«Великий карантин»: МВФ прогнозирует худший обвал экономики с 1930-х

Мировая экономика сократится в этом году на 3%, хотя ранее ожидался рост на 3,3%. В следующем году мировой ВВП вырастет на 5,8% вместо 3,4% по январскому прогнозу. Об этом говорится в апрельском обзоре (World Economic Outlook: The Great Lockdown), опубликованном МВФ во вторник 14 апреля.

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Эксперты фонда признают, что существует «крайняя неопределенность» по поводу глобального прогноза. «Негативные экономические последствия [пандемии] зависят от факторов, налагающихся друг на друга и их тяжело предсказать», — пишут эксперты фонда.

Европу ожидает рекордный обвал

Сложно предсказывать траекторию развития пандемии, интенсивность и эффективность мер противодействия ей, масштабы перебоев в поставках товаров, изменения в действующих моделях расходования средств, последствия отказа от посещения торговых центров населением, волатильность цен на сырьевые товары. Для многих стран «преобладает риск наихудшего исхода», подчеркивает МВФ. Даже для самых крупных экономик. Например, в США в текущем году ожидается экономический спад на 5,9%, хотя еще в январе прогнозировался рост на 2%. В следующем — рост на 4,7%.

В Китае тем не менее прогнозируется рост на 1,2% в этом году и на 9,2% в следующем. В Индии тоже рост — на 1,9% вместо 5%.

Еврозона обвалится рекордно — 7,5%. В 2021-м будет рост на 4,7%.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат сообщила, что возникший экономический кризис будет, по всей вероятности, самым серьезным со времен «Великой депрессии» 30-годов прошлого века. Она характеризует его в предисловии к докладу как «Великий карантин». И нынешняя рецессия точно будет масштабнее той, что была во время финансового кризиса 10 лет назад, утверждается в докладе.

«Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн — больше, чем экономики Японии и Германии, вместе взятые», — заявила она на пресс - конференции в Вашингтоне. По ее словам, речь идет о «по-настоящему глобальном кризисе, не затронутой не осталась ни одна страна».

Сильнее всего пандемия скажется на экономике Италии. Ее ВВП сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%. Экономический спад будет в Германии, Франции и Великобритании. В Германии снижение составит 7%, во Франции - 7,2%, в 2021 году экономики этих стран могут вырасти на 5,2% и 4,5% соответственно. Британская экономика упадет в 2020 году на 6,5% (ожидался рост на 1,4%), а в 2021 году вырастет на 4% (1,5%), ожидают в МВФ.

ВВП Японии в текущем году снизится на 5,2% вместо роста на 0,7%, как ожидалось ранее. В 2021 году МВФ прогнозирует рост на 3% (в предыдущем прогнозе он был на уровне 0,5%).

В целом развитые экономики ждет спад на 6,1% в этом году и рост на 4,5% в следующем.

А экономика стран с формирующимся рынком в 2020 году снизится на 1% (ранее ожидался рост на 4,4%). В 2021 году — рост на 6,6% (предыдущий прогноз — 4,6%).

В России - хуже

По России прогноз неутешительный, в отличие от партнеров по БРИКС — Индии и Китая, в которых все-таки сохранится рост ВВП.

Российская экономика по итогам 2020 года сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году, предрекает МВФ.

При этом значительного роста безработицы в России фонд не ожидает — с 4,6% в 2019 году она вырастет до 4,9% в 2020. В следующем году экономический рост в России возобновится и составит 3,5%, что на 1,5 п. п. больше предыдущего прогноза фонда.

Прогноз МВФ по России близок к оценкам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина: по итогам 2020 года российская экономика сократится на 3 - 5%, а при пессимистичном сценарии — на 8%, прогнозирует экс-министр финансов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе также отметила, что отечественный ВВП будет «в отрицательной зоне». Минэкономразвития пока не обновляло свой прогноз с февраля. Тогда министерство давал оценку в 1,9% ВВП.

Оценка перспектив российской экономики в версии МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который ранее представил свой прогноз: в 2020 году ВВП России снизится на 1% (в декабре ожидался рост на 1,6%), а при совсем неблагоприятном сценарии — на 2,2%. Российская экономика зависит от цен на нефть. Средняя цена барреля нефти, по прогнозу МВФ, будет равна в текущем году $34,80 (снижение на 43,4% к 2019 году), в следующем — $36,40.

Сейчас основным драйвером глобальных рынков стали не ужасающие свидетельства ущерба, который вызванный пандемией кризис наносит экономической активности и деловым настроениям, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. «Движение рынков зависит от того, достаточно ли будет существующих или планируемых мер по борьбе с вирусом со стороны властей», — резюмирует эксперт.