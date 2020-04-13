Китайский сценарий: что ждет российский рынок жилья после кризиса

Аналитики рассказали о двух сценариях на российском рынке жилья после кризиса

Консалтинговые агентства фиксируют оживление зарубежных рынков жилой недвижимости после падения на фоне пандемии. Продажи взлетели в Китае и Канаде, в Европе увеличилось количество онлайн-просмотров квартир и домов. Российский рынок жилья вот-вот встанет на паузу, сошлись во мнениях опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Восстановление спроса после кризиса может пойти по двум сценариям, рассказали они.

Зарубежные рынки недвижимости начали подавать первые признаки восстановления. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, рост объема сделок в сфере жилой недвижимости фиксируют Китай и Канада, а в Италии, Испании и Франции выросло количество просмотров жилья онлайн, сообщили в компании «Газете.Ru».

Согласно данным Sou-Fun CREIS (одного из крупнейших порталов недвижимости Китая), в Шанхае по сравнению с 62 продажами в последнюю неделю января, количество сделок на прошлой неделе выросло до 1 374. По информации консалтинговой компании Capital Economics, отслеживающей продажи недвижимости в 30 крупных китайских городах, за первые 17 дней марта совершено 39 455 сделок купли-продажи, в то время как за тот же период в феврале их было почти в 9 раз меньше — 4 578. Общий объем продаж доступных новостроек в Китае снизился на 34,7% в годовой динамике.

Сектор недвижимости и связанные с ним отрасли составляют 25% экономики Китая, поэтому его восстановление будет играть ключевую роль в возвращении к активному экономическому росту страны. Вероятнее всего, государство будет поддерживать отрасль строительства через облегчение доступа к кредитам, считают аналитики Knight Frank.

На основе собственных баз данных и интернет-ресурсов, аналитики Knight Frank делают вывод о том, что во Франции, Испании и Италии за последние две недели выросла активность просмотров жилья.

«Некоторые клиенты приглядываются к рынку, чтобы пересмотреть свой инвестиционный портфель, тем самым используя время в изоляции с пользой», — объясняет директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

Спрос на жилье вырос и в Канаде: в Ванкувере в марте 2020 года на 17% увеличилось количество продаж жилой недвижимости по сравнению с февралем, а число переходов прав собственности в годовом исчислении выросло на 46%.
 

Что будет с рынком жилья в России

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российский рынок жилой недвижимости может показать быстрый «отскок» после окончания карантинных мер по примеру Китая. При другом раскладе уже с лета-осени может начаться сокращение спроса на жилье на фоне сокращения доходов и роста цен. В этом случае, застройщикам придется предлагать скидки, чтобы оживить его.

В марте на отечественном рынке новостроек наблюдался рост активности клиентов — на фоне девальвации рубля покупатели стремились быстрее определиться с подходящим проектом и получить одобрение по ипотечному кредиту, так как опасались повышения ипотечных ставок, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» и участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Также увеличилось число инвестиционных сделок, поскольку многие владельцы финансовых активов поспешили от них избавиться и вложиться в недвижимость.

«Эти группы клиентов создали некоторый ажиотажный спрос на рынке, который не идет в сравнение с тем, что мы наблюдали в конце 2014 года», — говорит Литинецкая. По ее прогнозам, на фоне сокращения доходов и роста цен на 10-12%, который последний год наблюдался на рынке жилья, значимого кризисного всплеска спроса не ожидается.

«Судя по недостаточным мерам поддержки населения и экономики, можно ожидать, что уже летом-осенью спрос заметно упадет и его восстановление станет возможным только при кардинальной смене экономического курса. Ипотека уже не станет панацеей», — предполагает эксперт.

По мнению директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, непосредственно московский рынок недвижимости скорее пойдет по китайскому сценарию. Сейчас в стране ограничивается передвижение физических лиц и работа большинства организаций, поэтому

после завершения сделок февраля-марта рынок встанет на паузу.

При этом, как отмечает эксперт, клиенты продолжают мониторить варианты и общаться с брокерами, формируется отложенный спрос, и российский рынок по примеру китайского может пойти вверх практически сразу после окончания карантина. Соловьев уверен, что в Москве будет тренд на удорожание недвижимости и повышенный спрос, поскольку столица России — центр притяжения для инвестирования со всех регионов страны и для зарубежных клиентов.

Китайский сценарий в первую очередь дает надежду на то, что после преодоления пандемии рынок жилой недвижимости в нашей стране сможет так же быстро восстановиться, считает региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева.

«Во-первых, следует учитывать меры, предпринимаемые властями — жилье находится в центре внимания правительства, которое делает все необходимое, чтобы не допустить падения этого сегмента, — предполагает Екатерина Фонарева. — Во-вторых, на рынке присутствуют компании, которые уже пережили несколько кризисов, и они понимают, как им действовать, чтобы максимально выгодно выйти из текущей ситуации и проработать все последствия».

Эксперт также добавляет, что несмотря на вероятность снижения покупательной способности населения, тенденция снижения ипотечных ставок дает основание полагать, что в течение 3-6 месяцев после преодоления пандемии спрос на недвижимость восстановится до прежнего уровня.

В случае, если российский рынок все же пойдет по негативному сценарию развития, и спрос на жилье упадет, застройщики прежде всего увеличат размер скидок,

считает Мария Литинецкая.

«В 2015-2017 годах средний размер скидки в Москве составлял порядка 7-8% от стоимости квартиры. В последние два года он снизился примерно до уровня 3-4%. Учитывая глубину предстоящего кризиса, не исключаю, что размер скидки может повыситься до 10%. При этом застройщики менее ликвидных объектов возможно будут давать более значительные скидки, равно как и на наименее привлекательные квартиры в проекте (скажем, с неудачным видом из окна)», — считает эксперт.

Литинецкая также добавляет, что проблема текущего кризиса заключается еще и в том, что он системный, и люди могут перестать приобретать жилье не столько из-за высоких расценок, а сколько из-за неопределенности в экономике и повышенных рисков. Предотвратить этот процесс, по ее мнению, помогут только государственные инвестиции в отрасль, и сейчас самое время задействовать резервы, накопленные за предыдущие годы.