«Государство не прощает»: что будет с бизнесом на карантине

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.

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Курорты, гостиницы детские лагеря и горнолыжные трассы в России будут закрыты до 1 июня. Организации общественного питания, за исключением доставки, не будут работать с 28 марта до 5 апреля 2020 года — все неделю, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей в своем обращении к нации. Такое решение принято, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Президент в своем обращении также огласил меры поддержки для бизнеса. Для средних и малых предприятий будут предоставлены отсрочки по всем налогам, кроме НДС, введен полугодовой мораторий на взыскание штрафов для оказавшихся в сложной ситуации предприятий, произойдет снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Также Путин предложил ввести мораторий для заявлений о банкротстве сроком на полгода.

На следующий после обращения день президент встретился с представителями российского бизнеса.

На встрече были анонсированы новые меры поддержки — неотложные кредиты под 0% на выплату окладов.

Об этом сообщил присутствовавший на встрече первый зампред кабмина Андрей Белоусов. Пилотный проект стартует на следующей неделе.

Что будет с бизнесом

Опрошенные «Газетой.Ru» предприниматели практически единогласно называют одной из основных проблем отсрочку налоговых платежей вместо каникул, а также арендные платежи. Пока такие выплаты зачастую не готовы простить даже городские власти, не говоря уже о торговых центрах, рассказали предприниматели.

Меры, заявленные властями, председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров называет недостаточными.

«Торговые центры закрыть — то есть приход ноль. Расход — как минимум зарплаты, две трети — и то не факт. Откуда эти деньги? Взять беспроцентный кредит на зарплаты? Чем отдать потом?» — сокрушается он.

Если говорить про Москву, самое страшное — это аренда, соглашается глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. По его оценкам, аренда 50-60 кв м торгового объекта «в приличном московском торговом центре» может стоить около 1 млн рублей в месяц. Помимо этого нужно учитывать расходы на персонал, налоги, страховые платежи, а все это выплачивается из выручки.

«Самая, наверное, тяжелая история, — это то, что государство пока не готово прощать никакие выплаты. Или почти не готово — вот это очень вселяет грустные чувства, — говорит Максимов. — Надо понимать, что если предприниматель арендует у города и не работает по не зависящим от него причинам в полную силу, то не может в полной мере выплачивать аренду».

Максимов напомнил, что Москва приняла решение не взимать арендную плату с выборочных объектов — заведений культуры, торговых объектов в метро.

Согласно постановлению об антикризисной поддержке бизнеса на сайте мэра Москвы, освобождены от платы за аренду у города организации, занятые в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности. Арендаторы, занятые в гостиничном бизнесе, общепите, туризме, получат отсрочку по арендной плате за апрель-июнь до 31 декабря 2020 года. На 50% будет снижена плата по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах — но только размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена.

«Есть еще проблема аренды в торговых центрах, которую государство тоже должно разруливать, но если оно со своей арендой не может разобраться и налогами, то непонятно, как оно здесь будет модератором», — поясняет Максимов.

По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, ресторанный бизнес сейчас находится в безвыходном положении, ему нужен мораторий, а не заморозка.

«Отсрочка при условии кассового разрыва — это фактически приговор смертный, — отмечает он. — Сейчас ничего страшного, потом заплатишь, но кто покроет отсутствие выручки в апреле, мае, июне? Никто не знает, как долго это будет продолжаться. В неофициальных беседах говорят, что сейчас отсрочка, а потом простят. Это обнадеживает, но пока документа нет».

О том, что для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем, говорит также партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Основная финансовая нагрузка — это арендные платежи и зарплата сотрудников. И никакие эксперименты с доставкой не позволят покрыть даже часть из них.

Провести переговоры об условиях аренды с частными собственниками коммерческих площадей, таких как торговые центры, со стороны правительства пообещал на встрече Белоусов. Он заметил, что возможно объявление форс-мажорной ситуации, которое позволит бизнесу не соблюдать обговоренные в контрактах обязательства.

