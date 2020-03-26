Стратегический запас: россияне закупились на 108 дней

Закупок, которые россияне совершали впрок на фоне карантинных мер с 9 по 22 марта, среднестатистической семье хватит на 108 дней, подсчитал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group. Компания управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и гипермаркетами «Карусель», у нее более 16 тыс. магазинов по всей России, в день их посещают около 15 млн человек. Анализ сделан на базе финансовых и закупочных данных всех сетей под управлением компании и данных программ лояльности.

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Как выяснили аналитики X5 Retail Group, в указанный период покупки впрок делали более половины покупателей. Спросом пользовался ограниченный ассортимент товаров длительного хранения. Так,

в течение недели превышали обычный уровень продажи мясных консервов — в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

Как показал аудит Nielsen, период с 9 по 15 марта стал вторым в 2020 году по уровню потребительской активности после новогодней недели (с 1 по 7 января). Результаты исследования приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Значительнее всего выросли продажи гречки (рост на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%), мясных консервов (плюс 54%) и круп (на 38%). В непродовольственной категории лидером роста стали влажные салфетки — их продажи выросли на 54%.

Потребительское поведение практически не отличалось в больших и средних городах, отмечают в X5 Retail Group. Самые значительные запасы делали пенсионеры, чаще всего они покупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Сделанных запасов по этим категориям, по подсчетам X5 Retail Group, одной семье хватит в среднем на 126 дней.

При этом, как отмечают в компании, пик закупок был пройден 17 марта. На следующий день Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным товарам — крупам и консервам. Сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять запасы, стремительно сокращается, поясняют аналитики. По их прогнозам, повышенный спрос сохранится еще несколько дней, затем нормализуется.

О том, что россияне запасаются продуктами на фоне пандемии коронавируса и страха роста цен из-за курсов валют, стало известно в середине марта. Сообщалось, что скупать начали гречку, макароны, сахар, консервы и средства гигиены. Пользователи соцсетей выкладывали фотографии пустых полок магазинов России.

Российские власти заявляли, что дефицита продуктов не допустят, и призывали граждан не запасаться продуктами надолго, напоминая, что у них есть срок годности. О том, что дефицита продуктов в России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Продуктов хватит сто процентов», — заверил министр, его слова приводил «Интерфакс».

Мантуров добавил, что

перед российскими торговыми сетями поставлена задача делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в свою очередь сообщила, что будет осуществлять ежедневный контроль цен, чтобы отследить возможное необоснованное завышение стоимости значимых продуктов и товаров. Особое внимание служба планировала уделить хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу и ряду овощей и фруктов.

Как заявил 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин, ажиотажный спрос на продукты питания в Москве снижается.

Тем не менее ритейлеры стали получать уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты, в частности на крупы. Об этом писала газета «Ведомости». Такие уведомления поступили в такие сети, как «Лента», «Магнит», «Командор».