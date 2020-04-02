Выживут только курьеры: коронавирус добрался до рынка труда

Граждане России стали больше проявлять активность в поиске работы. По данным сервиса «Работа.Ру», за последний месяц откликаться на открытые вакансии в разных профессиях стали чаще до 29% по сравнению с февралем, подсчитали в организации для «Газеты.Ru».

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О повышенном интересе к открытым вакансиям говорят и в сервисе «Авито Работа». По их данным, число новых резюме за период c 1 по 22 марта увеличилось на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом, чаще стали встречаться резюме с вариантами частичной занятости или почасовой оплаты.

Ожидается, что начиная со второй половины апреля соискательская активность будет постепенно повышаться, рассказали в компании.

На hh.ru по итогам марта 2020 количество резюме выросло на 8% по сравнению с прошлым месяцем, и на 12% — к марту прошлого года. При этом, ситуативный рост резюме отмечается в таких сферах, как медицина (на 24% год к году), наука/образование (на 28%), консультирование (на 28%) и госслужба (на 33%).

По словам категорийного менеджера «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, соискатели стали заметно активнее: сильнее всего по стране увеличилось количество запросов контактов по вакансиям курьеров — на 30%. Подобный интерес связан с тем, что это хорошая возможность подзаработать в кризисное время, отмечает эксперт.

Соискатели сейчас разделились на два типа, говорит управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty Арсений Федоткин.

«Первый — кто полностью прекращают рассматривать работу и уходят работать на «удаленку», чтобы не рисковать и не быть сокращенным в первые месяцы, когда кризис усилится. Второй — уже сегодня без работы, ввиду остановки на 3-6 месяцев таких сфер, как туриндустрия, HoReCa и Entertaiment», — объясняет тенденцию эксперт.

Пандемия и финансовый кризис уже привели к изменениям на рынке труда, считает Дмитрий Пучков. Под основной удар попали малый и средний бизнес: массовая изоляция вынуждает владельцев сокращать персонал или переводить в неоплачиваемый отпуск, говорит эксперт.

Также в сложной ситуации оказались крупные компании, которые работают в сфере туризма, непродуктовой розницы и развлечений. В «Авито Работе» зафиксировали, что общее количество вакансий на конец марта уменьшилось на 7%. Больше всего пострадали такие профессиональные сферы, как искусство и развлечения (сокращение на 37%), туризм и рестораны (на 28%), фитнес и салоны красоты (на 27%).

«Туриндстрия, HoReCa, Entertaiment и многие другие отрасли практически на грани выживания и почти полностью отозвали проекты», — заметил Федоткин из Selecty.

Тот факт, что в текущей ситуации действительно сильно упал спрос на трудовые ресурсы в HoReCa, туризме, организации мероприятий, индустрии красоты и фитнеса, подтверждают и в hh.ru.

«Некоторые работодатели, опасаясь экономических потрясений (или уже испытывая их на себе), заморозили найм персонала», — сообщили «Газете.Ru» в компании, отметив, что на этой неделе активность соискателей на сайте держится на уровне нерабочего дня во многом из-за карантина, действующего в столицах и крупных городах страны.

По мнению Дмитрия Пучкова, рост вакансий замедлился по нескольким причинам: во-первых, малый и средний бизнес резко снизил уровень найма; во-вторых, большой бизнес немного «затаился» — ситуация в стране меняется каждый день, поэтому работодатели действуют аккуратно.

«Несмотря на то, что спрос на сотрудников во многих отраслях заметно снизился, выделились другие сферы, которые сейчас очень нуждаются в новых сотрудниках. Это розничная торговля продуктами, службы доставки, интернет-магазины, транспорт и логистика, агрохолдинги, фармацевтика, охрана и многие IT-компании», — отмечает заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Александр Ветерков.

Сотрудники также нужны на складах и сортировочных центрах, в службах поддержки. Таким образом, небольшой рост демонстрируют вакансии, работники которых вышли «на передовую» в борьбе с пандемией вируса: в сферах транспорта и логистики (на 3%) и в сегменте вакансий без опыта (на 6%), сообщили в «Авито Работе».