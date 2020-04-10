Все дома: россияне перестали ходить в магазины

По итогам первой недели режима самоизоляции общее число совершенных покупок по стране снизилось на 42% по сравнению со средними значениями февраля-марта, выяснил входящий в группу ВТБ оператор онлайн-касс «Первый ОФД».

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В период с 30 марта по 5 апреля размер среднего чека жителей России при наличной оплате уменьшился на 17% — до 592 рублей. При оплате картой — на 10% и составил 838 рублей. При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее — падение составило 24%.

Спрос упал даже на товары первой необходимости. Так, по данным другого оператора, «Эвотор», за неделю с 30 марта до 5 апреля оборот сегмента «магазины у дома» сократился на 30%, несетевых аптек — на 32%. При этом 27% торговых точек из данных сегментов закрылись на карантин. У «Первого ОФД» другие данные: объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в «магазинах у дома» рост достиг 10% — россияне закупили там продуктов и сопутствующих товаров на 2,7 млрд руб., в крупных супермаркетах зафиксировано сокращение на 3% — до 570 млн руб. Также вторую неделю подряд растет объем транзакций по доставке еды, продажи за этот период превысили 30 млн руб.

В компании также подсчитали, как изменился средний оборот несетевого ритейла в первую неделю карантина по сравнению с «докризисной», со 2 по 8 марта. Число торговых точек в стране сократилось на 57%, в Москве — на 70%.

«Если карантин продержится полтора-два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу»,

— предупреждает Андрей Романенко, генеральный директор «Эвотора». Эксперт добавляет, что после снятия режима самоизоляции покупательский спрос будет восстанавливаться еще несколько месяцев, так как многие потеряют работу или проведут карантин в отпуске без сохранения зарплаты.

Впрочем, оборот падает не только у небольших торговых точек, но и у крупных сетей. Покупки в гипермаркетах и магазинах cash & carry по сравнению с предыдущей неделей сократились на 13%, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года — на 10%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследовательскую компанию GfK.

Двойное давление

Положение ретейлеров усугубляется тем, что товары, закупленные по предыдущему курсу рубля, начинают заканчиваться, и рост цен на полках магазинов фактически неизбежен, однако правительство намерено заморозить цены.

В четверг, 9 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки. Он заявил, что торговые сети «забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных заработных плат» и привел пример с закупкой огурцов, которые, по информации Володина, сети приобретают по 27,5 руб. за килограмм, а реализуют по 149,9 руб.

Премьер-министр поддержал мнение спикера Госдумы, позднее сообщило агентство ТАСС. Михаил Мишустин, в том числе, одобрил предложение «Единой России» заморозить цены на лекарства и иные товары первой необходимости.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что резкие и упрощенные механизмы регулирования наценки на продукты питания негативно скажутся на отрасли.

«Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара»,

— подчеркнули в АКОРТ.

В Ассоциации обратили внимание на тот факт, что сейчас розничные сети получают многочисленные уведомления о повышении цен в среднем на 5-15%, в отдельных случаях до 50%. Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов. Дополнительное давление на покупательную способность населения оказывают противодействующие коронавирусу меры, парализующие предприятия многих отраслей, малого и среднего бизнеса.

«Стремясь поддержать покупательскую способность населения, торговые сети минимизируют собственную торговую наценку. Это происходит, несмотря на рост закупочных цен, а также на давление на рентабельность, которое оказывают возросшие расходы, связанные с поддержанием ассортимента в период снижения спроса, и значительные затраты на обеспечение защитных мер для покупателей и сотрудников», — отметили в АКОРТ, подчеркивая, что в настоящее время рост розничных цен на целый ряд социально-значимых товаров на полке существенно отстает от динамики увеличения цен закупочных.

Кроме того, в Ассоциации заверили, что снижающийся спрос в условиях самоизоляции и традиционно высокая конкуренция между крупнейшими ретейлерами сейчас вынуждает их бороться за каждого покупателя.

«Каждой из компаний экономически выгодно иметь самые низкие цены, чтобы обеспечить максимальное привлечение покупателей в свои магазины. Искусственное завышение торговой наценки одной из компаний приведет к немедленному оттоку покупателей к конкурентам», — подытожили в АКОРТ.