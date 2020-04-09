Нефтяники выдохнули: Москва и Эр-Рияд поделили добычу

Страны ОПЕК+ и крупные экспортеры вне альянса возобновили диалог по сокращению добычи нефти. Совещание состоялось в видеоформате в четверг, 9 апреля. Одобренный на онлайн-встрече план рассчитан до конца апреля 2021 года и предполагает сокращение добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, в дальнейшем оно будет смягчено до 8 млн в июле-декабре и 6 млн в январе-апреле 2021 года. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 10 июня.

Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей,

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пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения. В мае-июне квота для них составит по 8,5 млн баррелей в сутки. Совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу до 33,8 млн баррелей. Для всех стран альянса она сократится 23%. Ирак лишится 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ — 700 тыс, Нигерия — 420 тыс., Мексика — 400 тыс. Проблемой на переговорах стала позиция Мексики: у страны оставались возражения по новой сделке, когда другие участники альянса согласовали условия, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники. Страна даже грозилась выйти из альянса. Иран, Ливия и Венесуэла сохраняют право не сокращать добычу в силу внутриполитических кризисов.

Цены на нефть на фоне переговоров снижались. По состоянию 23:51 мск цена Brent упала на 2,83% до $31,91 за баррель, WTI в 23:50 мск стоил $23,19 за баррель, сокращение на 7,57%. В четверг снизилась цена российской Urals — спотовые цены с поставкой в Средиземноморье уменьшились с $23 до $18 за баррель за время переговоров. В последние дни марта экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной. Как сообщило агентство Argus, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины 30 и 31 марта превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня. Цена Urals с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу 30 марта стала минимальной с марта 1999 года — $13 за баррель.

Сигнал о компромиссе

Итоги заседания ОПЕК+ главным образом призваны дать рынкам соответствующий сигнал о наличии компромисса между основными «традиционными» участниками в лице Саудовской Аравии и России, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Нефтяные цены снизились за весьма короткий период времени — это реакция рынка на различные информационные интервенции со стороны экспортеров. Рубль также возвращается к уровням 73,7 за доллар после укрепления до 73 ранее, напоминает эксперт.

В течение дня курс доллара опускался ниже 73 рублей впервые с середины марта, а евро — ниже 80 рублей. Сокращение добычи странами ОПЕК+ позволит в итоге курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро, ожидает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Во «Фридом Финанс» прогнозируют восстановление цен на нефть к концу года выше $55 за баррель, в связи с этим базовый прогноз курса доллара на конец 2020 года составляет 65-70 рублей.

Более стабильная динамика нефти и рубля видится вероятной лишь по итогам финального обсуждения вопроса сокращения нефтедобычи в формате G20, переговоры состоятся в пятницу, напоминает Покатович. Итоговые договоренности по объемам сокращения добычи альянса ОПЕК и новых участников и сроки их действия могут существенно меняться в зависимости от обсуждений в формате G20. Если экспортеры договорятся о сокращении на 15 млн баррелей сутки и больше, нефть может закрепиться в коридоре $34-38 за баррель, курс будет формироваться в диапазоне 71,5-75 рублей за доллар в ближайшие дни, полагает он. Меньшие объемы сокращения или отсутствие компромисса могут быстро скорректировать цены до уровня $22-27, российская валюта в этих условиях вернется к уровням 76-78 рублей за доллар, заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, в общей сложности мировые производители могут сократить добычу до 20%, готовы ли участвовать в сокращении не входящие в ОПЕК+ экспортеры, в частности США, пока неизвестно. В начале апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить добычу вместе со странами ОПЕК и США.

«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски», — подчеркнул он. Ключевым для России партнером в этом вопросе Соединенные Штаты называл и министр энергетики России Александр Новак на той же встрече.

Несмотря на то что в информационном пространстве имеется противоречивая информация об участии США в сделке, тем не менее, рано или поздно очевидность их участия подтвердится, говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Вероятно, принятие решения со стороны США может быть отложено на период оценки инвесторами итогов заседания ОПЕК +, но

если ограничительные меры стран по изоляции граждан продлятся более месяца, без участия США вопрос балансировки рынка не решится,

считает эксперт.

