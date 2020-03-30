Вернулись на 18 лет назад: нефть обновила антирекорд

Цена майских фьючерсов нефти марки Brent на ICE опустилась ниже $23 за баррель, следует из данных торгов. Такой уровень соответствует ноябрю 2002 года.

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Снижение составляло 9,3% — до $22,8 за баррель на 11:36 мск.

Цена на WTI в понедельник сократилась на торгах на 5,3% до $20,37 за баррель в 11:51 мск. Минимальная цена сорта к этому моменту достигла $19,92 за баррель.

1 апреля прекращается действие соглашения ОПЕК+, после чего страны-участницы могут увеличивать добычу, напоминает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. На этом фоне участники торгов в большинстве фиксировали прибыль перед выходными. Новая неделя, возможно, начнется со значительного снижения.

Ранее появилось тревожное сообщение о падении стоимости самого дешевого сорта нефти, пригодного для изготовления битума и асфальта, у одного из производителей ниже нуля — из-за переполнения хранилищ, указывает Ващенко. Тем не менее, подобное возможно:

в 2009 году в России мазут и другие побочные продукты переработки нефти некоторые производители отдавали важным клиентам по себестоимости транспортных расходов, то есть бесплатно.

Нынешняя ситуация вызвана в том числе приостановкой многих видов работ из-за распространения вируса. Увеличения закупок можно ожидать через три-четыре недели, прогнозирует эксперт. По словам Ващенко

уже через полтора месяца угроза заполнения емкостей не исключается и для высококлассных сортов нефти, что способно привести к ценовому шоку.

Курс доллара в понедельник 10:20 превысил порог в 80 рублей впервые в 19 марта, но затем российская национальная валют немного укрепилась. По состоянию на 12:37 доллар торговался уже по 79,4 рубля. Курс евро с 88,8 рубля в 10:00 вырос до 88,84 рубля к 12:37.

Индекс Мосбиржи в 11:56 мск снижался на 0,44% до 2390,52 пункта, РТС — на 0,85% до 947,19 пункта.

Во «Фридом Финанс» отмечают, что можно ждать разнонаправленную динамику — волатильность остается на повышенном уровне. На предстоящей неделе есть риск новой волны коррекции, указывает Ващенко. По его прогнозам, диапазон для стоимости доллара можно ожидать на уровне 77-80 рублей, коридор для индекса Мосбиржи — 2300-2450 пунктов.

Как говорил в прошедшую пятницу замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, справедливой ценой на нефть в министерстве считают диапазон $45-55 за баррель. Он также отметил, что большее влияние на цены на нефть оказала пандемия коронавируса, нежели развал сделки ОПЕК+.

«Большая часть эффекта, который видим по всем финансовым рынкам, по всем товарным рынкам — это эффект вот такой ошеломляющий от коронавируса, — заявил Сорокин. — Вот те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил».

Именно коронавирус, а не расторжение сделки в первую очередь повлияло на рынок. Если брать за точку отсчета $60 за баррель, цену, по которой продавалась нефть на тот момент, и нынешнюю, то эффект от коронавируса — $25,

оценил замглавы Минэнерго.

Резкое падение цен на нефть произошло после того, как 6 марта страны-нефтедобытчики не смогли прийти к соглашению о дальнейшем сокращении добычи или продлении текущих договоренностей. На последнем сценарии настаивала Россия. Таким образом,

с 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению квот.

После расторжения сделки Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и стала предлагать значительные скидки на свои поставки. Ее примеру последовали и другие значимые игроки — Ирак и Кувейт. СМИ начали характеризовать ситуацию как «ценовую войну».

Тем не менее нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США стали отказываться приобретать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низкой цене, писала газета The Wall Street Journal. Россия тем временем продала КНР рекордные 1,6 млн тонн нефти, сообщало Reuters.

Перед переговорами в Вене Минэнерго детально анализировало различные варианты развития событий, рассказал в пятницу Сорокин. Среди сценариев министерства был и тот, который в итоге реализовался — снижение до $30 за баррель в случае расторжения ОПЕК+. Но, как отметил Сорокин, $30 за баррель — это все-равно «шоковый сценарий», поскольку Минэнерго рассчитывало на постепенное восстановление.