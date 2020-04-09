Второй пакет мер: депутаты просят заморозить цены на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» ограничить рост цен на продукты. Такую идею депутаты выдвинули на встрече, которая прошла в формате видеоконференции.

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«Мы говорим о том, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары», — пожаловался премьеру руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Розничная торговля обосновывает рост цен действиями производителей, но сами производители продовольствия «свои цены так не поднимали», сказал он. В общем, виноваты недобросовестные «посредники».

Неверов предложил правительству ограничить рост цен на продовольственные товары по аналогии с уже введенным новым порядком оборота лекарств и медицинских изделий.

Согласно предложению, максимальная наценка для каждого этапа товаропроводящей цепи должна быть ограничена 10%.

В конце марта в России вступил в силу закон, который позволяет в случае чрезвычайной ситуации либо при угрозе распространения опасного заболевания заморозить цены на лекарства. Правительство может установить предельные цены на 90-дневный период в случае необоснованного роста стоимости более чем на 30%, после чего в рознице продавать лекарства дороже будет нельзя. В начале апреля правительство ввело ограничение на оптовую и розничную торговлю медизделиями, установив для каждого этапа товаропроводящей цепи потолок наценки в 10%.

Предложение Неверова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», — сказал Володин и отметил, что «этот беспредел необходимо остановить».

Не допускать монопольного взвинчивания цен на товары, которые являются социально значимыми, призывал 30 марта президент Владимир Путин в обращении к нации. К таковым товарам глава государства отнес продовольствие, медикаменты и индивидуальные средства защиты.

Среди других предложений единороссов было усиление финансовой поддержки регионов. «Считаем целесообразным разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь с высокой долей дотаций из федерального бюджета», — указал Неверов.

Плановый объем дотаций Минфина в регионы на 2020 год составляет порядка 700 млрд рублей, подсчитывало в марте агентство «Национальные кредитные рейтинги». К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов, считают эксперты агентства. Размер дотаций был определен еще до обвала цен на нефть и распространения коронавируса.

Каким будет объем дополнительной помощи регионам, неизвестно, но премьер, комментируя предложения единороссов, пообещал учесть это в работе правительства.

Сократить чиновников — лучше будет

Ранее Мишустин уже встретился с лидерами КПРФ и «Справедливой России». В среду 8 апреля — с представителями ЛДПР и получил от лидера фракции Владимира Жириновского целый пакет предложений. Одно из них — сократить количество чиновников и депутатов. «В два раза…и ничего не изменится в стране, только лучше будет», — сказал Жириновский.

Также лидер либерал-демократов просит восстановить монополию государства на алкоголь, табак, сахар. «Монополия здесь даст огромный доход. Должна быть жесткая монополия – и на производство, и на торговлю», — уточнил депутат. Мишустин отказал, обосновав это необходимостью детальной проработки предложения.

Общением с единороссами премьер завершил серию встреч с думскими фракциями в рамках подготовки ежегодного отчета правительства перед Госдумой за прошлый год, который был запланирован на 15 апреля.

Но как заявил спикер Госдумы Володин, отчет премьера перенесен, так как «у всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить».

«Возможно, это будет июль», — сказал Володин.

Ожидалось, что премьер обнародует в ходе отчета правительства содержание второго пакета мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. О некоторых Мишустин рассказал во время заседания правительства в четверг. Так, планируется уточнить ряд положений закона «О потребительском кредите (займе)», чтобы усилить права заемщиков. Если поправки будут приняты Госдумой, банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. «Счет можно будет почти весь месяц держать пустым — разумеется, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником», — пояснил Мишустин.

Он также предложил уточнить «предельный размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита». Неустойка не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

Еще одна поправка — о том, чтобы банки не навязывали единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.

Сейчас банки уже не навязывают страховку, но при этом повышают процент по кредиту, если заемщик не хочет страховать свою жизнь и здоровье в добровольно-принудительном порядке.

В апреле с обширными предложениями по поддержке россиян и бизнеса выступил глава государства. Владимир Путин поручил, в частности, предоставить пострадавшим от пандемии предприятиям МСП отсрочку на уплату страховых взносов в соцфонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев. По окончании отсрочки отчисления можно будет платить постепенно — в течение как минимум года.

Отсрочками проблему не решить

Бизнес и эксперты называют предложенные властями меры недостаточными. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает кардинальную поддержку бизнеса — на три года полностью освободить от налогов предприятия МСП на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию по состоянию на 1 апреля 2020 года. «Это, конечно, будет минусом для бюджета, но этой ценой сейчас можно решить главнейшую социальную задачу — поддержание занятости населения», — считает Титов.

Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин критикует региональный уровень власти, полагая, что у губернаторов имеются «фантастические объемы полномочий», но они ими почти не пользуются. Речь идет о снижении налоговой платы за патенты, налога на имущество и даже НДФЛ. Лишь некоторые региональные парламенты приняли законы о снижении налогов на 2020 год.

«Конечно, это лучше, чем центральный уровень власти, который на снижение налогов пока не идет в принципе, в основном сосредотачиваясь на всякого рода отсрочках», — заключает Никитин.

Ранее эксперты агентства Bloomberg cо ссылкой на расчеты банка ING отмечали, что Россия готова потратить на борьбу с экономическими последствиями пандемии лишь около 2% валового внутреннего продукта.

Тогда как во время мирового кризиса 2008 — 2009 годов страна потратила десятую часть ВВП на антикризисные меры.

Недостаточный объем прямых финансовых стимулов для граждан и бизнеса может привести к глубокому экономическому спаду в российской экономике, предупреждают эксперты.

Между тем размер накопленной страной «финансовой» подушки составляет сейчас почти 18 трлн рублей. «Без прямых вливаний в экономику, без финансовой помощи гражданам из кризиса не выйдем. Скупой платит дважды», — резюмирует гендиректор Института экономических и социальных исследований, доктор экономических наук Алексей Рябинин.