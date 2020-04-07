Газовый спор: Киев подаст иск к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, в настоящее время обращение к российской стороне согласовывается на уровне наблюдательного совета компании.

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«Арбитраж против России по активам в Крыму — это не главная сфера моей ответственности в «Нафтогазе». Моя главная ответственность как исполнительного директора — это отношения с «Газпромом», — добавил топ-менеджер.

В феврале нынешнего года «Нафтогаз» оценил ущерб от потери своих активов в Крыму в $8 млрд. Такая сумма была заявлена в рамках арбитражного разбирательства между концерном и Россией при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

В $8 млрд входит не только непосредственный размер убытков, но и проценты. Теперь эта сумма будет обсуждаться в мае 2020 года на устных слушаниях. Но и эта цифра еще не окончательная.

«Очевидно, что, пока есть иски, дело рассматривается и идет время, сумма будет только расти», — отмечал директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Впрочем, подчеркивал он, «в случае, если эта судебная тяжба когда-нибудь и закончится, арбитражный суд Гааги может ее кратно сократить в связи с многочисленными доводами и нюансами спора».

Разбирательство между РФ и «Нафтогазом» началось в октябре 2016 года.

Компания требовала, чтобы Россия выплатила ей компенсацию за утраченные «стратегически важные энергетические активы», которые «стали одной из основных мишеней РФ в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году».

Киев настаивает, что территория полуострова была присоединена к РФ незаконно, и не считает легитимными результаты референдум, на котором жители Крыма проголосовали за возвращение в состав России.

Также Витренко назвал ряд проблем, которые есть в отношениях между Россией и Украиной на «газовой» арене. В список попали невозможность экспорта газа из России «независимыми от «Газпрома» компаниями» и невозможность перенести точки приобретения европейскими газовиками российского «голубого топлива» на границу между РФ и Украиной.

Украинская сторона сможет получить «миллиардные доходы от транзита», если эти проблемы будут решены, добавил Витренко.

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, погасив таким образом долг. Он образовался в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года.

Тогда арбитражный суд обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд. Эта сумма являлась компенсацией за недопоставленный объем транзитного газа. Позже представители «Нафтогаза» заявили, что из-за просрочки платежа был начислен процент. В итоге сумма увеличилась за почти два года до почти $3 млрд.

Занимавший до недавнего времени должность вице-премьера Дмитрий Козак назвал сумму в $2,9 млрд «каплей в море» по сравнению с тем, сколько Россия могла проиграть в споре с Украиной.

Украинский же лидер Владимир Зеленский расценил получение российской компенсации как «еще одну победу».

Выплата $2,9 млрд со стороны российской компании была одним из пунктов пакета соглашений, который стороны подписали в последние дни прошлого года. При этом как российские, так и украинские представители отказались от неразрешенных судебных разбирательств и исков.

Транзит топлива был продлен на пять лет, то есть по 2024 год. При этом у сторон остается возможность пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.

Кроме того, стороны договорились, что с иностранного имущества «Газпрома» будет снят арест, который ранее потребовала наложить украинская сторона в связи с судебными процессами.

Уже начале нынешнего года был снят арест активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, а также отменены обеспечительные меры в их отношении.

Все это не мешает «Нафтогазу» обсуждать с американскими властями дополнительные меры, которые могли бы помешать строительству российского экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

По словам главы внешнеполитического российского ведомства Сергея Лаврова, подобные действия США показывают, что власти этой страны вмешиваются в дела европейского бизнеса.