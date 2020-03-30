Не до экологии: автопром попросил у Европы поблажек

Европейский автобизнес попросил Еврокомиссию обсудить последствия вызванного COVID-19 кризиса для автомобильного сектора и меры, которые могут быть приняты. Письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписано представителями четырех крупнейших групп европейского автомобильного сообщества: Ассоциацией автопроизводителей Евросоюза (ACEA), международным Объединением производителей автокомпонентов (CLEPA), европейской Ассоциацией производителей покрышек и каучука (ETRMA) и Организацией дилеров и автосервисов ЕС (CECRA).

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В письме, в частности, затрагивается принятое в 2014 году экологическое правило, согласно которому автопроизводители обязуются достичь в 2020 году показателя в 95 г/км выбросов CO2 для 95% новых автомобилей, а начиная с 2021 года — для 100%. Для стимулирования автокомпаний на выпуск электрокаров применяются так называемые «суперкредиты», поощряющие выпуск экологически чистых машин.

В этом году каждый проданный «зеленый» автомобиль с выбросом менее 50 г/км идет в зачет компании как два обычных легковых, в 2021 году этот коэффициент должен составлять 1,67, в 2022 году — 1,33. Неисполнение этих требований предполагает крупные штрафы для автокомпаний. Авторы письма считают, что

сохранение таких правил в нынешних условиях ставит под угрозу экономическую стабильность всей европейской автомобильной промышленности.

«В настоящее время не происходит никакой работы по производству, разработке, испытанию или омологации (сертифицирование транспортных средств под требования законодательства – «Газета.Ru»). Это нарушает планы, которые мы приняли для подготовки к соблюдению существующих и будущих законов и правил ЕС в рамках применимых сроков, установленных в настоящих правилах. Поэтому мы считаем, что необходимо внести некоторые коррективы в сроки принятия этих законов», — приводит заявление европейский ассоциаций немецкое издание Automobilwoche.

Это уже второе обращение европейского автобизнеса в Еврокомисию за последнее время. Ранее эти же ассоциации попросили включить их членов в число получателей пакета субсидий (37 млрд евро), выделенных в рамках поддержки экономики ЕС в борьбе с пандемией коронавируса.

Автомобильное лобби упирает на то, что автопром — один из ведущих секторов экономики Европы. Прямо или косвенно в Евросоюзе в ней заняты 13,8 млн человек, что составляет 6,1% от всех рабочих мест в ЕС. Ежегодные инвестиции автопрома в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) составляют 57,4 млрд евро, а профицит торгового баланса — 84,4 млрд евро.

«Мы не хотим ставить под сомнение ни законы как таковые, ни основополагающие цели безопасности дорожного движения, защиты климата и охраны окружающей среды», — говорится в обращении ассоциаций.

При этом единства среди крупных игроков нет. Несмотря на то что ACEA представляет интересы всех автокомпаний Европы, представители немецкого автопрома — Volkswagen, Daimler и BMW — заверяют, что действующие экологические стандарты не несут для них ущерба. Основной урон по их экономике наносит массовое закрытие на карантин заводов. Так, глава Volkswagen Group Герберт Дисс заявил в пятницу в эфире телеканала ZDF, что концерн может быть вынужден сокращать рабочие места, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль. По его словам, корпорация тратит около 2 млрд евро в неделю, компенсируя простой предприятий и отсутствие продаж во всем мире, за исключением Китая.

«Мы не продаем и не зарабатываем за пределами Китая. Нам нужно переосмыслить производство. У нас еще нет той дисциплины в Германии, которая была в Китае на наших заводах, — сказал глава Volkswagen Group. — Только если мы, как Китай, Корея или другие азиатские государства, возьмем эту проблему под контроль, то у нас есть шанс выйти из кризиса без потери рабочих мест. Это требует очень резкого вмешательства».

По оценкам Европейской федерации транспорта и окружающей среды (Т&Е),

одним из негативных факторов нынешнего кризиса станет снижение продаж электрокаров в Европе.

В связи с этим «зеленые» крайне негативно отреагировали на письмо автомобильного сообщества.

«Любые стимулы для повышения спроса после возобновления нормальной жизни должны быть нацелены на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это позволит сохранить рабочие места в Европе, обуздать загрязнение окружающей среды и повысить конкурентоспособность нашего автопрома», — сообщила директор отдела экологически чистого транспорта Т&Е Юлия Полисканова.

Снижение продаж электротранспорта с начала года фиксируется не только в Европе, но и в США и Китае, долгое время выступавших в роли драйверов экологических тенденций в автопроме, поясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Во всем мире переход на «зеленые» технологии идет «административно-принудительным» методом. Подешевевшая нефть отодвинет эти ужесточения требований во всем мире. Очевидно если раньше покупали литр бензина по 2 евро, а потом он вдруг станет стоить 95 центов, то вряд ли кто захочет при таких ценах брать электромобиль ради экономии на топливе», –

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.

По словам Бургазлиева, если ЕС ослабит экологическое администрирование автомобильной промышленности, то и Россия не будет форсировать свои экологические проекты, поскольку зависит от мировых автокомпаний. Автобизнес легче переживет кризис, если ему не потребуется дополнительно инвестировать в экологию, заключает аналитик.