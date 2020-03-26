Стратегический запас: россияне закупились на 108 дней

Россияне запаслись в карантин на 108 дней вперед

Аналитики крупнейшего российского ретейлера подсчитали, что сделанных россиянами запасов среднестатистической семье хватит на 108 дней. Несмотря на то что ажиотажный спрос на продукты уже прошел, поставщики предупредили торговые сети о росте оптовых цен.

Закупок, которые россияне совершали впрок на фоне карантинных мер с 9 по 22 марта, среднестатистической семье хватит на 108 дней, подсчитал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group. Компания управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и гипермаркетами «Карусель», у нее более 16 тыс. магазинов по всей России, в день их посещают около 15 млн человек. Анализ сделан на базе финансовых и закупочных данных всех сетей под управлением компании и данных программ лояльности.

Как выяснили аналитики X5 Retail Group, в указанный период покупки впрок делали более половины покупателей. Спросом пользовался ограниченный ассортимент товаров длительного хранения. Так,

в течение недели превышали обычный уровень продажи мясных консервов — в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, круп — 25,5 раза, сахара — 24,6 раза, соли — в 19,7 раза.

Как показал аудит Nielsen, период с 9 по 15 марта стал вторым в 2020 году по уровню потребительской активности после новогодней недели (с 1 по 7 января). Результаты исследования приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Значительнее всего выросли продажи гречки (рост на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%), мясных консервов (плюс 54%) и круп (на 38%). В непродовольственной категории лидером роста стали влажные салфетки — их продажи выросли на 54%.

Потребительское поведение практически не отличалось в больших и средних городах, отмечают в X5 Retail Group. Самые значительные запасы делали пенсионеры, чаще всего они покупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу. Сделанных запасов по этим категориям, по подсчетам X5 Retail Group, одной семье хватит в среднем на 126 дней.

При этом, как отмечают в компании, пик закупок был пройден 17 марта. На следующий день Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным товарам — крупам и консервам. Сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять запасы, стремительно сокращается, поясняют аналитики. По их прогнозам, повышенный спрос сохранится еще несколько дней, затем нормализуется.

О том, что россияне запасаются продуктами на фоне пандемии коронавируса и страха роста цен из-за курсов валют, стало известно в середине марта. Сообщалось, что скупать начали гречку, макароны, сахар, консервы и средства гигиены. Пользователи соцсетей выкладывали фотографии пустых полок магазинов России.

Российские власти заявляли, что дефицита продуктов не допустят, и призывали граждан не запасаться продуктами надолго, напоминая, что у них есть срок годности. О том, что дефицита продуктов в России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Продуктов хватит сто процентов», — заверил министр, его слова приводил «Интерфакс».

Мантуров добавил, что

перед российскими торговыми сетями поставлена задача делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в свою очередь сообщила, что будет осуществлять ежедневный контроль цен, чтобы отследить возможное необоснованное завышение стоимости значимых продуктов и товаров. Особое внимание служба планировала уделить хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу и ряду овощей и фруктов.

Как заявил 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин, ажиотажный спрос на продукты питания в Москве снижается.

Тем не менее ритейлеры стали получать уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты, в частности на крупы. Об этом писала газета «Ведомости». Такие уведомления поступили в такие сети, как «Лента», «Магнит», «Командор».