Что касается налоговых каникул, однозначного решения принято не было: неизвестно, сколько продлится кризис, сказал первый вице-премьер. Он пообещал «посмотреть», что будет через шесть месяцев, а также что никто не начнет банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги в указанный срок.

Глава «Деловой России» Алексей Репик решение об отсрочке считает абсолютно нормальным, поскольку «нет задачи взять и потом банкротить». Он заметил, что никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше — возможно, страна пойдет по «мягкому» сценарию, погода изменится и к лету все будет работать, как в прошлом году. Поэтому решение об отсрочке или каникулах не должно быть единым — у кого-то, например у торговых центров, будет возможность потом нагнать выручку, поэтому в этом случае можно обойтись отсрочкой выплат, считает Репик.

«Возможность какое-то время не платить налоги стала гигантским облегчением, чего не скажешь о нерабочей неделе, непонятно, за чей счет она будет, — указывает председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров. — Те компании, которые разрешат сотрудникам выйти на работу в выходные, согласно Трудовому кодексу, должны будут оплатить это рабочее время в двойном размере».

Как рассказал Небольсин из «Опоры России», в Европе в такой ситуации заполняют специальную форму на временное увольнение, и государство компенсирует за простой 75-80% зарплаты.

У нас совершенно архаичный Трудовой кодекс — из прокуратуры могут прийти, если быстро уволил людей, напоминает глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Рестораны, например, будут в течение праздников простаивать, но неизвестно, сколько им нужно держать сотрудников.

«Они накопят многомиллионные долги, дальше что делать?» — сетует Максимов.

«Впереди тяжелые времена. Наверное, каждый уже это понимает и переключается на режим жесточайшей экономии», — комментирует ситуацию президент Baon Илья Ярошенко. За объявленную выходной неделю ничего, по его мнению, не произойдет — вирус не победят.

«Произойдет большее осознание масштаба бедствия, — полагает предприниматель. — Можно по-старому посчитать аренды, расходы на заработную плату сотрудникам — и сразу застрелиться. Но мы еще на что-то надеемся — что аренды за эти выходные брать не будут, по зарплатам что-то предложат свыше».

О чем просят предприниматели

25 марта 58 операторов розничной торговли и сетей общественного питания обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой принять незамедлительные меры и поддержать наиболее уязвимые отрасли экономики. Текст письма есть в распоряжении «Газеты.Ru». Письмо подписали Finn Flare, Familia, Baon, Stockmann, «Леонардо», Lady&gentleman CIty, «Ginza Project», Cofix, «Теремок», «Рив Гош», «Л'Этуаль» и другие.

В обращении компании пишут, что их выручка по сравнению с прошлым годом упала в среднем в два раза из-за падения трафика. Операторы находятся на грани закрытия. В компаниях, подписавших письмо, работают более 150 тыс. человек. Сегодня сети лишены законной возможности сокращения основных расходов — арендных и банковских платежей, а также налогов.

«Торговые центры настаивают на исполнении договорных обязательств в полном объеме, что при катастрофическом падении выручки невозможно.

Сейчас вмешательство государства крайне необходимо. При отсутствии поддержки многие будут вынуждены прекратить свою работу, что неминуемо скажется на экономике страны», — говорит генеральный директор «Урбан Кофикс Раша» (сеть Cofix) Блажей Бернард Райсс.

Как напоминает президент Дома Моды Henderson Рубен Арутюнян, по всему миру рвутся цепочки создания продукта. Закрыты фабрики в Италии, которые производят ткани, и фабрики, где компании размещают производство.

«Мы не уверены в своевременном получении коллекции сезона осень-зима, — отмечает Арутюнян. — В нашей отрасли самый разгар создания коллекции на весну-лето 2021 , но заказы невозможно разместить из-за закрытых производственных компаний по всему миру и если в ближайшее время ситуация в мире не начнет улучшаться, то велика вероятность срыва поставок весной 2021 года».

