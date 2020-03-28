Ажиотажный спрос: банкиры скупают золото

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.

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Происходящее вынудило нью-йоркских банкиров попросить о помощи Королевский канадский монетный двор, чей представитель — Аманда Бернье – уже призналась в неспособности покрыть спрос на благородный металл, поскольку сотрудники учреждения временно отправлены на домашний карантин, передает РБК.

«В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорк», — указывается в материале.

Днем ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн на финансирование мер для стимулирования экономики на фоне эпидемии – в США коронавирусом заразились более 100 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс, передает агентство экономической информации «Прайм».

Из этой суммы $350 млрд определены для поддержки малого бизнеса, предусмотрены налоговые каникулы, $250 млрд пойдут на расширенное страхование безработицы, а $300 млрд – это сумма прямых единовременных выплат работающим гражданам США.

Кроме того, $500 млрд будут потрачены на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, наиболее страдающих от последствий коронавируса.

В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже. Такие прогнозы в связи с активным распространением коронавируса сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Прогноз глобального роста на 2020 год негативный — рецессия, по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже.

Однако мы ожидаем восстановления в 2021 году», — приводятся ее слова в заявлении, распространенном по итогам телеконференции министров финансов и глав центробанков Группы двадцати (G20).

Но для того, чтобы поднять экономику к следующему году, уверена Георгиева, нужно поставить в приоритет «сдерживание и укрепление систем здравоохранения повсюду». «Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление», — заверила она.

Глава МВФ также обратила внимание, что развивающиеся страны испытают наибольшие трудности из-за пандемии коронавируса. «Развитые экономики обычно лучше реагируют на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с серьезными трудностями», — сказала она.

Она поддержала меры, которые предпринимают государства по сдерживанию болезни. В частности, она отметила усилия стран, которые предприняли «чрезвычайные финансовые меры», чтобы укрепить системы здравоохранения и защитить пострадавшие компании и их сотрудников.

В то же время она подчеркнула, что МВФ готов мобилизовать свой потенциал, чтобы выдать кредиты на сумму $1 трлн для оказания помощи своим 189 странам-участницам.

«Мы будем активно наращивать чрезвычайное финансирование — почти 80 стран обращаются за нашей помощью, и мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы дать решительный и скоординированный ответ», — отметила она.

Пандемия коронавируса COVID-19 усиливается, а темпы глобального экономического роста резко снижаются на фоне нестабильных рынков, поэтому мир ждет рецессия, а ВВП по итогам года вырастет всего на 1-1,5%, спрогнозировало одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings, базирующееся в Нью-Йорке.

В исследовании указано, что первые макроэкономические новости из Китая, отражающие влияние COVID-19, оказались намного хуже, чем ожидалось. Промышленное производство в стране упало на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты напомнили, что путешествия по всем направлениям сокращается, школы закрываются, массовые культурные и спортивные мероприятия откладываются, офисы и фабрики приостанавливают работу, некоторые города и регионы ряда стран переводятся на карантин, вся деятельность государств замораживается — кроме выполнения основных социальных функций.

«Все это усугубилось в результате обвала мировых цен на нефть, когда цены упали ниже $30 за баррель, поскольку крупные производители не смогли договориться о сокращении поставок для поддержки рынка. Центральные банки ответили на это агрессивными действиями. На внеочередном заседании в воскресенье, 15 марта, Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку практически до нуля», — указывается в документе.