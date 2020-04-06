«Введу пошлины на нефть»: Трамп предупредил Москву и Эр-Рияд

США готовы ввести пошлины на импортируемую нефть, если ситуация с ценами на рынке нефти не нормализуется. Об этом заявил на брифинге для прессы президент США Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС.

«Если они [Россия и Саудовская Аравия] не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», – подчеркнул американский лидер.

По его словам, идти на такой шаг вряд ли придется, поскольку ни Москва, ни Эр-Рияд не получают выгоды от произошедшего падения цен на нефть. Он отметил, что пошлины будут введены «если придется». Такой шаг превратит страну в нетто-экспортера «черного золота».

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«Это (введение пошлин) помогло бы спасти [американкую нефтяную] индустрию», – подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что низкие цены на топливо в условиях, когда страна пытается спасти авиационную промышленность — позитивный момент, но спасти также надо и энергетическую.

Сейчас Вашингтон скупает подешевевшую нефть для государственного стратегического резерва. Кроме того, Минэнерго США разрешает частным компаниям Америки временно использовать свои хранилища в Техасе и Луизиане.

3 апреля издание The Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что

американские производители сланцевой нефти начали лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии. Они призывают Белый дом вынудить нефтедобывающие страны сократить добычу, чтобы таким образом поддержать цены на нефть.

Для большинства производителей сланцевой нефти добыча становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель, а из-за расторжения сделки по сокращению добычи и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Эталонный сорт Brent опускался до $22 за баррель. Один из крупных американских производителей сланцевой нефти — Whiting Petroleum — уже подал на банкротство в начале апреля.

По данным Financial Times, лоббистом своих интересов нефтяники хотят сделать ушедшего в конце прошлого года в отставку министра энергетики США Рона Перри. Производители сланца также призывают Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики — или же отменить существующие санкции, если Кремль будет сотрудничать.

Среди предлагаемых ими мер — прекращение поставок саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva в штате Техас, введение пошлин на импорт иностранной нефти и приостановка закона Джонса, который не позволяет иностранным судам перевозить грузы внутри страны и приводит к удорожанию американской нефти.

19 марта Трамп заявил, что США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время». Он подчеркнул, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», но они пытаются найти что-то «среднее».

«С одной стороны, нашим потребителям это очень помогает, это (низкие цены на нефть – «Газета.Ru») как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной мощной промышленности», — отметил американский президент на пресс-конференции. По словам Трампа, такая ситуация на рынке «очень разорительна» для России.

«У них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и добычи. В нужное время я вмешаюсь», — подытожил американский лидер.

На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. На что именно будут направлены санкции и какие действия со стороны Москвы могут спровоцировать их введение — не уточнялось. Кроме того, Вашингтон изъявлял намерение призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню нефтедобычи.