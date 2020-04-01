Игра на вылет: как авиакомпании борются с кризисом

Пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах к концу марта сократился на 75%, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА). 25 марта ассоциация заявила, что к началу прошлой недели снижение пассажиропотока в 32-х крупнейших региональных аэропортах России составило 40%, ожидалось, что к концу месяца падение достигнет 60%. Однако по последним данным ассоциации, отрасль завершила март со снижением до 75%.

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В апреле авиаперевозки могут полностью остановиться, сообщала МАА.

«В год пассажиропоток достигает 110 млн человек, около 55% приходится на внешние рейсы. Международные перелеты после окончательного закрытия границ упадут на 99%, так как останутся только необходимые гуманитарные рейсы. Внутренние перевозки на фоне строгого карантина тоже могут упасть на 50-100%», — прокомментировал «Газете.Ru» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Не исключено полное закрытие внутреннего авиасообщения в связи в пандемией.

По словам эксперта, подобных прецедентов в истории авиации не было за 75 лет. Последнее наиболее сильное сокращение региональных перевозок в Европе было 10 лет назад, из-за извержения вулкана. Сейчас масштаб проблем в разы больше, оценивает Ващенко.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 страны по всему миру постепенно закрывали границы и ограничивали авиасообщение с другими государствами. До последнего момента российские авиакомпании осуществляли рейсы в столицы крупных стран, однако 27 марта правительство России поручило Росавиации прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие государства и обратно, за исключением рейсов, предназначенных для возвращения россиян из-за рубежа домой.

Ранее эксперты консалтинговой компании Bain & Company подсчитали по запросу РБК, что закрытие международного сообщения до осени 2020 года для российских авиаперевозчиков может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд рублей. Подсчеты ущерба производились до того, как количество внутренних рейсов также постепенно стало сокращаться.

Как выживают авиакомпании

27 марта лоукостер «Победа» объявил о приостановке всех рейсов с 1 апреля до 31 мая. Еще в прошлом месяце авиакомпания отчиталась о рекордной прибыли за третий квартал 2019 года: чистая прибыль лоукостера увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,2 млрд рублей, отмечалось в презентации «Аэрофлота».

При этом за простой авиапарка тоже придется заплатить. Сбор за стоянку во Внуково, где базируется «Победа», в сутки на один Boeing 737-800 по часовому тарифу обойдется в 21 тыс. рублей. Так, двухмесячная стоянка 30 самолетов авиакомпании может обойтись в 38 млн рублей, однако не исключено, что аэропорт предоставляет льготы в ситуации длительного размещения воздушных судов. При этом вне зависимости от налета каждый борт должен проходить ежемесячное технологическое обслуживание. По данным Aircraft Commerce, такая процедура для самолета аналогичного Boeing 737-800 стоит $14 тыс. — по нынешнему курсу это более миллиона рублей.

«Самолет приносит прибыль только когда летает. Чем больше летает, тем больше прибыль. На земле от него убытки», — объясняет эксперт в области организации авиаперевозок Дмитрий Сергеев.

Пока что «Победа» — единственная отечественная авиакомпания, принявшая решение полностью приостановить полеты. Ранее в «Интерфакс» появилось сообщение о том, что авиакомпания S7 в условиях ограничений полетов из-за COVID-19 хочет приспособить пассажирские самолеты под перевозку грузов. По словам источника издания, близкого к группе S7, в авиакомпании уже прорабатывается технический проект, и соответствующие запросы направлены производителям.

«В сложившейся ситуации грузопассажирские перевозки на воздушном транспорте будут неплохой антикризисной мерой. У нас по стране грузовые авиаперевозки достаточно востребованы: в каждом рейсе идет почта, в багажных отсеках всегда есть какой-то попутный груз.

%Если часть подразделений и менеджмента оперативно перепрофилировать непосредственно под грузовые перевозки, это может помочь в какой-то степени покрыть убытки», — считает Дмитрий Сергеев.

При этом эксперт указал на тот факт, что технически сделать это не так просто, как кажется:

«Нельзя просто убрать часть кресел и складывать на их место груз. Этот процесс — достаточно серьезный, и его нужно согласовывать с производителями самолетов, поскольку переоборудование салона влияет на центровку самолета, а она, в свою очередь, — на взлетно-посадочные характеристики», — объясняет Сергеев. Он также дополнил, что сначала нужно будет разработать специальные документы, затем производитель должен дать разрешение на переоборудование, а все это тоже занимает время.

Впрочем, у S7 ситуация упрощается тем, что технически переоборудовать салоны они могут сами, не обращаясь к другим предприятиям и не тратя на это лишние средства. В авиакомпании сформировали свой технический сервис, благодаря которому они могут сами у себя проводить все формы технического обслуживания парка самолетов, рассказывает эксперт.

«В этом случае у них есть дополнительная возможность подзаработать — обслуживать самолеты других авиакомпаний. В условиях кризиса есть смысл обратить внимание на сервисное обслуживание находящихся на хранении самолетов, однако в целом это не покроет тех убытков, которые сейчас несет авиакомпания», — говорит эксперт в области организации авиаперевозок.

Банкротства и дорожающие авиабилеты

Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» считает, что при самом благоприятном сценарии рынок может начать восстановление уже через 2 недели, однако на полное восстановление уйдет несколько месяцев.

«На карантин, который несет относительно непродолжительный характер, накладывается и кризис в экономике, который угрожает затянуться надолго. Вероятность срыва летнего сезона высока. Полагаю, что по итогам года пассажиропоток сократится на 20% — это больше, чем он прибавил за два года до этого», — рассуждает эксперт.

Также, по словам Ващенко, проблемы авиакомпаний усугубляются падением рубля: расходы на обслуживание техники, топливо за рубежом — валютные, и даже зарплата экипажа в целом ориентируется на мировой рынок. Так, более половины расходов имеет валютную составляющую. «Это вынудит поднять цены на билеты, спрос на которые сократится в кризис и без этого», — уверен собеседник «Газеты.Ru».

Еще 17 марта, за 10 дней до полной приостановки международного авиасообщения, Росавиация в ходе коллегии заявила о возникновении риска банкротств авиаперевозчиков. Руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько обратил внимание на то, что за февраль 2020 года упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний только от закрытия направлений в Китай составила около 1,7 млрд рублей.

Он также отдельно отметил сложное положение компании Utair. Схожую позицию выразил и Дмитрий Сергеев:

«В сложившейся ситуации часть авиакомпаний действительно может обанкротиться. К примеру, Utair еще до кризиса держалась на волоске», — отметил эксперт.

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун на коллегии Росавиации заявил, что сейчас речь идет не о росте и сохранении объемов перевозок, а сохранении самой гражданской авиации. По его словам, так плохо авиации не было никогда.

«Объем необходимой поддержки аэропортам, авиакомпаниям, туристической отрасли может превысить 100 млрд рублей. Иначе не избежать банкротств, чего, в свою очередь, допустить нельзя», — предупреждает Георгий Ващенко, обращая внимание на тот факт, что авиации в данный момент требуется серьезная помощь государства.