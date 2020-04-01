Доплата за нефть: экспортные цены марки Urals стали отрицательными

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной. Среднее значение котировки за месяц влияет на ценообразование на российском нефтяном рынке. Пока по итогам марта она осталась в положительной зоне, но поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Экспортные цены российской марки нефти Urals стали отрицательными. Как следует из отчета ценового агентства Argus, к парадоксальной ситуации на российском рынке привело беспрецедентное падение мировых цен.

Котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), во вторник, 31 марта, — минус 1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня.

Котировка Argus fip и ее среднее значение за месяц влияет на ценообразование на российском нефтяном рынке:

«Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки, — пишут аналитики в своем отчете. — Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.»

Тем не менее, по итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь пока осталось в положительной зоне.

Но снижение котировки по сравнению с февралем составило 12500 рублей за тонну.

В середине марта стало известно, что Urals подешевела до $18,64 за баррель с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу. Это произошло на фоне ужесточения так называемой «ценовой войны»: тогда Saudi Aramco объявился о решении сделать значительную скидку на апрельские поставки. В понедельник, 30 марта Urals с поставкой CIF обновила антирекорд: цена снизилась до $13 за баррель. Уровень стал минимальным с марта 1999 года.

Тем не менее, как пояснял тогда «Газете.Ru» аналитик ИК Фридом Финанс Валерий Емельянов, такой уровень цен на Urals в понедельник был связан с пятничной просадкой Brent ниже $22 долларов, а также, вероятно, «неудачно проведенным аукционом российского поставщика». В отличие от эталонного сорта Brent, Urals не торгуется на бирже самостоятельно, и такие ценовые выбросы иногда случаются, говорил Емельянов.

По мнению эксперта антирекорд был связан как с уникальностью момента на нефтяном рынке в целом, в частности, снижения цены Brent до уровня 2002 года, так и с избытком нефти «конкретно у покупателей конкретно российской нефти в конкретный день недели».

Средняя цена марки Urals в марте 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже аналогичного периода прошлого года - она составила $ 29,17 за баррель по сравнению с $65,98 за баррель в 2019 году, сообщил в среду, 1 апреля, Минфин РФ. Средняя цена Urals в январе-марте составила $ 48,18 за баррель по сравнению с $ 63,17 за баррель годом ранее.

Ранее информационное агентство Bloomberg уже сообщило о возникновении отрицательных цены на нефть в США. Доплачивать за разгрузку компаниями приходится из-за заполнения хранилищ.

С 1 апреля у стран-нефтедобытчиков нет ограничений на добычу нефти, что заставляет их конкурировать, в том числе, наращивая добычу и предлагая агрессивные скидки. Такая ситуация сложилась в результате расторжения в начале марта сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу, и, за счет этого, поддерживала цены на нефтяном рынке.

Несмотря на снижение цен на нефть на протяжении всего месяца говорить об их устойчивом закреплении в отрицательной зоне преждевременно, говорил «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Поставки по отрицательным ценам возможны на краткосрочной основе для определенных некрупных западных производителей», — отмечал эксперт.

Сценарий, при котором российская нефть будет торговаться ниже нуля, гипотетически возможен, но вряд ли такая конфигурация долго продержится на рынке, говорил в свою очередь Емельянов из «Фридом Финанс».

По его словам, пустых нефтехранилищ, включая свободные танкеры, в среднем по миру хватает на полтора месяца. В США они могут быть заполнены ближайшие недели или даже дни, в Европе и Азии пока нет проблемы «отрицательных» цен, но в течение апреля мощности будут загружены и там.