Назад в 90-е: спрос на нефть упадет до уровня 25-летней давности

Глобальный спрос на нефть в текущем месяце упадет на 29 млн баррелей в сутки и достигнет минимума с 1995-го года, сообщается в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Во втором квартале падение составил 23,1 млн баррелей в сутки.

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По оценке аналитиков МЭА, в мае спрос на нефть сократится на 26 млн баррелей в сутки в годовом выражении. В июне процесс восстановления может набрать обороты, однако спрос будет все еще на 15 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад.

По итогам года падение спроса на нефть станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019-м, что сведет на нет накопленный рост почти за десятилетие, прогнозирует агентство.

После публикации доклада агентства падение цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию 18:54 мск цена Brent упала на 6,66% до $27,54 за баррель, WTI в 18:54 мск стоил $19,45 за баррель, сокращение на 3,28%. Индекс МосБиржи на 18:50 по мск упал на 5,05%, индекс РТС — на 7,62%. Курс евро превысил 82 рубля, доллар стоил 75,17 руб.

Беспрецедентное падение спроса из-за пандемии коронавируса вкупе с наращиванием поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы привели к избыточному предложению нефти в мире, которое к настоящему моменту превысило 20 млн барр. в сутки. Вопрос хранения нефти становится все более острым: в прошлом месяце в ряде случаев формировались отрицательные цены на нефть, и поставщик собирался доплачивать за ее отгрузку.

«Низкие цены на нефть несут угрозу стабильности отрасли, которая останется ключевой в функционировании глобальной экономики», — отмечается в докладе.

По мнению Антона Покатовича, главного аналитика «БКС Премьер», возвращение нефтяных цен к понижательной динамике ожидаемо, и у рынков есть понимание того, что новая сделка по сокращению нефтедобычи не сможет быстро сбалансировать нефтяной рынок, а давление на цены со стороны фундаментального дисбаланса сохранится.

«В то же время мы считаем, что масштабы спада мировой экономики под давлением вирусного фактора могут все еще недооцениваться рынком. В результате появление негативных прогнозов по мировому росту, в том числе от МВФ, приводят к усилению тревожности рынков и, соответственно, распродажам некоторых групп рисковых активов, к которым в том числе относится и нефть», — объясняет эксперт.

Предполагаемое наращивание запасов на 12 млн баррелей в сутки в этом полугодии «угрожает переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища — в ближайшие недели, предупреждает МЭА, добавляя, что доступные мощности могут быть исчерпаны уже в середине года.

Министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным, в свою очередь, заявил, что доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель.

По мнению Александра Осина, аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», данные о профиците на сырьевом рынке не носят на текущий момент среднесрочного характера, а отражают краткосрочные волатильные тенденции.

«Исходя из корреляции потребления нефти и мирового ВВП, для устойчивого среднесрочного (длинной в несколько кварталов) сокращения потребления на 10–20 млн баррелей в день, необходимо такое же по длительности сокращение мирового ВВП на 10-20%. Это значительно больше, чем предполагают сейчас средние прогнозы на рынке», — объясняет аналитик, добавляя, что для преодоления краткосрочных рисков дефицитов также требуется определенное время.

Как подчеркивают аналитики МЭА, решения, принятые ОПЕК + и G20, должны уберечь нефтяную отрасль от более серьезных потрясений, чем те, с которыми она уже столкнулась, однако компенсировать падение спроса в мире ими не удастся.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, чтобы снизить угрожающий дисбаланс между спросом и предложением, а также приподнять нефтяные котировки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут распространяться ина страны не входящие в альянс. Общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале, а в целом за 2020 год может уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.

«Заметим, что Штаты, как и другие страны вне ОПЕК+, в рамках новой сделки не взяли на себя «жесткие» обязательства по сокращению своей добычи – какие-либо квоты по сокращению в отношении этих стран сейчас не реализованы, — отмечает аналитик «БКС Премьер». — Если каких-либо квот так и не будет введено, то фактически их добыча будет сокращаться «естественным» путем под давлением ценовой конъюнктуры и прочих экономических обстоятельств, что не позволяет дать какую-либо точную оценку конечным объемам данных сокращений», - - заключил Покатович.

Ранее генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо прогнозировал, что во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — заявил в Баркиндо в своем вступительном слове к заседанию от 9 апреля.

Генсек ОПЕК отметил, что объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

С опубликованными после совещания параметрами сотрудничества согласились все принимавшие участие в переговорах страны, кроме Мексики, которая по предложенному плану сокращения должна была снизить ее на 400 тыс. баррелей в сутки. Как стало известно позже, страна готова сократить добычу только на 100 тыс. В ходе переговоров, которые продолжились в пятницу в рамках G20, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что дополнительные обязательства по сокращению в размере 250 тыс. баррелей возьмут на себя США, чтобы компенсировать менее значительное, чем требуют другие страны, снижение добычи Мексикой.

В пятницу, 10 апреля, президент США Дональд Трамп уточнил, что Соединенные Штаты возьмут на себя 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику, а та, в свою очередь, компенсирует Вашингтону расходы позже.

В середине марта Дональд Трамп заявил, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Нефтяная война между Москвой и Эр-Риядом, последовавшая за расторжением сделки ОПЕК+, привела к нерентабельным ценам для США, поскольку добыча сланцевой нефти, которую наращивают Штаты, делает ее себестоимость значительно выше. Американские нефтяники в связи с этим даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении российской энергетики и приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии.