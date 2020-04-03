Бензин не нужен: в России резко упал спрос на топливо

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры властей в России привели к падению спроса на моторное топливо. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, сейчас самое сильное снижение наблюдается на автозаправках Москвы и Московской области.

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Спрос на моторное топливо в столице упал на 20–30%, в других крупных городах – на 10–15%. Министр отметил, что на востребованность топлива непосредственно влияют ограничения на передвижение людей, которые вводят местные власти. При этом Новак уверен, что пик падения еще впереди. Он привел в пример европейский опыт, где пандемия началась раньше, и сейчас снижение потребления нефтепродуктов на АЗС наблюдается до 70%, как это происходит в Бельгии.

Сославшись на мнение экспертов нефтяных компаний, Новак заявил, что в течение ближайшей недели-двух увидим снижение потребления «процентов до 40%».

Дороги в столице ощутимо разгрузились. По данным на утро четверга, 2 апреля, дороги стали свободнее на 86%, чем три недели назад, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы. Количество личного транспорта снизилось на 64% относительно аналогичного периода годом ранее. Поездок на такси и машинах каршеринга стало меньше на 63%.

По оценке Павла Баженова, главы Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива) спрос может упасть и до 70% в зависимости от жесткости мер по борьбе с коронавирусом, заявил эксперт «Ведомостям». Он утверждает, что продажи моторного топлива уже упали практически вдвое. За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин снизился на 45%, на дизельное топливо — на 30%, а в других регионах падение составляет до 50%.

«Это беспрецедентное падение спроса в современной России», – заявил президент НТС.

Баженов прогнозирует, что спрос начнет восстанавливаться со снятием ограничений на передвижения людей, что, по его оценкам произойдет не раньше чем через три месяца. При этом на докризисный уровень этот показатель вернется нескоро: бизнес испытывает серьезные проблемы, у людей не хватает денег, говорит министр. Больше всего в этой ситуации пострадают независимые АЗС, однако кризис затронет и вертикально-интегрированные компании, уверен Баженов: «У них множество сотрудников, сложная вертикаль управления, местами избыточная. И они привыкли работать на высоких показателях».

О том, что на динамику спроса повлияет длительность режима самоизоляции, говорит и аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Если ограничительные меры продлятся до июля, спрос на топливо во II квартале может упасть вдвое, сказал аналитик «Ведомостям». Но как только эпидемия закончится, спрос должен восстановиться довольно быстро. Независимые АЗС могут и не пережить этот кризис, а для интегрированных компаний возможные убытки от розничных продаж будут несопоставимы с прибылью от добычного бизнеса, считает Маринченко.

Накануне россияне опасались, что нестабильная экономическая ситуация в стране и мире приведет к росту цен на бензин и дизельное топливо Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, заявила, что предпосылок для роста не видит. В ФАС указали на то, что динамика роста цен на топливо с начала года не превышала уровень инфляции. Розничная стоимость бензина и зимнего дизеля в 2020 году выросла почти на 0,2%, в то время как инфляция составила 0,9%. Рост цен на Аи-92 на 10% за год, ФАС объяснила высокими экспортными ценами, которые на внутреннем рынке все равно были ниже.

О том, что падение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в РФ, говорил и Александр Новак. Министр заявил, что на автозаправочных станциях они будут стабильными, также отметив, что рост цен держится в рамках уровня инфляции.