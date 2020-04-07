Подделки на миллиард: МВД задержало фальшивомонетчиков

В Нижнем Новгороде обнаружили преступную группу, которая печатал фальшивые купюры и распространяла их по всей стране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Правоохранители установили, что преступная группа существовала порядка года. За это время она смогла реализовать более 3 тыс. сделок по сбыту фальшивок.

В общей сложности преступники могли успеть напечатать и продать порядка 1 млрд рублей номиналом 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. рублей. При этом, как утверждает издание, подделки были выполнены настолько качественно, что не каждый детектор в магазине мог их выявить.

Еще в прошлом году полиция Татарстана возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Именно в этой республике были обнаружены первые фальшивые банкноты. После этого фальшивые деньги были изъяты и в других российских регионах.

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Задокументировать деятельность преступников было непросто, отмечают в МВД. Участники преступной группы общались только через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», которые блокируются Роскомнадзором. Доступ к платформе можно получить только через Tor-соединение, что не позволяло зафиксировать IP-адреса.

По версии оперативников, подельники знали друг друга исключительно заочно. Распространение поддельных денег происходило через специально оборудованные тайники без непосредственной встречи участников сделок.

Лишь весной этого года в МВД смогли установить организаторов подпольного бизнеса и непосредственно тех, кто производил фальшивые купюры. Ими оказались трое жителей Нижегородской области — Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. Их задерживали при участии отряда полицейского спецназа «Гром».

Во время обысков правоохранители обнаружили два комплекта печатного оборудования для производства фальшивок, а также цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

Разыскать организаторов удалось через нескольких людей, которые сбывали «товар». Сотрудники органов вышли на жителя подмосковной Балашихи 25-летнего Александра Порхунова, который держал свой интернет-магазин на площадке Hydra. В частности, через него происходил сбыт поддельных купюр, которым занималась москвичка Юлия Исаева.

По информации «Коммерсанта», оптовые партии — от 500 тыс. рублей — продавались за 10-15% номинала. Однако большим спросом (особенно в регионах) пользовались более мелкие партии в размере — 10-150 тыс. рублей. Их можно было купить по цене 30% от номинала.

Партии поддельных денег отправлялись из Москвы через транспортную компанию сообщникам в регионах. Причем преступники использовали для отправки поддельные паспорта. Этот процесс запускался после того, как покупатель оплачивал фальшивки через обезличенный кошелек на том же ресурсе Hydra. Использовалась исключительно криптовалюта.

После того, как партии приходили в регионы, сообщники продавцов делали закладки в тайники. Такими местами, в основном, служили парки, безлюдные места. Затем координаты передавались непосредственно покупателям. Общение происходило на той же интернет-платформе.

По данным «Коммерсанта», все задержанные находятся под стражей, а помимо первоначальной 186 статьи УК РФ им было предъявлено обвинение в совершении более тяжкого преступления, по статьям предусмотрена ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем.

Издание отмечает, что в деле фигурируют несколько десятков человек: производители, сбытчики, покупатели фальшивых денег почти из 30 регионов России. По некоторым данным, большинство из них признали свою вину.

В начале января этого года в пресс-центре МВД рассказали, что фальшивомонетчики чще всего производят банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Менее популярны банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей, которые вошли в обращение в 2017 году.

Так, за первую половину 2019 года правоохранители выявили более 41 тыс. поддельных купюр. Это в 1,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года .