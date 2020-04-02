Помощь туристам: Россия выделит деньги на проживание за границей

Российское правительство выделит 500 млн рублей, чтобы помочь застрявшим за границей из-за пандемии коронавируса россиянам. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, деньги, прежде всего, пойдут на оплату проживания туристов.

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«Мы выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны. Мы ведем большую работу по возвращению их на родину. Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на заседании министров.

Он добавил, что деньги пойдут, в частности, «на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно».

Кроме того, при необходимости россиянам продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, обратил внимание премьер.

В то же время Мишустин поручил российскому МИДу, Минтрансу и Росавиации «составить четкий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину».

Ранее правительство выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаниям, которые занимаются вывозом россиян из-за границы при помощи чартерных рейсов. Деньги будут предоставлены уже в этом году в виде субсидий. Использование выделенных средств будет контролировать Росавиация. Она же должна предоставить до 1 февраля 2021 года доклад о возмещении расходов компаниям.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что около 25 тыс. россиян, которые сейчас находятся за рубежом, хотят вернуться на родину.

«Ежедневно осуществляются рейсы, установлен определенный порядок, последовательность осуществления этих рейсов, поскольку, согласно распоряжению правительства, ежедневно в РФ можно ввезти в Москву 500 человек, в регионы — 200», — обратил внимание представитель ведомства, выступая перед российскими сенаторами.

По словам Волынкина, в МИД активно работает ситуационно-кризисный центр, который занимается вопросом вывоза граждан России из иностранных государств.

«Прорабатываются вопросы организации авиарейсов для доставки российских граждан, все посольства и консульские учреждения находятся в контакте с россиянами», — добавил дипломат.

Среди тех, кто хочет, но не может вернуться в Россию, туристы, застрявшие в Нью-Йорке. Они не смогли ранее улететь в Москву из-за новых ограничений на въезд. В настоящее время они не знают, когда точно смогут вернуться на родину, передает РИА «Новости».

Например, предприниматель Альберт рассказал агентству, что отдыхал во Флориде. В Москву он должен был улететь 30 марта, но утром этого дня он получил уведомление о том, что рейс отменен.

«Люди немного в панике — у нас есть и пожилые, и инвалиды, и дети. А Нью-Йорк сейчас — центр коронавируса. То есть, это небезопасно», — добавил он.

По словам собеседника РИА «Новости», тех, кому негде было переночевать, разместили в ночь на вторник (31 марта) в ближайшей к аэропорту гостинице. «Нам предоставили бесплатно номера. Нам купили пиццу, диетическую колу и по бутылке воды. Мы там переночевали и приехали сюда в аэропорт. Но информации по вылетам по-прежнему нет», — рассказал 1 апреля предприниматель.

По его словам, в качестве возможных дат вылета ранее назывались 2 и 4 апреля. Незадолго до этого пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал в комментарии агентству, что российское диппредставительство и одна из российских авиакомпаний помогли 18 россиянам, которые не смогли вылететь на родину из Нью-Йорка, разместиться в гостинице.

С 31 марта Россия ввела новые правила на въезд туристов из-за рубежа. В частности, сократилось количество чартерных рейсов, а также были установлены ограничения на общий ввоз граждан в страну. Теперь россияне могут прилететь в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и не более 500 человек за сутки. В аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки.