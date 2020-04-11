Триллион для России: правительство готово помочь экономике

Правительство России планирует резко нарастить меры стимулирования экономики, которая движется к рецессии на фоне пандемии коронавируса COVID-2019, передает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

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Как указывается в материале, кабмин РФ выделит около 1 триллиона рублей — часть денег пойдет на субсидирование заработной платы сотрудников предприятий, которые приостановили свою деятельность в результате мер изоляции для борьбы с коронавирусом. Впрочем, окончательного решения о выделении денег российскими властями еще не принято, указывается в сообщении.

Накануне главы правительств пяти государств Евразийского экономического союза провели заседание в формате видеоконференции. Они поделились проблемами, которые приходится решать в условиях пандемии. Самой важной на постсоветском пространстве оказалась угроза роста цен на продукты питания и медикаменты.

«Мы обеспечим продуктами питания всех нуждающихся», — указал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Большинство граждан пока еще имеет запас продовольствия, однако у малообеспеченных семей продукты уже на исходе, отмечал он на одном из недавних совещаний, пообещав развивать сервисы доставки еды малобеспеченным.

Только в столице Киргизии планируется раздать около 35 тысяч продуктовых наборов с социально-значимыми продуктами.

В Белоруссии тоже не могут сдержать рост цен на продовольствие, следует из заявления руководителя комитета госконтроля Леонида Анфимова. Госкомитет еще 7 апреля отметил, что «отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители».

В одной из розничных торговых сетей Белоруссии надбавка составила почти 300%. Не соблюдаются рекомендации властей и в отношении надбавок на социально значимые товары.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян обозначил проблему, которая угрожает не отдельным странам, а всему Евразийскому союзу — это вынужденная самоизоляция и даже торговая блокада.

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что «механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность». Принят антикризисный план, ряд товаров освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Впервые введен «временный коллективный запрет» на вывоз таких медицинских материалов и оборудования. А на случай дефицита товаров «предусмотрели возможность адресной помощи».

Впрочем, по оценкам аналитиков банка JPMorgan Chase, российским предприятиям малого бизнеса собственных средств хватит примерно на 27 дней карантина. Отчет JPMorgan сформирован на статистических данных американского финансового рынка, но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики подчеркивают, что его выводы актуальны и для других стран.

Правительство России уже объявило о налоговых послаблениях, которые коснутся в том числе и малого бизнеса.

Но одни лишь налоговые льготы принципиально положение малого бизнеса не изменят, считает управляющий партнер юридической фирмы Solid Case Юлия Ткачева.

По словам эксперта, банки при образовании долга у предпринимателя ведут себя зачастую недобросовестно: вместо того чтобы пойти на реструктуризацию, изымают активы у бизнесменов. Государство взаимоотношения кредиторов и должников пока не регулирует.

Ранее глава кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае страна будет вынуждена пересмотреть принятые карантинные меры, поэтому украинцы смогут начать работать.

«Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной», — сказал политик.

Он добавил, что власти рассматривают способы устранения часов-пик, чтобы снизить контакты между людьми.

«У нас сегодня больше 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество выросло почти на 50 тысяч», — сказал Шмыгаль.

Председатель правительства подчеркнул, что этот показатель в четыре-пять раз выше обычного.