Антикризисный план: Евразийский союз закрывается от мира

Премьер-министры пяти государств Евразийского экономического союза провели в пятницу заседание в формате видеоконференции. Главы правительств рассказали друг другу, какие проблемы приходится решать в условиях пандемии. Самой важной на постсоветском пространстве оказалась проблема роста цен на продукты питания и медикаменты. Это следовало из выступлений всех участников совещания.

Реклама

Накормим всех, если сами выживем

Признался в этом и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. «Весьма важный вопрос для всех государств — членов ЕАЭС — это обеспечение продовольственной безопасности наших стран и поддержание взаимной торговли на должном уровне», — заявил киргизский премьер.

Накануне совещания он пообещал гражданам Киргизии: «Мы обеспечим продуктами питания всех нуждающихся». Большинство граждан пока еще имеет запас продовольствия, однако у малообеспеченных семей продукты уже на исходе, отмечал он на одном из недавних совещаний, пообещав развивать сервисы доставки еды малобеспеченным.

Только в столице Киргизии планируется раздать около 35 тысяч продуктовых наборов с социально-значимыми продуктами.

Но пообещав доставку продуктов, сам премьер и еще 12 членов кабмина были вынуждены самоудалиться на домашний карантин. У чиновников появились признаки заражения коронавирусом.

Возьмите наши «зайчики»

В Белоруссии тоже не могут сдержать рост цен на продовольствие, следует из заявления руководителя комитета госконтроля Леонида Анфимова. Госкомитет еще 7 апреля отметил, что «отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители».

В одной из розничных торговых сетей Белоруссии надбавка составила почти 300%. Не соблюдаются рекомендации властей и в отношении надбавок на социально значимые товары.

Премьер Белоруссии Сергей Румас призвал эффективнее решать проблему продовольственной безопасности. Причем делать это следует особенным способом — при помощи исключения доллара из торговых расчетов.

«Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах», — заявил белорусский глава правительства.

Он добавил, что «особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров».

Иными словами, Румас выступает за то, чтобы, например, за российские нефть и газ Белоруссия могла бы расплачиваться белорусскими рублями, а не твердой валютой.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян обозначил проблему, которая угрожает не отдельным странам, а всему Евразийскому союзу. Это вынужденная самоизоляция и даже торговая блокада. «Как и практически все государства, подвергшиеся пандемии, мы ввели жесткие ограничения в сфере воздушной и сухопутной коммуникации», — сказал Пашинян.

Стоит напомнить, что Армения граничит с Турцией и ее союзником Азербайджаном, с которым у армян геополитический конфликт. Южная часть Армении выходит на Иран. В итоге Армения не имеет общей границы ни с одной из стран, являющейся членом ЕАЭС. Например, с Россией Армения имеет только авиа и автомобильное сообщение через Грузию, с которой у Москвы прохладные отношения. Дипломатические контакты между Россией и Грузией не восстановились в полном объеме со времен вооруженного конфликта 2008 года и проходят при посредничестве посольства Швейцарии в РФ.

Неудивительно, что Пашинян призывал страны ЕАЭС обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли, не ограничивать движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии. «Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное, стратегическое назначение для нас», — предупредил армянский премьер.

А союз-то не самодостаточный

Опасается за прочность связей внутри Евразийского союза и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Он предложил «усилить фактор самодостаточности союза».

Мамин отметил наличие «глубоких торговых дисбалансов внутри союза». И призвал устранить их, добиться полного продовольственного самообеспечения, импортозамещения продукции из третьих стран.

В отношении «третьих стран» казахский премьер намерен проводить жесткую политику ограничения и даже запрета экспорта. «В рамках ЕАЭС мы установили запрет вывоза отдельных видов продовольственных товаров и продукции медицинского назначения», — сказал Мамин. А для импортных товаров, напротив, вводятся «зеленый коридор» и пониженные таможенные пошлины.

Политика закрытых дверей уже привела Казахстан к напряжению в отношениях с самым надежным его партнером — Китаем. В конце марта Мамин принял участие в церемонии открытия автомобильного завода, построенного в партнерстве с китайской автомобильной компанией JAC Motors. В пресс-релизе правительства Казахстана поддержка завода со стороны КНР даже не упоминается, удивилось издание Eurasianet.

Если кто и не переживал за целостность Евразсоюза во время видеосовещания премьеров, то это глава кабмина Молдавии Ион Кику (Молдавия – страна-наблюдатель при ЕАЭС). Молдавия раньше других приняла на себя удар пандемии. «У нас очень много граждан в Европе, в Италии, соответственно, все возвращаются, все в категории риска. И у нас с этим большие проблемы», — посетовал Кику.

А проблема номер два в Молдавии — это противостояние действующей власти и оппозиции. Дело в том, что молдавский кабмин принял пакет антикризисных мер, включающих выплату пособия по безработице в размере 2775 леев ($150) и освобождение от оплаты патента предпринимателям, которые не могут продолжать свою деятельность. Но действие этих мер приостановил Конституционный суд страны.

Тем не менее Кику поделился опытом противодействия коронавирусу по-молдавски: «Пациенты с легкими формами заболевания не принимаются в больницах, лечатся на дому».

Возьмут ли на вооружение этот опыт другие премьеры, неизвестно. Публичных комментариев по этому поводу не было. А российский премьер Михаил Мишустин заявил, что «механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность». Принят антикризисный план, ряд товаров освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Впервые введен «временный коллективный запрет» на вывоз таких медицинских материалов и оборудования. А на случай дефицита товаров «предусмотрели возможность адресной помощи».

Эксперты разделяют опасения глав правительств по поводу ослабления экономических связей внутри Евразийского союза. «Пандемия наносит удар по каждой стране и ее торговым связям, и Евразийский альянс здесь — не исключение. Одной из основных задач каждого государства будет, как минимум, не испортить логистические цепочки внутри союза», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Что касается призывов к дедолларизации расчетов в ЕАЭС, то политические лидеры не могут договориться об этом уже несколько лет. Не всем это выгодно, отмечают эксперты. «В сегодняшней ситуации, например, Молдавия действительно готова принимать плату в российских рублях с учетом его очередной девальвации? Или России готова верить в молдавский лей? Думаю, ответ однозначен», — поясняет эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

«Сейчас это больше похоже на спекуляции со стороны Белоруссии, которая очень хочет продолжать покупать российскую нефть по четыре доллара за баррель. Если зафиксировать цены в рублях, то при дальнейшей девальвации российской валюты это будет для нее максимально интересно, как стране, которая занимается импортом и переработкой сырой нефти для последующей продажи нефтепродуктов на экспорт», — заключает Кричевский.