Салоны закрыты: мастера красоты пошли по домам

После введения режима самоизоляции в России вырос спрос на бьюти-услуги на дому. На этой неделе количество заданий для парикмахеров и мастеров по маникюру увеличилось на 40% по сравнению с прошлой, подсчитали в онлайн-сервисе услуг YouDo по запросу «Газеты.Ru».

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Из-за закрытия салонов красоты пользователи сервиса стали вызывать мастеров на дом. Так, 28 марта на YouDo в два раза чаще обычного создавали задания в категории «Красота и здоровье», в частности, заказывали парикмахерские услуги и ногтевой сервис.

«На наш взгляд, это может быть связано с тем, что именно с 28 числа в Москве закрылись все салоны красоты, поэтому те пользователи, кто не успел привести себя в порядок, решили обратиться к частным мастерам»,

— отметили в пресс-службе.

Оживление спроса на услуги парикмахеров и мастеров маникюра, начиная с 28 марта, зафиксировали и аналитики сервиса Profi.ru.

При этом спрос на дистанционную помощь тоже стремительно вырос. Особой популярностью пользуются услуги репетиторов: за март число таких заказов по России увеличилось на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако перейти в онлайн-формат стремятся пока что не все: после 1 апреля на дистанционный формат репетиторства пришлось 80% заказов. Чаще других нанимают репетиторов по английскому языку, математике и русскому. Также в марте в Profi.ru заметили высокий спрос на занятия с преподавателями начальной школы и репетиторами по шахматам.

При этом дополнительное образование на дому получают не только дети: сами взрослые стараются проводить время дома с пользой — учатся вокалу, изучают иностранные языки, программирование, берут уроки игры на фортепиано и гитаре дистанционно, отмечают в YouDo.

Также в сервисах-агрегаторах услуг наблюдается активный рост популярности услуг по разного рода ремонту. Мастера проводят консультации по видеосвязи, помогая что-то починить пользователям самостоятельно — отремонтировать стиральную машину, настроить wi-fi или же технику для проведения онлайн-конференций и занятий, говорят в YouDo.

По данным Profi.ru, спрос на подобные услуги по стране в прошлом месяце увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году.

«Возможно, этот рост был связан с первыми неделями самоизоляции и необходимости перевода работы на дом. На этой неделе мы уже наблюдаем замедление годового роста», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В YouDo также отмечают высокий интерес граждан к услугам доставки: спрос на курьеров в марте увеличился на треть. Наибольшая активность наблюдается в подкатегории «Доставка продуктов», однако помимо этого клиенты часто просят купить лекарства и вынести мусор. Некоторые, несмотря на карантин, прибегают к услугам клининга, их актуальность даже возросла — спрос на уборку увеличился на 30%.

Примечательно и то, россияне решили не упускать шанс подготовиться к лету и стали активнее пользоваться услугами тренеров, которые проводят занятия в онлайн-формате, составляют программы тренировок и питания. Часто пользователи сервиса ищут в аренду велотренажеры и беговые дорожки. Впрочем, не реже на время карантина арендуют игровые приставки и компьютеры. В число популярных дистанционных услуг входят также консультации психологов, юристов и бухгалтеров по видеовязи и даже сеансы с онлайн-нянями, которые помогают занять ребенка на время.

При этом, как пояснили в Profi.ru, запрещать покупать и оказывать услуги, требующие личной встречи, в сервисе пока не собираются. В пресс-службе объяснили это тем, что каждая сделка — личная ответственность ее участников, и сервис может только рекомендовать отказаться от офлайн-встреч и несрочных задач.

В ФНС не ответили на запрос «Газете.Ru» о возможном росте недополученных налогов, которые могут выпасть из-за того, что временно оставшиеся без работы граждане будут пытаться восполнить услугами на дому.