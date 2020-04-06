Щедро отмерили: бизнес отправили на налоговые каникулы

В понедельник кабмин определился с мерами поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, которые сильнее всего пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Комплексные предложения должны максимально упростить жизнь предпринимателям в условиях «новой экономической реальности» по части налогообложения.

Принято решение продлить на три месяца сроки представления налоговых деклараций и расчетов. Это касается документов, которые нужно отправлять в период с марта по май 2020 года.

«Сроки представления документов, сведений и пояснений продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, связанных с установлением налогового резидентства клиентов организацией финансового рынка, и финансовой информации за 2019 год, необходимой для реализации международного автоматического обмена финансовой информацией, – на три месяца, – сообщается в постановлении правительства. – Сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются на шесть месяцев».

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Кроме того, даты проведения налоговых проверок смещаются на 1 июня этого года. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства, вынесения решений по результатам уже проведенных проверок, а также определения решений о приостановке операций по счетам налогоплательщиков.

Упрощается режим предоставления предприятиям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности.

Для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительно предусматривается продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев. Наличие убытка будет определяться по налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление.

Постановление определяет и причины, по которым предприниматели могу обращаться за налоговыми послаблениями.

На это имеют право организации из перечня пострадавших (утверждается правительством) от вспышки коронавирусной инфекции при снижении доходов более чем на 10%.

А также компаниям, чье снижение доходов по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке, превысило 10%, или при убытке по налогу на прибыль (за 2020 год) при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила подачу заявлений о признании компаний банкротами. Кроме того, на 6 месяцев переносится уплата налога на прибыль, налога по упрощенной системе налогообложения, единого сельскохозяйственного налога за 2019 год.

Отсрочка в четыре месяца дается на уплату налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь и второй квартал 2020 года. Исключение — НДС и НДФЛ, уплачиваемый через налогового агента. Аналогичная отсрочка дается по налогу по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года. На три месяца переносится срок уплаты НДФЛ за 2019 год. Дедлайны по уплате авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) продлеваются на квартал.

В понедельник кабмин также принял второе постановление, которое касается приостановления исполнения заемщиками своих обязательств по потребительским кредитам и займам. Документ определяет максимальный размер такого кредита для широкой категории лиц.

Так, для физических лиц «кредитные каникулы» наступят, только если максимальная сумма обязательства не превышает 250 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей; для потребительских кредитов физлиц — 100 тысяч рублей; автокредиты с залогом автомобиля — не более 600 тысяч рублей; для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.