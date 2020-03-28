Цены пробили дно: в США уже доплачивают за нефть

Мировые цены на нефть продолжили активное снижение в пятницу и субботу, отмечая таким образом пятую подряд неделю отрицательной динамики. Нефтяные компании страдают от огромного падения спроса из-за пандемии коронавируса и обострившегося противостояния между Россией и Саудовской Аравией.

Реклама

Для энергетических компаний США эта нефтяная война уже обернулась катастрофическими последствиями. По данным агентства Bloomberg, на североамериканском рынке возникли отрицательные цены за баррель нефти. Из-за того, что некоторым американским нефтяникам нужно разгружать хранилища, они вынужденно доплачивают за их разгрузку.

Так, первой, кто продал нефть по отрицательной цене стала нефтедобывающая компания Wyoming Asphalt Sour. Ее сырье преимущественно используется для производства битума и асфальта. В середине марта за баррель этой же нефти трейдер Mercuria Energy Group просил всего 19 центов.

«У Wyoming Asphalt Sour сейчас просто нет покупателей. В целом в районах, где нефтехранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными», — приводит Bloomberg слова консультанта консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Более популярные марки нефти Brent и West Texas Intermediate сейчас торгуются на уровне выше $20 за баррель. Впрочем, сейчас потребители нефти не готовы платить за фьючерсы, а продаются преимущественно только «реальные баррели», сообщает агентство. В результате нефтетрейдеры из-за введения карантинных ограничений по коронавирусу фиксируют резкое падение доходности. Опрошенные агентством продавцы убеждены, что в ближайшее время и другие марки нефти могут показать отрицательные цены. Основной причиной этого станет снижение объемов для хранения нефтеперерабатывающими заводами.

Среди североамериканских нефтяных брендов, цены которых уже близки к нулю – канадская Western Select, она выступает в роли определяющей для нефтедобычи Канады. В минувшую пятницу ее цена упала до $4,58. Марка Southern Green Canyon сейчас торгуется на уровне $9,33 за баррель, Oklahoma Sour — за $6,75, а Wyoming Sweet — по $4 за бочку.

В США ситуация дополнительно осложняется тем, что из-за недостатка хранилищ некоторые трейдеры могут начать держать нефть и нефтепродукты в трубопроводах в надежде переждать ценовое падение. Так, один из владельцев нефтепроводов – Plains All American Pipeline – потребовал от контрагентов доказательств того, что у них есть реальные контракты на продажу нефти. Или же трейдеры должны указать место для разгрузки сырья, которое они транспортируют через систему трубопроводов компании.

Компания Colonial Pipeline (управляет крупнейшей сетью нефтепроводов в США) сообщила клиентам, что любые нефтепродукты, будь то бензины или дизельное топливо, находящиеся в их системе, будут реализованы компанией по своему усмотрению. Нефтяные резервуары в Оклахоме (стратегический центр хранения американской нефти) пока заполнены наполовину. Однако нефтяники всерьез обеспокоены, что переизбыток углеводородов может привести к массовому закрытию нефтескважин.

Все нефтедобывающие страны сейчас пытаются компенсировать падение цен ростом нефтедобычи. Как сообщил в пятницу агентству Reuters официальный представитель министерства нефти Саудовской Аравии, в настоящее момент не ведется каких-либо обсуждений сделок с Россией о корректировке добычи.

Эти комментарии пришли на фоне данных из США и Китая, которые свидетельствуют о том, что глобальный спрос не восстановится в ближайшие месяцы.

Основная причина заключается в распространении коронавирусной инфекции, которое привело к ограничению всех видов транспорта, а также к массовой остановке предприятий.

Стремительное снижение мировых цен на нефть началось 6 марта, когда страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о следующем этапе снижения добычи нефти. Саудовская Аравия внесла предложение о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. Однако эту идею не поддержала Россия. В результате провала сделки мировые цены на нефть рухнули более, чем на треть.