситуации, востребованность этих услуг упала на 70-80%. Денег никогда особо много и не было, заработок всегда был чуть выше, чем по региону. В Москве, к примеру, около 60-100 тыс руб., в регионах — 30-50 тыс. руб.», — рассказала «Газете.Ru» Маслова из «Серебряной розы».

Собеседница отмечает, что идет огромное сокращение числа тех, кто работает, некоторые вернулись из крупных городов переживать кризис дома. Почти у каждой проститутки есть на иждивении какие-либо родственники, поскольку в этот бизнес людей толкает по большей части только нужда, отмечает Маслова.

По оценкам Ассоциации «Серебряной розы»,

всего в России насчитается около 3 млн людей, занятых непосредственном в предоставлении интим-услуг. Самое большое предложение в Москве — около 150 тыс. человек.

«При этом мы смотрим, что делают наши коллеги в других странах, где это легально и люди платят налоги. Те, кто был в серой зоне, остаются за бортом, а те, кто работал легально, получают компенсации от государства. Увы, у нас эта сфера услуг криминализована и это беда. В этот бизнес всегда шли люди, для которых это был вопрос выживания, — заключила директор ассоциация секс-работников.

Со схожей ситуацией интим-работницы столкнулись по всему миру. Самый знаменитый в этой сфере город — Амстердам — с 15 марта закрыл все интим-заведения на улице «Красных фонарей». Местные работницы организовали сбор средств для наиболее пострадавших коллег, но удалось собрать всего лишь около 5 тыс. евро. В США на время карантина во многих штатах легальная проституция попала под запрет. В Объединении работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD) отмечают, что проститутка, несмотря на уплату налогов, все еще не получают должной поддержки со стороны государства.

В Лондоне большинство проституток переключились на дистанционное оказание услуг, посредством интернета. Но такой вид бизнеса приносит куда меньше денег, нежели личные контакты.

«Вирус — это катастрофа для бизнеса, ориентированного на клиентов, и секс-работа здесь ничем не отличается, — рассказала Клео из Лондона BBC. — Большая часть моего дохода формируется за счет индивидуальных сеансов. Через «онлайн-сервис» я обычно зарабатываю немного денег».