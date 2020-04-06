На год раньше: РЖД ускоряет модернизацию

Главные артерии страны модернизируют досрочно

Модернизация инфраструктуры ведется во исполнение президентского указа от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». К этому сроку предполагается развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», повышение уровня экономической связанности территории РФ, в частности, за счет модернизации железнодорожной инфраструктуры. Транзитный поток грузовых контейнеров должен увеличиться в четыре раза, а время их перевозки с Дальнего Востока до западной границы РФ составит семь дней. Один из важнейших пунктов программы – увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 миллионов тонн.

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По всем ключевым направлениям, обозначенным в программе, Российские железные дороги уже проделали колоссальную работу. Практически завершен первый этап реконструкции БАМа и Транссиба, рассчитанный на период до 2020 года. Он направлен на решение первоочередной задачи – ликвидации так называемых «узких мест» этих магистралей, которые серьезно тормозили процесс грузоперевозок на территории Забайкалья и Дальнего Востока. В первую очередь были построены дополнительные пути и станции там, где это необходимо. Также не давали разогнаться поездам и устаревшие тоннели. Эта проблема решена за счет реконструкции Кипарисовского, Облученского и Владивостокского тоннелей, которые теперь соответствуют всем современным требованиям. На БАМе проложен дублер Байкальского тоннеля – Второй Байкальский тоннель длиной 6,5 км. Кроме того, модернизировано более пяти тысяч километров железнодорожных путей. Введено в эксплуатацию пять крупных железнодорожных мостов, в том числе через реку Лена и Зея. Все это позволило увеличить объем грузоперевозок с 2013 по 2019 год более чем в полтора раза – до 114 миллионов тонн экспортных грузов. При этом к началу года освоено 380 миллиардов рублей из запланированных 520,5 миллиардов, из них около 350 – собственные средства РЖД.

В рамках второго этапа, который начал проектироваться в 2018 году и изначально был рассчитан до 2024 года, объем грузоперевозок должны был вырасти до 180 миллионов тонн – в соответствии с заявленной в указе президента цифрой. Но уже в текущем году планы были скорректированы – компания раньше срока построит дополнительные пути и расширит железнодорожные станции на 212 приоритетных участках.

Скорректировать планы заставили интересы российской экономики.

Спрос на уголь в Европе упал, а в Китае и других странах АТР, наоборот, вырос. Из-за смещения экономического вектора на Восток потребность в грузоперевозках на Восточном полигоне значительно превысила имеющиеся мощности, что и явилось толчком для ускорения модернизации.

В последнее время в РЖД многое сделано для поддержки угольной отрасли, в том числе и определив требующие ускоренной модернизации участки магистралей. Проблема в том, что именно страны Азиатско-Тихоокеанского региона остаются наиболее приоритетным направлением для экспортеров угля, а удовлетворить растущий спрос на перевозки БАМ и Транссиб пока не в состоянии. Заявление РЖД об ускорении модернизации магистралей Восточного полигона касается как первого, так и второго этапов проекта развития БАМа и Транссиба. Магистрали будут модернизироваться как в направлении пограничных переходов Дальнего Востока, так и в сторону морских портов.

Сейчас второй этап находятся в стадии проектирования, работы ведутся более чем по 180 объектам. Продолжится строительство вторых путей, работы по электрификации линий, ведется подготовка к строительству второго Козинского тоннеля. Также будет построен обходной путь для еще одного «узкого горлышка» – участка Шкотово – Смоляниново, построенного еще в 1930-х годах. Здесь движение поездов осуществляется с подталкивающим локомотивом. Строительство обводных путей снимет это ограничение.

На реализацию второго этапа РЖД выделяет более 493 миллиардов рублей, пока что проектно-изыскательские работы потрачено 15 миллиардов, 9 – в прошлом году, и 6 – уже в текущем.

Модернизация БАМа и Транссиба важна не только для развития угольной отрасли и экспорта ее продукции на Восток. По мнению экспертов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), развитие этих магистралей повысит бюджетную обеспеченность регионов России и запустит инвестиционные механизмы в смежных отраслях экономики.

Усиление главных путей Восточного полигона

В активной стадии строительства находятся еще один важнейший участок Восточного полигона – «Междуреченск – Тайшет», где в 2019 году введено в эксплуатацию около сорока километров новых главных путей. Возводятся дополнительные главные пути на перегонах, реконструированы более полусотни километров существующих путей, ведётся усиление системы электроснабжения. По завершении проекта будет обеспечен дополнительный объем перевозок угля в восточном направлении.

Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Междуреченск – Тайшет запланировано с учётом параметров первого и второго этапов модернизации БАМа и Транссиба.

Линия «Междуреченск – Тайшет» обеспечивает транспортно-экономические связи четырёх регионов, также она задействована в перевозках транзитных грузов. Строительство этого участка ввиду важности выделено в отдельный проект, в частности из-за ожидаемого нового грузопотока, которые образуется в результате строительства железнодорожной ветки «Элегест – Кызыл – Курагино».

