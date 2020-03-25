«Автогражданка» кивает на рубль: почему подорожало ОСАГО

В марте после падения рубля страховщики экстренно попросили Центробанк России расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% (дает возможность снижать и повышать базовую ставку полиса), чтобы поднять стоимость полисов. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в письме регулятору, по сообщениям СМИ, напрямую утверждает, что такая мера необходима страховому бизнесу для компенсации роста цен запчастей.

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Как выяснила «Газета.Ru», повышать стоимость в рамках базовых тарифов ОСАГО, которые определяются ЦБ, в регионах страховщики начали еще до снижения курса рубля. Например, бывший лидер рынка ОСАГО — «Росгосстрах» — в середине января 2020 года зафиксировал в Москве и Подмосковье (для физлиц и ИП категории «В» и «ВЕ») базовый тариф на уровне 4118 руб. и 4115 руб. соответственно. Сейчас же тариф для обоих субъектов федерации, согласно сайту компании, составляет и в том и другом случае 4550 руб. Таким образом, с начала года в двух ключевых регионах тарифы у «Росгосстраха» уже выросли на 10,5%.

По той же категории автомобилистов у СК «СОГАЗ» тарифы «автогражданки» с января 2019 года по январь 2020 выросли на 10% для Москвы и на 5% – для Подмосковья. Базовая ставка для обоих регионов теперь составляет 3945 руб. Текущий лидер по продажам полисов «автогражданки» – «АльфаСтрахование» – пока не меняло базовые тарифы в Москве и Подмосковье. Зато в течение года точечно выросли ставки для легковых автомобилей в некоторых городах. К примеру, в Туле базовая ставка теперь составляет 3893 руб. (рост на 5%), в Набережных Челнах – 3846 руб. (на 4%), в Перми 3834 руб. (на 3,5%), в Саратове – 3978 руб. (на 7,3%).

«Страховой дом ВСК» с февраля прошлого года для самого массового легкового транспорта (для большинства автомобилистов) в Москве и Московской области установил базовую ставку в размере 3706 руб. Согласно актуальному приказу ВСК о базовых тарифах ОСАГО от 13 марта 2020 года, теперь для москвичей и жителей области базовая ставка составила 4250 руб., таким образом, за год она выросла на 15%.

Кивают на рубль

Страховщики вкупе с Российским союзом страховщиков (РСА, профобъединение страховщиков ОСАГО) сходятся во мнении, что необходимо повышать тарифный коридор, как минимум, на 10%. Они также признают, что по различным причинам уже пересмотрели свои тарифы задолго до ослабления российской валюты.

«Рост тарифов начался еще в прошлом году после повышения цен на запасные части в «Единой методике расчета ущерба». Мы отслеживаем на регулярной основе данные по убыточности и в соответствии с ней принимаем решения по тарифам. В связи с изменением курса валют мы прогнозируем дальнейший рост стоимости запчастей», – рассказал «Газете.Ru» Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах».

В «РЕСО-Гарантии» отметили, что у них «действующие сейчас ставки тарифов были установлены уже очень давно», а в последний месяц никаких повышений ставок не было. Тем не менее, компания рассчитывает на расширение тарифного коридора из-за неизбежного роста стоимости запчастей из-за нового курса рубля.

«По поводу расширения коридора – наша позиция заключается в необходимости индивидуализации тарифа (страховая компания должна иметь возможность применять индивидуальный тариф для клиента), – уточнил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Аналогичной позиции придерживается член правления «Росгосстраха» Евгений Ниссельсон. По его словам, РСА периодически пересматривает в сторону увеличения расценки своих справочников, которые определяют стоимость восстановительного ремонта автомобиля.

«Не первый год сохраняется тенденция роста размера средней выплаты. Странно в такой ситуации ожидать, что тарифы не будут увеличиваться», – заметил Ниссельсон.

Высокий уровень волатильности рубля несет в себе серьезные угрозы для рентабельности не только ОСАГО, но и в целом всех видов моторного страхования, отмечает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. По его словам, даже использование предельных значений в разрешенном тарифном коридоре уже не может сохранить тот баланс, который удалось достичь в ОСАГО за последние несколько лет.

Представитель «Росгосстраха» подчеркнул, что компания действует строго в рамках границ тарифного коридора, установленного Банком России в том числе и для того, чтобы страховщики могли корректировать свое ценовое предложение, сохраняя рентабельность в сегменте ОСАГО, и могли сформировать необходимые страховые резервы для выплат.

Высокий уровень волатильности рубля несет в себе серьезные угрозы для рентабельности не только ОСАГО, но и в целом всех видов моторного страхования, отмечает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. По его словам, даже использование предельных значений в разрешенном тарифном коридоре уже не может сохранить тот баланс, который удалось достичь в ОСАГО за последние несколько лет. В СК «АльфаСтрахование» сообщили, что ежедневно в режиме реального времени мониторят ситуацию на рынке и регулярно корректирует базовые ставки по ОСАГО, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

На запрос «Газеты.Ru» о повышении ставок Банк России сообщил, что мониторит тарифы страховых компаний и считает, что пока делать выводы преждевременно.

В РСА слова членов союза опровергают. В ответ на запрос в профобъединении сообщили, что роста базовых ставок не было и на протяжение последнего года по их данным полисы ОСАГО только дешевели.

«Информация о массовом повышении базовых тарифных ставок по ОСАГО не соответствует действительности. Напротив, Российский союз автостраховщиков (РСА) фиксирует снижение средней премии по ОСАГО 14 месяцев подряд на фоне роста средней выплаты», – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

По данным профсообщества страховщиков ОСАГО за январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,6% — с 5 628 до 5 539 рублей.

Доводы РСА считает противоречивыми автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«У страховщиков получается несмешной анекдот. С одной стороны, они бьют себя в грудь, что, дескать, стоимость полиса снижается. Конкуренция – вот хорошо! С другой стороны они просят Центробанк расширить тарифный коридор для того, чтобы повысить стоимость ОСАГО. Так если вы можете конкурентно работать в рамках нынешних тарифных рамок, то зачем вам еще повышать цены? Тем более в кризис», – недоумевает эксперт.

По словам Ифанова, рынок ОСАГО перенасыщен игроками – 44 компании слишком много. Если кто-то из них не сводит дебет с кредитом, то может отправляться на выход из этого сегмента страхования – это бизнес, это нормальный капитализм, заключил он.