В своем обращении ритейлеры попросили признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы, что подтверждает невозможность исполнения обязательств по внутренним сделкам, а также необходимость пересмотра арендных платежей на это время — уплаты только процента от товарооборота и обязательств по уплате эксплуатационных платежей. Также компании просят установить период, в течение которого банками не должны взиматься проценты по действующим кредитным договорам, ввести мораторий на уплату налогов, а также выплату обязательных взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования.

Председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров предлагает разрешить машинам курьерской доставки во время карантина двигаться по выделенным полосам и парковаться по тем же правилам, что и машины Спецсвязи и Почты РФ.

«Сейчас у курьеров нет времени накручивать круги в поисках свободного парковочного места или стоять в бесконечных пробках, — говорит эксперт. — Электронная коммерция, по сути, берет на себя функцию снабжения городов всем необходимым.»

Комитет по развитию электронной торговли ТПП РФ предлагает составить официальные списки автомашин логистических компаний и интернет-магазинов, которые могут быть внесены в базу ГИБДД и пользоваться, на время пандемии, теми же преференциями, что и государственные курьерские службы.

Самое страшное во всем происходящем — это шоковая остановка спроса, комментирует председатель «Деловой России» Алексей Репик. Необходимо поддерживать доходы граждан, чтобы создавать платежеспособный спрос.

По его мнению, для начала уже заявленные меры нужно распространить не только отдельные группы предприятий — малый бизнес или системообразующие предприятия — а поддерживать всех участников пострадавших отраслей одинаково. Иногда кажется, что более крупным компаниям, производственным предприятиям легче справиться со своими кредитами, проблемами, но и этих проблем у них побольше, обращает внимание Репик. Весь бизнес — большая экосистема. Важно, чтобы банки чувствовали, что в кризисной ситуации получат помощь, и продолжали кредитовать, норма обязательного резервирования должна быть снижена до минимума, считает он. Необходимо рефинансирование текущей задолженности, поддержка кредитами выплаты заработных плат.

Запланированные на год госзакупки он предлагает перенести на апрель–июнь, чтобы «дать экономике глоток воздуха».

«Надо везде, где можно, ситуацию раскачивать, — подчеркнул Репик. — Тут чуть стимулировать спрос, здесь помочь с кредитом».

Самая важная мера — это финансирование тех, кто теряет работу или находится в вынужденном простое. Нужно говорить о компенсации, в которой будет какая-то существенная часть рефинансирования. Согласно текущему законодательству, в случае не зависящего от работодателя и работника простоя зарплата выплачивается из расчета две трети оклада в день. Если из этих двух третей отдать одну треть государству, то было бы важнейшим решением, которое можно принять, резюмирует специалист.

Разорение и безработица?

Если ситуация будет развиваться по сценарию не худшему, но реалистично плохому, то примерно нужно будет 1-1,5% ВВП в месяц для того, чтобы из него выбраться, говорит Репик. Он поясняет, что в последнее десятилетие страна очень качественно управляла своими ресурсами и теперь вполне может себе это позволить, если говорить о резервах, стабильности системы и низком уровне закредитованности.

Как ранее сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой Торгово-промышленную палату (ТПП), под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса в России оказался бизнес более 3 млн предпринимателей. Потерять работу могут более 8,6 млн человек, сообщила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Процент бизнеса под угрозой прекращения работы, если говорить о предприятиях-членах «Деловой России», — более 50, оценил Репик в разговоре с «Газетой.Ru». Компаниям, которые работают в первую очередь на потребительских рынках, будет нелегко, заключил он.

Репик также напомнил, что в Соединенных Штатах количество обращений за пособием по безработице на этой неделе достигло рекордного с 1982 году уровня, увеличившись на 3,28 млн.

«Никто же не мог это представить в здравом уме, что на этой неделе в США такой рост числа заявок от безработных, — говорит он. — Это совершенно невероятное что-то, в пики кризиса в прошлые годы было по 600-700 тысяч.»

В России, по его прогнозам, подобной ситуации не будет, поскольку президент сфокусирован на том, чтобы этого не случилось, но «придется постараться».