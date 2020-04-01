Доплата за нефть: экспортные цены марки Urals стали отрицательными

Экспортные цены российской марки нефти Urals стали отрицательными. Как следует из отчета ценового агентства Argus, к парадоксальной ситуации на российском рынке привело беспрецедентное падение мировых цен.

Котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1007 рублей за тонну (fip Нижневартовск), во вторник, 31 марта, — минус 1200 рублей за тонну. Таким образом, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня.

Котировка Argus fip и ее среднее значение за месяц влияет на ценообразование на российском нефтяном рынке:

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«Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки, — пишут аналитики в своем отчете. — Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.»

Тем не менее, по итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь пока осталось в положительной зоне.

Но снижение котировки по сравнению с февралем составило 12500 рублей за тонну.

В середине марта стало известно, что Urals подешевела до $18,64 за баррель с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу. Это произошло на фоне ужесточения так называемой «ценовой войны»: тогда Saudi Aramco объявился о решении сделать значительную скидку на апрельские поставки. В понедельник, 30 марта Urals с поставкой CIF обновила антирекорд: цена снизилась до $13 за баррель. Уровень стал минимальным с марта 1999 года.

Тем не менее, как пояснял тогда «Газете.Ru» аналитик ИК Фридом Финанс Валерий Емельянов, такой уровень цен на Urals в понедельник был связан с пятничной просадкой Brent ниже $22 долларов, а также, вероятно, «неудачно проведенным аукционом российского поставщика». В отличие от эталонного сорта Brent, Urals не торгуется на бирже самостоятельно, и такие ценовые выбросы иногда случаются, говорил Емельянов.

По мнению эксперта антирекорд был связан как с уникальностью момента на нефтяном рынке в целом, в частности, снижения цены Brent до уровня 2002 года, так и с избытком нефти «конкретно у покупателей конкретно российской нефти в конкретный день недели».

Средняя цена марки Urals в марте 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже аналогичного периода прошлого года - она составила $ 29,17 за баррель по сравнению с $65,98 за баррель в 2019 году, сообщил в среду, 1 апреля, Минфин РФ. Средняя цена Urals в январе-марте составила $ 48,18 за баррель по сравнению с $ 63,17 за баррель годом ранее.

Ранее информационное агентство Bloomberg уже сообщило о возникновении отрицательных цены на нефть в США. Доплачивать за разгрузку компаниями приходится из-за заполнения хранилищ.

С 1 апреля у стран-нефтедобытчиков нет ограничений на добычу нефти, что заставляет их конкурировать, в том числе, наращивая добычу и предлагая агрессивные скидки. Такая ситуация сложилась в результате расторжения в начале марта сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу, и, за счет этого, поддерживала цены на нефтяном рынке.

Несмотря на снижение цен на нефть на протяжении всего месяца говорить об их устойчивом закреплении в отрицательной зоне преждевременно, говорил «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Поставки по отрицательным ценам возможны на краткосрочной основе для определенных некрупных западных производителей», — отмечал эксперт.

Сценарий, при котором российская нефть будет торговаться ниже нуля, гипотетически возможен, но вряд ли такая конфигурация долго продержится на рынке, говорил в свою очередь Емельянов из «Фридом Финанс».

По его словам, пустых нефтехранилищ, включая свободные танкеры, в среднем по миру хватает на полтора месяца. В США они могут быть заполнены ближайшие недели или даже дни, в Европе и Азии пока нет проблемы «отрицательных» цен, но в течение апреля мощности будут загружены и там.