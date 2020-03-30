«Эти средства нужны экономике»: как помогут бизнесу

Президент России Владимир Путин поручил в ходе онлайн-совещания с полномочными представителями отслеживать ситуацию с поставками и не допускать локальных сбоев в обеспечении граждан товарами жизненной необходимости. Он отметил, что по таким категориям уже создан необходимый запас и резерв.

«Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами, — поручил президент. — У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен».

Путин также потребовал от магазинов и аптек обеспечить дистанцию между клиентами — порядок обслуживания без плотных очередей и толп. Он напомнил, что рекомендуемая дистанция между людьми при угрозе распространения коронавируса составляет полтора-два метра.

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Несмотря на наложенные на работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей, ограничения, некоторые из них продолжают работать, указал президент. По его данным, это относится к клубам, кинотеатрам, торгово-развлекательным центрам. Закон соблюдается далеко не всегда, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи, посетовал Путин.

«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность», — отметил он и попросил обеспечить неукоснительное соблюдение ограничительных мер.

Поскольку структуры жизнеобеспечения, такие как магазины, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства и органы власти на выходной неделе продолжают работу, необходимо строгое соблюдение санитарных режимов и регулярная дезинфекция помещений, а также обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты, призвал президент. Непрерывные производства и органы власти должны работать по возможности удаленно или по гибкому графику.

Путин также поручил не урезать текущие бюджетные расходы из-за мер поддержки малого и среднего бизнеса, а в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты.

«Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий», — уточнил российский лидер. Президент также добавил, что региональные бюджеты получат необходимую для этого поддержку. Существующей меры — использования казначейских кредитов для покрытия «кассовых разрывов» — недостаточно. В связи с этим Минфину поручено предусмотреть необходимое финансирования для устойчивости региональных бюджетов.

Поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии Путин поручил на прошлой неделе в своем обращении к нации. Среди мер, заявленных президентом, отсрочка для МСП по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода, отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микропредприятий. Страховые взносы для малых и средних предприятий снизятся с 30% до 15%. Также компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев. На этот же срок президент ввел мораторий на подачу заявлений о банкротстве.

На совещании с полпредами Путин указал, что на федеральном уровне уже сформирован список системообразующих предприятиях, и поручил сделать это на уровне регионов, чтобы обеспечить работоспособность компаний и сохранить рабочие места.

В конце февраля стало известно, что комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера Андрея Белоусова расширила список системообразующих предприятий. Их число по сравнению в предыдущим перечнем утроилось — теперь в список включено 600 предприятий. Среди них — Домодедово, Utair, Спортмастер, IKEA, «Глория Джинс», «Макдональдс», «Бургер Кинг», «Вкусвилл», «Ашан», «М.Видео». Эти предприятия могут обратиться за помощью к властям в условиях пандемии и валютных колебаний.

Правительство обеспечит пополнение гарантийных фондов, чтобы у субъектов были дополнительные возможности поддержки кредитования бизнеса на местах, также пообещал сегодня на совещании с полпредами Путин. Он поручил кабмину увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств.