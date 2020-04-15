Собянин: меры соцподдержки москвичей призваны возместить потери

Серьезным ударом по привычному образу жизни всех жителей Москвы стали действующие в городе ограничительные меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города», – отметил мэр.

Он заявил, что власти Москвы принимают большое количество мер социальной поддержки, которые призваны «хотя бы отчасти» компенсировать потери и неудобства, возникшие из-за режима повышенной готовности и самоизоляции. Собянин подчеркнул, что список будет дополняться по мере развития ситуации с коронавирусом – чтобы помочь попавшим в непростую ситуацию горожанам.

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Меры соцподдержки разделены на три основные категории – по получателям выплат и услуг. Первая группа мер касается материальной поддержки безработных граждан и семей с детьми.

С апреля по июнь 2020 года женщинам, имеющим детей младше трех лет, вне зависимости от дохода семьи будет в месяц выплачено по 5000 рублей на одного ребенка. Выплата касается семей, имеющих право на материнский капитал.

Малообеспеченным семьям, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, а также семьям безработных москвичей из городской казны заплатят 7,6 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка сверх уже имеющихся выплат.

Потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных гражданам с апреля по сентябрь текущего года повышают размер пособия – максимум теперь составляет 19,5 тыс. рублей в месяц. Из них 12,1 тыс. рублей платит федеральный бюджет, а Москва добавляет 7,3 тыс. рублей. Безработным москвичам с детьми выписана надбавка в 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка – вплоть до сентября.

Другие меры поддержки семьям перечислены в блоге мэра. В их числе – адресная помощь с детскими товарами, выдача школьникам продовольственных наборов и увеличение пособий по временной нетрудоспособности для получателей такового.

Находящихся на самоизоляции граждан поддержат вторым пакетом мер – среди них как разовая денежная помощь в размере 4000 рублей москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, так и волонтерская помощь по покупке и доставке продуктов и лекарств, выгулу собак и прочее.

Инвалидов обеспечивают техсредствами реабилитации и помогают проходить реабилитационные мероприятия на дому. Слабослышащим представляют услуги сурдопереводчика — для информирования о решениях органов власти и мерах поддержки.

Отдельный раздел касается компенсационных мер. В их числе — временная отмена взносов на капитальный ремонт зданий, временная отмена штрафов за просрочку платежей по ЖКХ, перестают также взыскивать задолженности принудительно. Такие «каникулы» продлятся до июня включительно.

Продлеваются сроки действия проездных документов — порядок подробно расписан в мэрском блоге. Мера касается не только учащихся и студентов, но и всех пассажиров общественного транспорта столицы вообще.

Наконец, продлевается срок совершения «действий, необходимых для предоставления госуслуг». Гражданам, срок действия документов которых истекает в течение срока режима повышенной готовности, также минимум на три месяца продлевают его автоматически.

Ранее Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме. По его словам, нужно «убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным». Градоначальник также заметил, что посещать «интервью в условиях самоизоляции невозможно».

С 9-го апреля в Москве начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке. «Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», — сказал мэр.

Он также отметил, что одобряет решение президента России Владимира Путина установить федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей и надбавки к выплатам на несовершеннолетних детей в размере 3 000 рублей. «Это очень правильно», — отметил Собянин.

Всего в Москве коронавирус подтвержден у 14776 человек. Умерло 106 москвичей с COVID-19, выздоровело 1205.