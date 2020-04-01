Между Россией и саудитами: Трамп вступает в нефтяные переговоры

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией. Как сообщает Fox News, это заявление американский лидер сделал в ходе брифинга в Белом доме.

«Обе страны обсуждают это [цены на нефть], и я присоединюсь к ним, если будет нужно и когда наступит подходящий момент», – заявил Трамп.

По его словам, он обсуждал вопрос цен как с президентом России Владимиром Путиным, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли хорошо, и стороны будут вместе смотреть, «что можно сделать».

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Ситуация на рынке нефти тяжелая, добавил американский лидер, и текущий уровень цен похож на «то, как дела обстояли в 1950-х». Низкие цены на нефть бьют, в том числе, и по нефтяной отрасли США – одной из крупнейших отраслей Америки. Множество людей, занятых в ней, могут потерять работу, добавил Трамп.

Во вторник, 31 марта, министр энергетики РФ Александр Новак и глава Минэнерго США Дэн Бруйетт также провели переговоры. Они обсудили ситуацию на нефтяном рынке и договорились, что для выхода из сложившегося положения нужно искать решение.

Среди прочих мер, отметили в американском ведомстве, обсуждалось взаимодействие между крупными производителями и потребителями энергоресурсов.

За день до этого президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой состояние нефтяного рынка после обвала цен на нефть. «Проведен <...> обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — сообщила пресс-служба Кремля.

В канун этого разговора Трамп заявил, что «Россия и Саудовская Аравия сошли с ума», и он намерен обсудить с президентом Путиным эту проблему.

24 марта издание Politico сообщило, что Трамп одобрил планы саудитов по вытеснению России с нефтяного рынка. Источники в Вашингтоне заявили журналистам, что президент США рекомендовал Эр-Рияду держать цены низкими, но «сохранять их рентабельными» для американских нефтяных компаний.

Такой телефонный разговор состоялся 9 марта, сказал один из собеседников издания. Однако последовавшее в течение следующих двух недель падение цен на нефть оказалось неожиданным ударом для администрации Трампа.

Цены на нефть падают с большой скоростью – 30 марта майский фьючерс североморской марки Brent стоил менее $22 за баррель. Цена за бочку российской нефти Urals опустилась до минимума 1999 года – до $13.

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортеров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене.

СМИ заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке.

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено Эр-Риядом «для ослабления российских позиций на рынке». Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на четверть.

Один источник издания пугал ужасами «ценовой войны», которую саудиты объявили россиянам, другой источник в ОПЕК уверял, что саудовская монархия не делала ничего подобного.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — заявил собеседник WSJ.

Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах в Женеве.

Как позднее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, российская делегация была за продление договоренностей о сокращении добычи на второй квартал или до конца года.