ФАС одобрила: какие продукты вырастут в цене

Закупочные цены на продовольственные товары в России могут вырасти на 5-20% из-за коронавируса и обвала курса рубля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

Реклама

Он подчеркнул, что инициатива российских поставщиков уже была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В ведомстве желание предпринимателей посчитали обоснованным.

Сильнее всего цены вырастут на консервы, какао, кофе и чай – в среднем на 20%. Большинство этих товаров импортируются, и ценообразование их связано с курсом доллара США.

Рост на 5-15% ожидается на макаронные изделия, подорожают при закупках хлеб и прочие мучные и зерновые товары. Тому причиной – увеличение расходов транспортных компаний, которые выросли с начала марта двукратно.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в свою очередь отметил, что себестоимость хлеба демонстрирует рост в 5-7%. Однако торговые сети могут смягчить подорожание – в ущерб собственной наценке на продукты.

В Рыбном союзе рост цен называют «неизбежным» – выросли траты на транспортировку и обеспечение безопасности труда, подорожали тара и упаковка. Многие сорта рыбы в Россию завозятся из-за рубежа, и цены на них также связаны с валютным курсом.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) дали обещание, что

постараются сделать все возможное, чтобы сдержать рост цен. Среди прочих мер – продажа товаров из социально значимой категории с нулевой наценкой.

Пресс-служба Минсельхоза РФ сообщает, что сейчас ситуация на продовольственном рынке стабильна. Однако на цены новых поставок импортной продукции может влиять изменчивый курс российской валюты.

Падение курса рубля может вызвать подорожание не только продуктов, но и вообще импортных товаров. Еще в начале марта эксперты заявляли, что на фоне коронавируса и обвала цен на нефть ввозимые в Россию товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила «Известиям», что на рынке бытовой техники и потребительской электроники доля импорта – более 40-45%, а на рынке смартфонов на долю импорта приходится 80-90%. Остальное, в основном, – производимые в России товары международных компаний.

Можно ждать повышения цен на импортную бытовую технику – стиральные машины, кухонную утварь и микроволновки – на 20-35%. Аналогичная ситуация с ценами на смартфоны, компьютеры и игровые приставки. Однако этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия – сейчас на складах достаточное количество товаров.

В первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки россиян и цены на импортные товары – автомобили, одежду и технику, говорил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков «Вечерней Москве». По его словам, хотя покупательная способность российских граждан может снизиться, жесткого подорожания товаров первой необходимости ждать не стоит – продукты, скорее всего, сохранят более-менее привычные цены.

Вскоре россияне начали закупать продукты впрок – особенной популярностью пользовалась гречка и туалетная бумага. Чтобы товаров хватило всем желающим, некоторые торговые сети ввели правило – отпускать не более пяти одинаковых товаров в одни руки.

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.

Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения. Скоропортящиеся рекомендовали брать в последнюю очередь. Также гражданам напоминали не покупать продукты про запас, поскольку продовольственные магазины продолжают работать, а в несвежих крупах, орехах и сухофруктах могут появиться вредители. Также специалисты Роспотребнадзора посоветовали протирать влажной салфеткой с антисептиком ручки тележек или корзин в магазинах или использовать перчатки.