Плюс для каждого: ВЭБ.РФ наращивает обороты и режет убытки

По оценке экспертов, выйти в плюс – реальная, но не ключевая цель банка развития, причем результат всегда будет зависеть от ситуации в экономике. Важнее для ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческим сектором нарастить приток инвестиций в экономику по приоритетным направлениям — развития инфраструктуры, промышленности и поддержки экспорта. При этом реально важными для действующих и потенциальных партнеров ВЭБа является готовность команды банка развития под руководством Игоря Шувалова максимально оперативно поддержать важнейшие для страны проекты. У партнеров ВЭБ.РФ есть четкое понимание: банк стабилен, обеспечен капиталом и готов реализовывать масштабные сделки, разделяя риски в интересах притока инвестиций и роста экономики.

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Что делал ВЭБ.РФ в 2019 году

По отчетности за 9 месяцев 2019 года, активы ВЭБ.РФ составляли 3, 2 трлн руб., обязательства – 2, 8 трлн руб., капитал — 431, 4 млрд руб. По итогам 2019 года ВЭБ.РФ профинансировал проекты в размере 320 млрд руб. Совместно с банками-партнёрами одобрено финансирование крупных проектов в газохимической и металлургической промышленности, портовой, дорожной инфраструктуре, в сфере цифровой экономики. Общий объём инвестиций со стороны частных инвесторов, банков-партнёров и ВЭБ.РФ в данные проекты составит около 767 млрд рублей. На дальневосточной верфи «Звезда» ведётся строительство судов для арктических проектов. Началось проектирование крупнейшего газохимического комплекса в Усть-Луге Ленинградской области.

В рамках «Фабрики проектного финансирования» открыто финансирование проектов «КуйбышевАзот», «Щёкиноазот», а также разработки крупнейшего в мире Удоканского медного месторождения. В порту Ванино в Хабаровском крае строится терминал для экспорта угля, в Приморском крае – Находкинский завод минеральных удобрений. Первый масштабный проект по обновлению городского транспорта реализован в Твери- поставлены более 400 автобусов на сумму 3,2 млрд рублей, начато строительство четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области, открылись построенные при финансовой поддержке ВЭБа аэропорты в Хабаровске и Саратове.

Стабилен и обеспечен капиталом

Главное направление работы, которое задал ВЭБу Игорь Шувалов-реализация майского указа. «ВЭБ.РФ стабилен, прозрачен, обеспечен капиталом и наращивает приток инвестиций в важнейшие для экономики проекты. У партнеров - действующих и потенциальных - есть четкое понимание: ВЭБ.РФ - это уникальные возможности для того, чтобы уже сегодня вести бизнес в России, с Россией и в интересах повышения качества жизни наших граждан - главной цели реализации майского указа», - говорил ранее теперь уже бывший первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Как работают банки развития в других странах Как показало исследование Бразильского национального банка развития 2017 года, в 2016 году четверть из 12 обследованных банков развития зафиксировали по итогам года убытки, столько же нарастили прибыль более чем на 10%, остальные же колебались в районе 1-5%, сводя баланс практически в ноль. Авторы доклада замечают, что «хотя качественный риск-менеджмент улучшает финансовые показатели банков… их эффективность нельзя оценивать только по показателям прибылей и убытков; их главная задача – улучшать социальную и экономическую ситуацию в стране».



Исследование Всемирного банка 2018 года указывает на то, что чаще всего (в 70% случаев) в 2010-2015 годах национальные банки развития показывали ту же или более низкую доходность, что и национальная экономика в целом. При этом, 58% из 64 попавших в выборку исследования банков имели на балансе куда больше «плохих долгов», чем в среднем по соответствующим странам. 32% банков в выборке имели от 5% до 30% «плохих долгов», еще 7% — более 30%.

Ффинансовая устойчивость ВЭБ.РФ не вызывает вопросов у специалистов. Как писали «Известия», ознакомившись с положением дел в ВЭБ.РФ, Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности отметил, что уровень системного риска стабильности финансовой системы Российской Федерации, связанного с институтами развития (ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ и Корпорации МСП), является приемлемым. «Данная оценка важна, так как правительство и ВЭБ.РФ ведут активную работу по поддержке крупных инфраструктурных проектов, современных промышленных производств, поддержке экспорта и развития экономики городов», — сказал тогда представитель Минфина.

Как ожидается, по итогам 2019 года государственная корпорация развития ВЭБ.РФ существенно улучшит финансовый результат и сократит убытки. В целом, это ожидаемый результат. Ранее Игорь Шувалов отмечал, что госкорпорация развития будет еще некоторое время демонстрировать убыток, причем формируется он не текущей деятельностью, а решением ранее накопленных вопросов. По результатам 2017 года в отчетности по международным стандартам ВЭБ показал рекордные убытки (287,7 млрд руб.). По результатам 2018 года существенно сократил их - до 175, 8 млрд руб. Вероятно, положительную динамику ВЭБ.РФ сохранит и по итогам 2019 года. Понятно, что результаты будущих периодов во много будут зависеть от состояния экономики, температуры финрынков, ситуации с коровирусом и т.п. В самом ВЭБ.РФ отмечают, что «финансовый результат 2019 года будет обнародован после опубликования отчетности по российским и международным стандартам».

