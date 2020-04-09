Лишняя нефть: Россия готова прикрутить вентиль

Россия согласится на снижение выработки нефти, которое должно привести к росту мировых цен на нефть, обрушившихся после распада сделки ОПЕК+. Сокращение добычи нефти может пройти в многостороннем формате, ожидается, что к нему присоединятся помимо стран ОПЕК и России также государства, производящие примерно 70 млн баррелей в день: Норвегия, Канада, США, Мексика и другие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

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Россия, занимавшая в предыдущих переговорах ОПЕК+ жесткую позицию, готова пойти на сокращение на 14% добычи от уровня первого квартала 2020 года. Это будет возможно только при условии, что другие страны согласятся на пропорциональное снижение своих долей в общемировой добыче, заявляют источники на нефтяном рынке и в правительстве.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю. Этот объем сокращения может быть привязан к уровню первого квартала 2020 года», – приводит ТАСС слова неназванного чиновника Минэнерго России.

Страны ОПЕК+ и остальные крупнейшие нефтедобывающие государства начнут переговоры о заключении новой сделки в четверг. По данным РБК, лидер ОПЕК – Саудовская Аравия – ожидает от России сокращение добычи более чем на 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее позиция России была в том, чтобы добиваться для страны сокращения добычи нефти не более чем на 1 млн баррелей в стуки – 10% от суммарной добычи, сообщало агентство Bloomberg. По его данным, продавливаемый саудитами вариант урезания добычи на дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки «может не понравиться Кремлю».

Переговоры стран участниц ОПЕК+ и других нефтедобывающих государств должны начаться в четверг 9 апреля в режиме видеоконференции. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать обсуждение ограничений производства нефти только при участии других игроков рынка, в том числе США.

Новости о предстоящей сделке нефтедобывающих стран вызвали мгновенную реакцию на сырьевых рынках. Так, уже на вчерашних торгах американский эталон нефти West Texas Intermediate (WTI) вырос на 3,6% до $24,47 за баррель. Международный ориентир — нефть марки Brent поднялась на 0,7% процента до $32,08 за бочку.

С пикового уровня 6 января нефть WTI упала на 63% из-за роста предложения, вызванного ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. После видеоконференции между странами ОПЕК+ и другими государствами уже в пятницу состоится дополнительное заседание министров энергетики стран G20. Предметом обсуждения будет экономический ущерб и резкое падение цен на нефть.

Как отмечает Bloomberg, возможное заключение сделки станет во многом результатом действий президента США Дональда Трампа. На протяжении более трех последних десятилетий американские президенты провозглашали своей целью получение дешевого топлива, как преимущества для американских автомобилистов и домовладельцев, стремясь снизить общемировые цены. Трамп сам будучи на посту президента не просто поддерживал дешевую нефть, но и был ее самым большим сторонником, часто критикуя ОПЕК и отмечая достижение сланцевого бума, как конец эры «энергетического доминирования».

Однако ценовая война и пандемия коронавируса, поставившие нефтяников США на грань банкротства, вынудили Трампа начать многосторонние переговоры. В западной прессе зачастую эта политика американского президента трактуется как «попрошайничество».

Недельные данные Американского института нефти, опубликованные во вторник вечером, показали, что запасы «черного золота» в США увеличились на 11,94 млн баррелей за неделю. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что этот показатель не превысит 9,3 млн баррелей. Информационное агентство энергетики (EIA) США прогнозирует, что в 2020 году мировой спрос упадет на 5,2 миллиона баррелей в день, что приведет к значительному росту запасов по всему миру.

По прогнозу EIA, правительство США, ожидает, что страна вернется к чистому импорту нефти (сырая нефть + нефтепродукты) уже в третьем квартале 2020 года. Впервые с июня 2011 года США станет нетто-импортером нефти. В американской прессе это расценивается, как победа саудитов в нефтяной войне.