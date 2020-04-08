Финансовая подушка России: куда пойдут деньги

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 трлн рублей. Государственные запасы ликвидности подсчитало принадлежащее Григорию Березкину РБК на основе данных Банка России.

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Рублевые и валютные депозиты российских властей в банках и Центробанке по состоянию на 1 марта составляли 15,3 трлн руб., сообщает издание. Помимо ликвидности федерального центра, еще 2,4 трлн рублей составили активы региональных правительств.

Таким образом, размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов до обвала цен на нефть и карантинных меры из-за коронавируса достигали 17,7 триллионов рублей.

Лидером среди регионов по уровню депозитов традиционно явилась Москва с 1 трлн рублей, следом идет Тюменская область с 95 млрд руб., сказал изданию управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства, а также рублевые. Основная часть накоплений состоит из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюты, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель. Также часть приходится на остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов.

В публикации также отмечается, что по данным курсовой переоценки валюты в ФНБ Минфина, денежные запасы федеральных органов в рублевом эквиваленте за март могли вырасти еще как минимум на 1,2 трлн рублей в связи с ослаблением рубля.

При этом потратить часть накопленных резервов на поддержку падающей экономики правительство не может, говорят аналитики. С 7 апреля Минфин начнет продажу валюты из ФНБ, исходя из бюджетного правила, которое обязывает покупать валюту при ценах российской нефти выше $40, и продавать, когда в постоянных ценах они ниже этого уровня.

Вырученные с продаж рубли компенсируют выпадающие нефтегазовые доходы, позволяя сохранить бюджетные расходы на запланированном уровне, не увеличивая их.

В 2020 году общий объем выпадающих доходов бюджета составит 3–4 трлн рублей при ценах на нефть $25–35 за баррель относительно первоначального бюджетного плана при средней цене нефти $57, оценивает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов для РБК.

При сокращении общих доходов на 3–4 трлн рублей ожидаемый дефицит получится закрыть продажами валюты из ФНБ по бюджетному правилу только на 1,1–1,7 трлн рублей, остальное придется покрывать заимствованиями, оценивает Куликов. По сообщениям агентства Bloomberg, в этом году Минфин рассматривает возможность увеличения заимствований на 1–1,5 трлн рублей.

Однако у всех потенциальных лазеек, вроде перераспределения бюджетных остатков, применение весьма ограничено. Тем более что в российском бюджетном правиле нет оговорки о форс-мажоре, которые есть в фискальных правилах других стран. Подобные положения разрешают временно отклониться от бюджетного правила в случае редких и чрезвычайных обстоятельств, таких как глобальный финансовый кризис.

Пока что правительство зарезервировало лишь 1,4 трлн рублей на борьбу с текущим кризисом — это около 1,3% ВВП. 23 марта Минфин заявил, что сокращения общих расходов бюджета не планируется, однако будет проведена приоритизация расходов — перераспределение от менее приоритетных к более приоритетным.

В середине марта правительство и Банк России приняли ряд мер, направленных на стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта. ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, в рамках реализации механизма бюджетного правила, до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

Затем Центробанк огласил новые меры поддержки финансовой стабильности и начал продажу валюты, которая ему положена от Минфина из ФНБ от продажи Сбербанка, при снижении цен на нефть ниже $25 за баррель.

Замедление российской экономики происходит в связи с эпидемией коронавируса и снижением цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.