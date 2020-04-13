Китайский сценарий: что ждет российский рынок жилья после кризиса

Зарубежные рынки недвижимости начали подавать первые признаки восстановления. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, рост объема сделок в сфере жилой недвижимости фиксируют Китай и Канада, а в Италии, Испании и Франции выросло количество просмотров жилья онлайн, сообщили в компании «Газете.Ru».

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Согласно данным Sou-Fun CREIS (одного из крупнейших порталов недвижимости Китая), в Шанхае по сравнению с 62 продажами в последнюю неделю января, количество сделок на прошлой неделе выросло до 1 374. По информации консалтинговой компании Capital Economics, отслеживающей продажи недвижимости в 30 крупных китайских городах, за первые 17 дней марта совершено 39 455 сделок купли-продажи, в то время как за тот же период в феврале их было почти в 9 раз меньше — 4 578. Общий объем продаж доступных новостроек в Китае снизился на 34,7% в годовой динамике.

Сектор недвижимости и связанные с ним отрасли составляют 25% экономики Китая, поэтому его восстановление будет играть ключевую роль в возвращении к активному экономическому росту страны. Вероятнее всего, государство будет поддерживать отрасль строительства через облегчение доступа к кредитам, считают аналитики Knight Frank.

На основе собственных баз данных и интернет-ресурсов, аналитики Knight Frank делают вывод о том, что во Франции, Испании и Италии за последние две недели выросла активность просмотров жилья.

«Некоторые клиенты приглядываются к рынку, чтобы пересмотреть свой инвестиционный портфель, тем самым используя время в изоляции с пользой», — объясняет директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

Спрос на жилье вырос и в Канаде: в Ванкувере в марте 2020 года на 17% увеличилось количество продаж жилой недвижимости по сравнению с февралем, а число переходов прав собственности в годовом исчислении выросло на 46%.





Что будет с рынком жилья в России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российский рынок жилой недвижимости может показать быстрый «отскок» после окончания карантинных мер по примеру Китая. При другом раскладе уже с лета-осени может начаться сокращение спроса на жилье на фоне сокращения доходов и роста цен. В этом случае, застройщикам придется предлагать скидки, чтобы оживить его.

В марте на отечественном рынке новостроек наблюдался рост активности клиентов — на фоне девальвации рубля покупатели стремились быстрее определиться с подходящим проектом и получить одобрение по ипотечному кредиту, так как опасались повышения ипотечных ставок, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» и участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Также увеличилось число инвестиционных сделок, поскольку многие владельцы финансовых активов поспешили от них избавиться и вложиться в недвижимость.

«Эти группы клиентов создали некоторый ажиотажный спрос на рынке, который не идет в сравнение с тем, что мы наблюдали в конце 2014 года», — говорит Литинецкая. По ее прогнозам, на фоне сокращения доходов и роста цен на 10-12%, который последний год наблюдался на рынке жилья, значимого кризисного всплеска спроса не ожидается.

«Судя по недостаточным мерам поддержки населения и экономики, можно ожидать, что уже летом-осенью спрос заметно упадет и его восстановление станет возможным только при кардинальной смене экономического курса. Ипотека уже не станет панацеей», — предполагает эксперт.

По мнению директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, непосредственно московский рынок недвижимости скорее пойдет по китайскому сценарию. Сейчас в стране ограничивается передвижение физических лиц и работа большинства организаций, поэтому

после завершения сделок февраля-марта рынок встанет на паузу.

При этом, как отмечает эксперт, клиенты продолжают мониторить варианты и общаться с брокерами, формируется отложенный спрос, и российский рынок по примеру китайского может пойти вверх практически сразу после окончания карантина. Соловьев уверен, что в Москве будет тренд на удорожание недвижимости и повышенный спрос, поскольку столица России — центр притяжения для инвестирования со всех регионов страны и для зарубежных клиентов.

Китайский сценарий в первую очередь дает надежду на то, что после преодоления пандемии рынок жилой недвижимости в нашей стране сможет так же быстро восстановиться, считает региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева.

«Во-первых, следует учитывать меры, предпринимаемые властями — жилье находится в центре внимания правительства, которое делает все необходимое, чтобы не допустить падения этого сегмента, — предполагает Екатерина Фонарева. — Во-вторых, на рынке присутствуют компании, которые уже пережили несколько кризисов, и они понимают, как им действовать, чтобы максимально выгодно выйти из текущей ситуации и проработать все последствия».

Эксперт также добавляет, что несмотря на вероятность снижения покупательной способности населения, тенденция снижения ипотечных ставок дает основание полагать, что в течение 3-6 месяцев после преодоления пандемии спрос на недвижимость восстановится до прежнего уровня.

В случае, если российский рынок все же пойдет по негативному сценарию развития, и спрос на жилье упадет, застройщики прежде всего увеличат размер скидок,

считает Мария Литинецкая.

«В 2015-2017 годах средний размер скидки в Москве составлял порядка 7-8% от стоимости квартиры. В последние два года он снизился примерно до уровня 3-4%. Учитывая глубину предстоящего кризиса, не исключаю, что размер скидки может повыситься до 10%. При этом застройщики менее ликвидных объектов возможно будут давать более значительные скидки, равно как и на наименее привлекательные квартиры в проекте (скажем, с неудачным видом из окна)», — считает эксперт.

Литинецкая также добавляет, что проблема текущего кризиса заключается еще и в том, что он системный, и люди могут перестать приобретать жилье не столько из-за высоких расценок, а сколько из-за неопределенности в экономике и повышенных рисков. Предотвратить этот процесс, по ее мнению, помогут только государственные инвестиции в отрасль, и сейчас самое время задействовать резервы, накопленные за предыдущие годы.