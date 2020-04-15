«Не копить долги»: Путин огласил второй пакет господдержки бизнесу

Кремль объявил о втором пакете антикризисных мер по поддержке экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Президент Владимир Путин обнародовал предложения на совещании с правительством в среду, 15 апреля.

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Самая ожидаемая мера – прямая безвозмездная финансовая помощь за апрель и май на зарплаты сотрудникам малых и средних компаний, пострадавшим от пандемии.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — предложил Путин.

Объём господдержки для каждой компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года в размере 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Главное условие — сохранение занятости

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, отметил Путин. Должна быть предусмотрена возможность «дистанционной подачи заявки без очередей и спешки».

Единственное обязательное условие и требование к компании, которая планирует получить госпомощь, — это максимальное сохранение занятости, «на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля».

Если компания такое требование выполняет, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне, уточнил Путин.

Второй пункт господдержки дополняет предложенную ранее правительством программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Президент признал, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: «получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам».

«В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — предложил Путин, добавив, что гарантии ВЭБ позволят снизить риски невозврата для коммерческих банков, а значит, это повысит доступность таких кредитов.

Президент также рекомендовал правительству дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Важно, чтобы компании «не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками».

На пополнение оборотных средств

Третий пункт господдержки касается системообразующих предприятий. Их список будет дополнен и критерии отбора будут более внятные и четкие. Ранее в список системообразующих уже вошли более тысячи компаний. Для них будет разработан новый кредитный продукт.

«Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — отметил Путин.

«Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть, реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки», — отметил глава государства.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты.

Список пострадавших отраслей расширяется, в этот раз на непродовольственные сектора.

Также Путин распорядился оказать финподдержку регионам в размере 200 млрд рублей и авиаперевозчикам - 23 млрд рублей.

Это уже четвертое прямое обращение президента к нации за месяц. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Второго апреля Путин вновь выступил с обращением и объявил нерабочим весь апрель, расширив при этом полномочия местных властей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Восьмого апреля президент выступил на селекторном совещании с губернаторами. Тогда глава государства, в частности, заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб.

Эксперты в целом положительно оценивают второй пакет господдержки экономики. В целом гранты МСП на зарплаты — мера в русле текущих мировых тенденций, отмечает директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.

«Но пока сложно оценить, легко ли предприятиям будет воспользоваться этой программой, и достаточен ли будет объем выделяемой поддержки. В европейких странах пострадавшему бизнесу сейчас компенсируют до 70% заработной платы», — уточняет Вартапетов.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов пояснил, почему госгарантии Центробанка по кредитам заменены на гарантии Внешэкономбанка.

«Гарантии ЦБ могли затруднить проведение монетарной политики, а также несколько противоречат основным функциям деятельности регулятора, поэтому решили, что технически проще осуществить такие гарантии через ВЭБ».

Предложенные сегодня меры поддержки направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе, где трудится более 20 млн человек, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Прямые безвозмездные выплаты для предприятий пойдут на то, чтобы сотрудники получили зарплату в размере МРОТ (12 тысяч рублей). Это актуально для очень многих организаций, особенно в регионах», — уточняет Сигал.

Не менее важны и средства, которые выделяет государство, для устойчивости региональных бюджетов в размере 200 млрд. рублей. Регионам поддержка будет необходимой, добавляет член «Опоры России».

Из новых мер самая действенная — это прямые выплаты работникам из бюджета, солидарны эксперты. «Бизнес будет иметь мотивацию не закрывать рабочие места. Меньше бюрократии, меньше нагрузки на социальные ведомства. Госгарантии по зарплатным кредитам — неплохой и недорогой способ сохранить платежеспособность населения на период невыплат (которые все равно будут) и временных сокращений заработка», — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Что касается поддержки авиационной отрасли, то 23 млрд рублей — это примерно двухнедельная выручка одного только «Аэрофлота», уточняет Емельянов. Очевидно, что в последующем государству придется помогать авиаперевозчикам более системно и объемно,

считает эксперт.

200 млрд рублей на поддержку регионов - также недостаточно, отметил он.

«Вполне возможно, что в будущем придется более адресно помогать тем регионам, которые обычно более независимы от федеральной помощи, а сейчас оказались перед лицом падения налоговых сборов», — заключает Емельянов.