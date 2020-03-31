Заплатят миллионеры: налог на вклады прошел первое чтение

Эта норма вводится в законодательство поправкой к уже существующему законопроекту о предоставлении налогоплательщикам компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой. Идею обложить подоходным налогом выдвинул президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам, посвященного распространению коронавируса в стране. Глава государства отметил, что эти поправки затронут не более одного процента вкладчиков. По его словам, во многих странах процентные доходы граждан от банковских сбережений и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом, пришло время и для России.

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«В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода», — говорится в тексте поправки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что для обложения 13-процентным налогом вклады граждан не будут суммироваться.

В законопроекте в частности сообщается, что в качестве налоговой базы будет принято превышение суммы доходов в виде процентов, полученных вкладчиком в течение налогового периода по всем банковским вкладам (остаткам на счетах), над суммой процентов «рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки». Последняя будет определяться по показателю на первое число налогового периода.

По словам министра финансов Антона Силуанова, взимать налог на вклады начнут только с 2021 года, доходы россиян от вкладов в 2020 году дополнительно облагаться не будут. Сейчас Центробанк РФ установил ключевую ставку в шесть процентов, к примеру, если такая же величина ставки сохранится в следующем году, то под налогообложение попадут вклады с доходом свыше 60 тысяч рублей в год. Законопроект предусматривает и исключения — это депозиты со ставкой менее одного процента и эскроу-счета.

Предложенный налог на вклады вызвал неоднозначную реакцию как в обществе, так и в Госдуме. Так, комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов намерен добиться льготного режима для граждан, которые очень долго копили средства в банках. Такие вклады рассматривались ими как своеобразная прибавка к будущей пенсии.

«Для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Это может создать определенное недоверие и напряженность, поэтому мы в комитете, хотя это и не наш профиль, внимательно изучим проект, когда он будет внесен. И

будем предлагать ввести льготный режим по этому налогу для определенной категории граждан, которые сегодня живут в том числе за счет дохода с накоплений, рассматривая их в качестве прибавки к пенсии. Вопрос достаточно серьезный, нужно посмотреть редакцию, что будет в третьем чтении, какие будут поправки», — цитируют «Известия» заявление главы комитета Ярослава Нилова.

Реакция вкладчиков не заставила себя долго ждать. По мнению Ассоциации банков России (АБР), обратившейся с письмом к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, отечественные банки с 25 марта столкнулись с резким наплывом клиентов, желающих закрыть вклады и забрать наличные со счетов.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны», — приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК заявление авторов письма.

В Forbes подсчитали, что введение налога на крупные вклады суммарно принесет бюджету не более 113 млрд рублей в год — если считать по максимальной процентной ставке крупнейших кредитных организаций страны.