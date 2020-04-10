Демарш мексиканцев: Мехико не согласен на условия ОПЕК+

Сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей ежесуточно готова Мексика в ближайшие пару месяцев, заявил мексиканский министр энергетики Росио Нале по итогам переговоров ОПЕК+. Как сообщает РИА «Новости», в марте Мексика добывала 1,781 млн баррелей, теперь же готова снизить объемы до 1,681 млн «бочек».

При этом изначально на переговорах мексиканцам предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тыс. баррелей в сутки – в сравнении с октябрем 2018 года, заявили в Минэнерго Азербайджана. Однако на это делегация из Мехико идти отказалась и переговоры в формате вебинара покинула.

Новая сделка ОПЕК+ возможна только при согласии Мексики – другие страны-участницы переговоров уже выразили согласие на ее условия. Заседание продолжалось более 10 часов кряду, обсуждение будет возобновлено в пятницу, 10 апреля, – на базе «Большой двадцатки» (G20).

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Условие, что без Мексики новой сделки не будет, поставила Саудовская Аравия, заявил источник РИА «Новостей» на переговорах. Отметим, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex уже несколько лет пытается бороться с постоянным снижением нефтедобычи в рамках ОПЕК. Руководство компании пытается использовать случившийся кризис с развалом сделки и коронавирусом, чтобы нарастить добычу. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор недавно заявлял, что добыча нефти в стране к 2024 году достигнет 2,5 млн б/с.

В свою очередь, Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в ОПЕК+. Москва хочет, чтобы к соглашению присоединились государства, суммарная добыча которых составит 70 млн баррелей в сутки. Среди них — США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и прочие.

РФ пойдет на сокращение производства пропорционально своей доле в общей добыче, а также с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки. По подсчетам РБК, речь идет примерно о примерно 1,6 млн баррелей ежесуточно.

Еще в начале марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. По словам российского лидера, предстоявшая встреча в формате ОПЕК+ 4-6 марта очень важна.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что за счет этого Россия получила дополнительные доходы в свой бюджет «и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития».

Однако на встрече 6 марта участники переговоров не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортеров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене.

Газеты заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке. The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено Эр-Риядом «для ослабления российских позиций на рынке». Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на четверть.

Один источник издания пугал ужасами «ценовой войны», которую саудиты объявили россиянам, другой источник в ОПЕК уверял, что саудовская монархия не делала ничего подобного.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — заявил собеседник WSJ. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах.

Как позднее рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, российская делегация выступала за продление договоренностей о сокращении добычи на второй квартал или до конца 2020 года.