Все дома: россияне перестали ходить в магазины

Россияне вдвое сократили число покупок в первую неделю самоизоляции

Число покупок в России упало более чем на 40% по итогам первой недели самоизоляции. Сокращение продаж затронуло даже магазины «у дома» и аптеки. Падение оборота наблюдают и крупные гипермаркеты. Правительство при этом намерено остановить практически неизбежный на фоне нового курса рубля рост цен за счет ретейлеров.

По итогам первой недели режима самоизоляции общее число совершенных покупок по стране снизилось на 42% по сравнению со средними значениями февраля-марта, выяснил входящий в группу ВТБ оператор онлайн-касс «Первый ОФД».

В период с 30 марта по 5 апреля размер среднего чека жителей России при наличной оплате уменьшился на 17% — до 592 рублей. При оплате картой — на 10% и составил 838 рублей. При этом число покупок в интернете снижалось вдвое медленнее — падение составило 24%.

Спрос упал даже на товары первой необходимости. Так, по данным другого оператора, «Эвотор», за неделю с 30 марта до 5 апреля оборот сегмента «магазины у дома» сократился на 30%, несетевых аптек — на 32%. При этом 27% торговых точек из данных сегментов закрылись на карантин. У «Первого ОФД» другие данные: объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в «магазинах у дома» рост достиг 10% — россияне закупили там продуктов и сопутствующих товаров на 2,7 млрд руб., в крупных супермаркетах зафиксировано сокращение на 3% — до 570 млн руб. Также вторую неделю подряд растет объем транзакций по доставке еды, продажи за этот период превысили 30 млн руб.

В компании также подсчитали, как изменился средний оборот несетевого ритейла в первую неделю карантина по сравнению с «докризисной», со 2 по 8 марта. Число торговых точек в стране сократилось на 57%, в Москве — на 70%.

«Если карантин продержится полтора-два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу»,

— предупреждает Андрей Романенко, генеральный директор «Эвотора». Эксперт добавляет, что после снятия режима самоизоляции покупательский спрос будет восстанавливаться еще несколько месяцев, так как многие потеряют работу или проведут карантин в отпуске без сохранения зарплаты.

Впрочем, оборот падает не только у небольших торговых точек, но и у крупных сетей. Покупки в гипермаркетах и магазинах cash & carry по сравнению с предыдущей неделей сократились на 13%, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года — на 10%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследовательскую компанию GfK.

Двойное давление

Положение ретейлеров усугубляется тем, что товары, закупленные по предыдущему курсу рубля, начинают заканчиваться, и рост цен на полках магазинов фактически неизбежен, однако правительство намерено заморозить цены.

В четверг, 9 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки. Он заявил, что торговые сети «забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных заработных плат» и привел пример с закупкой огурцов, которые, по информации Володина, сети приобретают по 27,5 руб. за килограмм, а реализуют по 149,9 руб.

Премьер-министр поддержал мнение спикера Госдумы, позднее сообщило агентство ТАСС. Михаил Мишустин, в том числе, одобрил предложение «Единой России» заморозить цены на лекарства и иные товары первой необходимости.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что резкие и упрощенные механизмы регулирования наценки на продукты питания негативно скажутся на отрасли.

«Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара»,

— подчеркнули в АКОРТ.

В Ассоциации обратили внимание на тот факт, что сейчас розничные сети получают многочисленные уведомления о повышении цен в среднем на 5-15%, в отдельных случаях до 50%. Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов. Дополнительное давление на покупательную способность населения оказывают противодействующие коронавирусу меры, парализующие предприятия многих отраслей, малого и среднего бизнеса.

«Стремясь поддержать покупательскую способность населения, торговые сети минимизируют собственную торговую наценку. Это происходит, несмотря на рост закупочных цен, а также на давление на рентабельность, которое оказывают возросшие расходы, связанные с поддержанием ассортимента в период снижения спроса, и значительные затраты на обеспечение защитных мер для покупателей и сотрудников», — отметили в АКОРТ, подчеркивая, что в настоящее время рост розничных цен на целый ряд социально-значимых товаров на полке существенно отстает от динамики увеличения цен закупочных.

Кроме того, в Ассоциации заверили, что снижающийся спрос в условиях самоизоляции и традиционно высокая конкуренция между крупнейшими ретейлерами сейчас вынуждает их бороться за каждого покупателя.

«Каждой из компаний экономически выгодно иметь самые низкие цены, чтобы обеспечить максимальное привлечение покупателей в свои магазины. Искусственное завышение торговой наценки одной из компаний приведет к немедленному оттоку покупателей к конкурентам», — подытожили в АКОРТ.