Транссиб – быстрее и больше

Строительный блок РЖД провел серьезные масштабные подготовительные работы, которые смело можно считать мощным фундаментом развития инфраструктуры. В частности, в соответствии с указом президента в 2019 году был разработан проект по увеличению транзита контейнеров из стран АТР в Европу – «Транссиб за 7 суток». В результате его реализации контейнерные грузоперевозки увеличатся в четыре раза – до 1,7 миллионов контейнеров TEU, а скорость доставки от восточной до западной границы России сократится до недели. Проект рассчитан до 2024 года. На эти цели железнодорожное ведомство выделяет более 202 миллиардов рублей, из которых уже потрачено полмиллиарда на проектные работы. Предполагается строительство вторых путей, реконструкция станций, строительство путей в обход «нулевого километра» БАМа – Тайшета. Также в процессе создания находится технико-экономическое обоснование строительства обхода вокруг Читы, что позволит пропускать транзитные составы, минуя областной центр, и увеличить скорость движения поездов.

close Валерий Мельников/РИА «Новости»

По мнению экспертов, объем перевозок контейнеров по железной дороге сегодня недостаточно высок по сравнению с объемами перевозок сырья. Между тем такой способ перевозки не требует значительных затрат, и главной задачей будет обеспечить увеличение скорости проездов по маршруту следования. Железнодорожные перевозки контейнеров также могут составить конкуренцию авиаперевозкам. Хотя там сроки доставки чуть меньше – четыре дня. Однако подвозка грузов к авиагавани и погрузка на воздушные суда – процесс не очень удобный и дорогостоящий, а железнодорожная доставка происходит практически от двери до двери – от поставщика в Китае до потребителя в Европе.

Дорога на Север

РЖД усилит железнодорожную структуру для еще одного стратегически важного для страны проекта – Северного широтного хода. Он значительно сократит транспортный маршрут от западносибирских месторождений до северных морских портов – Балтийского, Белого, Баренцева и Карского, а также решит проблему перегруженности южного маршрута, который выходит на Транссиб. К 2022 году железнодорожное ведомство усилит магистрали на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска дополнительного грузопотока. С 2018 года ведутся проектные работы, на которые потрачено около 2,6 миллиардов рублей из общего объема инвестиций в 103,5 миллиарда. Все это – собственные средства РЖД.

Северный широтный ход соединит Северную и Свердловскую железные дороги, этот участок станет элементом единой арктической транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать освоению природных ресурсов арктической зоны. Будут построены мостовые переходы через реки Обь и Надым, а также железнодорожная ветка от Салехарда до Надыма.

Концессионное соглашение по строительству Северного широтного хода уже реализуется, сейчас обсуждается проект СХШ-2, который может соединить СШХ-1 с портом Сабетта. Этот маршрут – самый короткий выход к морю. Эксперты также считают этот проект прорывным для индустрии Западной Сибири Урала и Урала – благодаря его реализации путь до Мурманска станет короче почти на 2 тысячи километров, а до северной столицы – на полторы. Сегодня железнодорожные маршруты с Урала пролегают в основном через Москву и через южную часть Северной дороги.

В фокусе внимания – вся страна

В рамках указа президента РФ РЖД реализует еще ряд стратегически важных проектов по всей стране. В частности, проекты по обеспечению железнодорожной доступности ключевых российских портов. В 2014 году компания дала старт развитию подходов к портам Северо-Запада. Расположено в этом регионе всего шесть портов, но именно они обеспечивают самый большой грузооборот. По данным РЖД, в 2019 году из почти 309 миллионов тонн экспорта немногим менее половины – около 131 миллионов – пришлось на порты Северо-Запада. Еще один важный проект связан с увеличением пропускной способности в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. За пять лет с момента начала его реализации экспортные потоки возросли в полтора раза.

С развитием подходов к южным портам связан еще один проект РЖД – строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги. С вводом в эксплуатацию этой ветки объем грузов в направлении Азовско-Черноморского бассейна составит около 50 миллионов тонн, которые пойдут в обход Саратова, тем самым будет увеличена и скорость перевозок. В рамках проекта строится двухпутный электрифицированный участок длиной 69 километров.

Еще один проект РЖД связан с перспективными грузоперевозками – это развитие направления «Пермь – Соликамск». Строительство горно-обогатительных комбинатов на севере Перми повлечет за собой увеличение нагрузки на железнодорожные пути, и о решении этого вопроса в РЖД позаботились заранее. Проект ориентирован в первую очередь на перевозку удобрений – одного из перспективных направлений экспорта ввиду растущего на них спроса.

Еще одно масштабное направление – развитие Центрального транспортного узла, стартовавшее в 2012 году. Главная задача – увеличение потока пассажиров пригородных электричек до ежегодного показателя в 850 миллионов человек. К слову, уже в 2019 он составлял около 765 миллионов.

Также ведется электрификация участка «Ожерелье-Узловая-Елец», что позволит переключить движение пассажирских поездов дальнего следования с Казанского на Павелецкое направление Московской железной дороги. Пропускная способность в направлении от столицы до Ростова-на-Дону, Новороссийска и Адлера будет значительно увеличена.

РЖД также решает проблему конкурентоспособности Юго-восточной железной дороги путем электрификация участка «Ртищево – Кочетовка». Это даст снижение тарифов и переориентирование грузопотока с автотранспорта на железнодорожные поезда.

Задачи перед железнодорожным ведомством стоят без преувеличения глобальные, и в условиях кризиса особенно важно сохранить достигнутые темпы строительства. Все проекты РЖД полностью отвечают экономическим интересам страны в части развития производств, вклада в развитие несырьевой экономики – в первую очередь за счет наращивания экспортного и транзитного потенциала железнодорожной инфраструктуры.