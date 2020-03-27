«Тотальный пессимизм»: каждая пятая компания урежет зарплаты

Каждая пятая компания собирается урезать зарплату своим сотрудникам, показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Итоги опроса топ-менеджеров 500 предприятий из сферы микро-, малого, среднего и крупного бизнеса и различных экономических отраслей приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, в распоряжении которого имеется копия материалов.

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Каждая третья компания — 29% — уже оптимизировала фонд оплаты труда, следует из данных ЦСР. Такие фирмы перевели штат на дистанционный режим работы или на контракты, а также уменьшили оклады и сократили некоторых работников. Еще 40% предприятий заявили о намерении принять схожие меры в будущем. Около половины участников опроса рассматривают возможность уменьшить число сотрудников на 13%.

Меры по поддержке бизнеса и помощи с выплатами зарплат работникам предприятий анонсировали накануне, в четверг 26 марта, представители правительства. Первый зампред правительства Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимателями сообщил, что российские власти совместно со Сбербанком и ВТБ со следующей недели запустят пилотный проект по выдаче предпринимателям неотложных кредитов, которые пойдут на выплату окладов. Ставки по ним будут субсидироваться до 0%, займы будут выдаваться на полгода и гарантироваться государством.

На ситуацию влияют падение курса рубля по отношению к доллару и евро и пандемия коронавируса. «Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России»,

— цитирует издание выступление главы ЦСР Лоры Накоряковой на презентации результатов опроса. Уровень неопределенности выше всего в финансовом секторе, а также в сферах недвижимости, транспорта и обрабатывающей отрасли. Более оптимистичны в своих прогнозах представители энергетики и добывающей промышленности.

Финансовые риски входят в пять факторов, которые больше всего беспокоят предпринимателей. К ним можно причислить возможность дальнейшего падения курса рубля, повышение цен на импортное сырье, а также материалы и оборудование, рост затрат на производство в России, создание кассовых разрывов, к которому приведет сокращение доходов. Так, более четверти предприятий — 26% — уже зафиксировали падение выручки. Важным фактором остается снижение спроса на продукцию и услуги компаний в стране.

Значительные убытки предприятия могут понести из-за невыполнения своих обязательств по контрактам. О том, что коронавирус повлияет на возможность исполнения подобных договоренностей, сообщили 56% компаний. Власти уже рассматривают объявление форс-мажора — такая оговорка позволит фирмам снизить размер или избежать выплаты неустойки. О подобной возможности сообщил на встрече с предпринимателями Белоусов.

Риск банкротств в нынешней ситуации выше, чем в 2014 году,

заявила на презентации вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова. О таких опасениях сообщили 63% компаний. Кроме того, ранее Торгово-промышленная палата отмечала, что около 3 млн предпринимателей могут потерять свой бизнес из-за пандемии.

В связи с этим на прошедшей накануне встрече глава государства ввел мораторий на объявление банкротства, а первый зампред кабмина отметил, что правительство «не начнет банкротить предприятия, которые не смогут выплатить <…> налоги».

Именно налоговые льготы считает необходимыми большинство участвовавших в исследовании ЦСР компаний — 88%. Некоторые связанные с налогами послабления уже были анонсированы: в своем обращении к населению 25 марта Путин сообщил о введении отсрочек по налоговым платежам для малого и среднего бизнеса (МСП) длительностью в 6 месяцев. Исключение составят выплаты по НДС — об отсрочках по нему речи пока не идет, рассказывал Белоусов. Такое решение объясняется тем, что НДС зависит от объема выручки компаний, а если выручка снижается — как в нынешней ситуации из-за мер по предотвращению распространения COVID-19 — то сокращается и размер налоговых отчислений.