Объемы производства неизбежно последуют за объемами потребления, и ни одной компании не удастся избежать сокращения нефтедобычи вслед за глобальным снижением спроса, поясняет Сафонова. Она отметила, что при отсутствии договоренностей в расширенном формате

вместо равномерного распределения сокращаемых объемов добычи между всеми добывающими предприятиями может произойти дальнейшее падение нефтяных цен или даже стихийная остановка деятельности нефтекомпаний с высоким уровнем издержек и относительно низким качеством сырья.

Какая сделка нужна рынку

Очевидно, если ОПЕК+ будет действовать в существующем ранее составе, сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки не обеспечит балансировку с уровнем потребления, падение которого по разным оценкам достигает от 15 до 35% от докризисного уровня, говорит Сафонова. По ее словам, для стабилизации текущей цены на нефть выше $30 за баррель, которая поднялась на фоне ожиданий от переговоров,

необходимо сокращать добычу на не менее чем 15-20 млн баррелей.

С ней не соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Исходя из корреляции потребления нефти и мирового ВВП, для устойчивого сокращения потребления на 10-20 млн баррелей в сутки необходимо сокращение мирового ВВП на 10-20%, что значительно больше средних прогнозов на рынке, отметил он. В связи в этим даже падение добычи на 6 млн баррелей в день приведет к росту цен на нефть Brent к уровням $100 за «бочку» в течение одного-полутора лет, прогнозирует он.

России будет трудно за месяц уменьшить добычу на 20%, указывает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Он усомнился, что многие добывающие компании смогут в будущем снова нарастить добычу.

«В России — вряд ли, многие скважины будут похоронены», — полагает эксперт.

Независимо от того, по какому сценарию пойдет рынок — управляемого сокращения добычи или рыночного, — в любом случае во втором квартале цены будут ниже, чем в третьем и четвертом, говорит Пухов. Во втором полугодии начнется рост спроса, но предложение будет сдерживаться либо соглашением, либо соответствием ресурсов для ускоренного роста добычи. Динамика спроса и то, как быстро он будет восстанавливаться к докризисным уровням, остается под большим вопросом, заметил эксперт. Если брать в качестве примера Китай, можно увидеть, что спрос может восстановиться достаточно быстро. Но есть и другой сценарий — страх перед второй волной пандемии будет в какой-то степени ограничивать перемещение — либо административно, либо субъективно.

Как отмечал ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в первую очередь на нефтяной рынок повлиял именно коронавирус и связанное с ним сокращение потребления, а не расторжение сделки ОПЕК+. Эффект пандемии он оценил в $25 за баррель при точке отсчета $60 — цене, которая была на момент расторжения соглашения ОПЕК+ в начале марта.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил Сорокин

По оценке Argus Consulting, мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизится на 14,41 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим кварталом и на 16,63 млн баррелей сутки по сравнению со вторым кварталом 2019 года до 83,57 млн баррелей в сутки. При этом

сокращение спроса на нефть в среднем за 2020 год составит 6,7 млн баррелей в сутки относительно 2019 года.

Предыдущие переговоры ОПЕК+ 6 марта в Вене по сокращению нефтедобычи из-за пандемии коронавируса закончились провалом, после чего ряд ключевых игроков рынка объявил о наращивании добычи и скидках на поставки. Саудовская Аравия уже 7 марта объявила о готовности увеличить нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле, сообщало агентство Bloomberg. Также Эр-Рияд предложил значительную скидку — $6–8 за баррель. Вслед за Саудовской Аравией о наращивании добычи и скидках сообщили Ирак и Кувейт. СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Кремлем и Эр-Риядом. Тем не менее, глава Минэнерго Александр Новак пояснил Reuters в начале апреля, что страна не собирается наращивать добычу.

С середины марта в ситуацию по регулированию мирового рынка нефти вмешался президент США Дональд Трамп. Он говорил, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Из-за расторжения сделки ОПЕК+ и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Для нефтяников США это неприемлемо, поскольку страна наращивала добычу сланцевой нефти, которая становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель. На фоне этого американские нефтяники потребовали «наказать» Россию и Саудовскую Аравию — они призвали Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики.

О планируемых объемах сокращения добычи 3 апреля рассказал президент России Владимир Путин.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал он, добавив, что считает необходимым объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных действий добычу.

По словам Путина, Россия «не стремится к слишком высоким ценам, но хочет избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими», поскольку бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и это и есть комфортный уровень цен.