Устали бороться: Зеленский описал ситуацию с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом политик написал на своей странице в Instagram.

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«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но — не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляли из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные», — указал глава государства.

При этом он подчеркнул, что на Украине растет и свое производство всего, что необходимо для борьбы с пандемией.

«За несколько последних дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных на Украине. Мы продолжаем производить почти миллион масок каждый день. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. Будут увеличены выплаты врачам и гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу», — пояснил политик.

Он добавил, что почти 30 миллиардов гривен будет направлено украинским пенсионерам, а в стране запускается проект «Большая стройка», направленный на стимулирование развития экономики и создание новых рабочих мест.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что иностранные инвесторы готовы кредитовать логистические проекты в стране после окончания пандемии коронавируса.

Он заявил, что после снятия ограничительных мер произойдет «бум роста». При этом министр указал, что такие отрасли, как авиационная, а также сфера услуг и туризма пострадают.

Однако Криклий пообещал, что потом на Украине наступит «эпоха Ренессанса».

По словам главы ведомства, внимание будет уделено каждому региону страны. Министр отметил, что несмотря на введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения, на Украине ведется строительство дорог и зафиксирован рост грузооборота в морских портах.

В России же предприниматели малого и среднего бизнеса, деятельность которых понесла наибольший ущерб в период пандемии коронавируса COVID-19, будут временно освобождены от уплаты аренды госимущества. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующий указ был подписан российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предприниматели освобождаются от уплаты аренды до 1 июля 2020 года. Так, от уплаты могут быть освобождены представители в сфере авиаперевозок, общественного питания, организации дополнительного образования, туризма, гостиничного бизнеса и других.

Впрочем, несмотря на все усилия властей, после коронавируса экономический кризис будет ощущаться не один и не два месяца, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он (кризис) будет ощущаться и не один, не два дня, и не один, не два месяца. Это будет достаточно жесткая ситуация в мировой экономике», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что почти всем экономикам мира будут необходимы системные меры поддержки и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах.

Накануне американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника сообщало, что правительство России планирует резко нарастить меры стимулирования экономики, которая движется к рецессии на фоне пандемии коронавируса.

Как указывается в материале, кабмин РФ выделит около 1 триллиона рублей — часть денег пойдет на субсидирование заработной платы сотрудников предприятий, которые приостановили свою деятельность в результате мер изоляции для борьбы с коронавирусом. Впрочем, окончательного решения о выделении денег российскими властями еще не принято, указывается в сообщении.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом.

«От чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — подчеркнул глава государства.

При этом российский лидер признал, что коронавирус, очевидно, вносит свои коррективы в жизнь страны.