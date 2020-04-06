Против спекулянтов: в России ограничили продажу масок

В России в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-2019 ограничивается продажа фильтрующих респираторов, медицинских масок, марлей, перчаток и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

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Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому АО «Корпорация «Росхимзащита» назначается федеральным оператором — координатором по обеспечению потребности регионов в вышеназванных медицинских изделиях.

«Установить запрет для любых организаций, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу товаров», — подчеркивается в документе.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручения в рамках борьбы с пандемией коронавируса по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции.

В частности, было подчеркнуто, что Минпромторг в приоритетном порядке должен обеспечивать средствами защиты от коронавируса медицинские организации и службы. Ведомство обязали представить кабинету министров отчет и график поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Спекулятивное предложение на рынке медицинских масок в марте 2020 года составило более чем 400 млн рублей, подсчитали в юридическом агентстве IQ Technology.

О результатах «Газете.Ru» сообщил генеральный директор Дмитрий Козлов. Такие цифры сложились из совокупного объем предложения и переложения его на среднерыночную цену прошлых лет. Средняя цена за маску в марте составляла 77,81 рубля.

IQ Technology занимается выявлением и борьбой с нарушениями продажи товаров в интернете и мониторингом на предмет ценовых манипуляций. Компания рекомендована к сотрудничеству Минпромторгом России, следует из письма от 24 марта, которое направлено крупнейшим интернет-площадкам и сервисам объявлений за подписью замминистра Виктора Евтухова (есть у «Газеты.Ru»).

В тексте Минпромторг России информирует компании о технических возможностях IQ Technology и готовности компании ежедневно и безвозмездно проводить мониторинг в интернете, и ее возможностях по анализу и выявлению предложений о продаже медицинских масок и иных медицинских изделий для индивидуальной защиты органов дыхания «по неадекватным ценам». Ведомство просит компании организовать непрерывное взаимодействие со специалистами IQ Technology.

В Минпромторге подтвердили, что ведомство попросило организовать взаимодействие с IQ Technology в целях пресечения подобных случаев завышения цен. По результатам мониторинга было направлено более полутора тысяч уведомлений маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам рекламы о целесообразности блокировки таких предложений, уточнили в пресс-службе.

Борьба за маски начинает разворачиваться на международной арене — несколько дней назад защитное снаряжение от коронавируса COVID-19, предназначенное для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала, было перехвачено американцами и перенаправлено из Китая в Соединенные Штаты, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Как рассказал сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гейзель, немецкая сторона заказала у производителя — компании 3M — 200 тысяч дыхательных масок с классами защиты FFP2 и FFP3. Однако в Бангкоке они были конфискованы некими американцами.

«Мы считаем это актом современного пиратства. Вы не должны так поступать со своими трансатлантическими партнерами. Даже во времена глобального кризиса никакие методы Дикого Запада не должны возобладать. Я призываю федеральное правительство Германии потребовать от Соединенных штатов соблюдать международные правила», — подчеркнул политик.

По информации немецкой стороны, заказанные маски были изготовлены на китайском заводе американской компании 3M. Товары должны были быть перегружены в аэропорту Бангкока и доставлены в Германию воздушным транспортом. Вместо этого доставка была осуществлена прямо из тайской столицы в Соединенные Штаты.

«Мы разместили заказ на 400 тысяч масок FFP2 от американского производителя. Партия из 200 тысяч масок FFP2 была конфискована в аэропорту Бангкока. Мы считаем, что это связано с запретом на экспорт со стороны правительства США», — рассказала начальник берлинской полиции Барбара Словик.

Сама компания 3M опровергла все эти сообщения. «Мы ничего не знаем о заказе берлинской полиции на наши маски, которые поступают из Китая», — заявило представительство компании в Европе.

Позднее Белый дом сообщил, что американская стороны не проводила конфискацию ничьих масок. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ против фактов спекулятивного перекупа самими американцами масок и других средств индивидуальной защиты.