8 млн безработных: Кудрин дал прогноз по кризису

Более чем в три раза, с 2,5 до 8 млн человек, может вырасти число безработных в России из-за пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался <...> увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года. Но потом, когда произойдет перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению, то, конечно, количество безработных сразу станет меньше», — подчеркнул чиновник.

По словам Кудрина, за последние несколько месяцев сильно повысились финансовые обязательства Российской Федерации. Вступил в силу большой соцпакет, предложенный президентом Владимиром Путиным. Эта мера поднимает расходы бюджета «на 400-600 млрд рублей в ближайшие годы», отметил он.

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«Даже это можно исполнять в полной мере и добавить ресурсов в размере от триллиона до трех, скорее всего, два-три триллиона на поддержку бизнеса, чтобы они прошли лучше этот сложный период», — сказал Кудрин.

По его мнению, в первую очередь важно, чтобы люди остались на своих местах работы в компаниях или же получили «достойную, может быть, поменьше чем зарплата, но достойную» компенсацию.

Глава Счетной палаты заявил, что сейчас это решение обсуждается в правительстве, но пока принято не было. Выпадающие доходы при средней цене на нефть в $20 за баррель в 2020 году составят 4 трлн рублей, добавил Кудрин, а при $25 за «бочку» — 3 трлн.

9 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд поручений для министерств и региональных администраций по борьбе с коронавирусом, которые ранее распорядился реализовать президент РФ Владимир Путин.

В частности, главам субъектов предписали организовать мониторинг работы и экономического состояния системообразующих предприятий и доложить об этом лично премьеру не позднее 13 апреля.

«Взять на личный контроль и обеспечить проведение мониторинга финансово-экономического состояния организаций, включенных в утвержденные перечни системообразующих организаций», — распорядился Мишустин.

Также кабмину поручено найти источники финансирования для закупки медтранспорта в сельской местности, представить проект постановления по отсрочке страховых выплат для малого и среднего бизнеса и обеспечить выплату гражданам, потерявшим место работы после 1 марта, в виде максимальной суммы пособия по безработице в 12 130 рублей.

В тот же день Мишустин подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда. Теперь зарегистрироваться можно будет дистанционно на портале «Работа в России». По словам Мишустина, постановление будет действовать до конца 2020 года.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме. По его словам, нужно «убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным». Градоначальник также заметил, что посещать «интервью в условиях самоизоляции невозможно».

С 9-го апреля в Москве начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке. «Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», — сказал мэр.

Он также отметил, что одобряет решение президента России Владимира Путина установить федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей и надбавки к выплатам на несовершеннолетних детей в размере 3 000 рублей. «Это очень правильно», — отметил Собянин.

С безработицей из-за коронавирусной пандемии столкнулся и лидер мировой экономики — США. Там за неделю число безработных выросло на 6,6 млн человек. Только за две недели

общее число заявлений по безработице в Америке составило практически 10 миллионов. При том, что даже на пике увольнений из-за глобального финансового кризиса 2008 года этот показатель не поднимался выше 800 тысяч заявлений.

Глава Минфина США Стивен Мнучин предполагает, что ситуация вскоре стабилизируется, так как правительство приняло пакет помощи экономике на 2 триллиона долларов в связи с коронавирусом. Запущенные меры поддержки, по прогнозу Мнучина, начнут действовать в ближайшие три недели.