«Однако уже сейчас можно сказать, что благодаря поддержке правительства, динамичной работе по повестке развития экономики и системной работе с ранее сформированным портфелем мы прогнозируем существенное улучшение финансового результата по сравнению с 2018 годом. ВЭБ.РФ стабилен, исполняет все ковенанты и требования, показатель достаточности капитала находится на комфортном уровне», – говорит главный финансист ВЭБ.РФ Андрей Московских. Он не исключил, что по в отчетности за 2019 год будет убыток, но «он серьезно сократится в сравнении с 2018 годом». «При этом большая часть пути по решению накопленных ранее вопросов пройдена, план по кредитованию экономики на 3 трлн руб. до 2024 года в рамках реализации майского указа выполняется», – сказал Андрей Московских.

Надежный партнер

Сегодня ВЭБ.РФ – это финансово стабильный институт развития, открытый и понятный для участников рынка – отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Коммерческим банкам комфортно работать в проектах с ВЭБом, так как он принимает на себя повышенные риски, связанные с конъюнктурой рынка, цикличностью цен, инфляцией и берет на себя самую долгосрочную часть финансирования. Сбербанк — партнёр ВЭБ.РФ по фабрике проектного финансирования», – сказал Анатолий Попов. Как он отметил, уникальный инструментарий фабрики, а также участие в синдикатах самого ВЭБа позволяет его партнерам выбрать подходящий уровень рисков. «Сейчас у нас в портфеле несколько совместных проектов в рамках фабрики, мы совместно проводим экспертизу, а это - масштабные сделки. Например, строительство первой очереди горно-металлургического комбината «Удокан», – говорит зампред Сбербанка.

По словам исполнительного вице-президента Газпромбанка Александра Ушкова, переломным моментом в утверждении ВЭБ.РФ в качестве основополагающей структуры для поддержки отечественных инвестпроектов стало создание механизмов Фабрики проектного финансирования. «ВЭБ.РФ предложил рынку своевременный действенный финансовый инструмент и усилил свой статус эффективного банка-партнера и института развития. Мы эту тему знаем не понаслышке и всегда стараемся действовать в кооперации. Именно проекты Газпромбанка стали первыми сделками Фабрики. В частности, совместно реализуются проекты строительства химических производств компаний «Куйбышевазот» и «Щекиноазот», - сказал Александр Ушков. Он напомнил, что в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и одного из кредиторов в синдикате с ВЭБ и Сбербанком Газпромбанк выступил в проекте освоения крупнейшего в России и одного из самых крупных в мире неразработанных месторождений меди – Удоканского в Забайкальском крае.

«Среди основных преимуществ, привносимых ВЭБ.РФ в наши общие проекты, можно отметить: хеджирование роста ключевой ставки за счет госсубсидий на всем сроке кредитования, отдельный транш на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта, специальное ценообразование ВЭБ по траншу, основанному на секьюритизации долга под госгарантию», - сказал Александр Ушков. И добавил, что на очереди – еще ряд важнейших для экономики России проектов, которые находятся в активной фазе проработки с ВЭБом.

Большой совместный опыт работы над значимыми инвестиционными проектами у ВЭБа и с ВТБ. «В последние несколько лет мы объединили усилия при реализации инициатив в рамках Фабрики проектного финансирования, в частности, ВТБ, ВЭБ.РФ и компания «ВаниноТрансУголь» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае. Мы рассчитываем на развитие плодотворного сотрудничества и появление новых важных для экономики страны проектов»», – подчеркнул руководитель управления проектного и инфраструктурного финансирования ВТБ Владимир Бузуев.

Приток инвестиций — в приоритете

«Ключевая задача ВЭБ.РФ – обеспечить приток инвестиций в масштабные и капиталоемкие проекты в сфере инфраструктуры, поддержки экспорта, развития высокотехнологичной промышленности высоких переделов. Эти приоритеты госкорпорации развития полностью соответствуют целям майского указа», – отмечает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, сформирована необходимая правовая база для работы «фабрики проектного финансирования», и в минувшем году она существенно нарастила обороты. «В партнерстве с крупнейшими коммерческими банками стартовали крупнейшие проекты, такие как Удокан. Очевидно, что работа с прибылью не должна быть самоцелью госкорпорации развития, и в отдельные периоды она может показать убыток. Важно добиться реализации важнейших для экономики страны проектов и максимальной отдачи от вложенных средств», – резюмировал Анатолий Аксаков.