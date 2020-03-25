Ипотечные каникулы: как ЦБ помог зараженным заемщикам

Банк России рекомендует кредитным организациям предоставить ипотечные каникулы заемщикам с подтвержденным диагнозом коронавирус, даже если они уже пользовались этой возможностью ранее. Заявления заразившихся предложили рассматривать в оперативном порядке. ЦБ направил соответствующее письмо в кредитные организации, сообщается на сайте регулятора.

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Данные рекомендации включены в пакет мер по поддержке граждан, разработанных Банком России.

Так, наличие COVID-19 может являться причиной как для ускоренного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита, так и для отмены начисления штрафов и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по уже существующему договору. Письмо с рекомендациями регулятор направил в банки, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые и страховые организации.

Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным коронавирусом рекомендуется проводить даже в том случае, если гражданин уже пользовался правом на ипотечные каникулы.

Кредитным организациям при этом рекомендуют общаться с заемщиками дистанционно, по телефону, а заемщики должны будут лично предоставить все необходимые документы, включая справки о подтверждении заболевания, после выздоровления.

Банк России также сообщает, что кредиторы должны идти навстречу заемщику и в том случае, если гражданин обращается за реструктуризацией уже после болезни. В этой ситуации его стоит освободить от неустойки за просроченные обязательства. При этом информация, направляемая в бюро кредитных историй, не должна влиять на кредитную историю заемщиков, оказавшихся в такой ситуации.

Кроме того, ЦБ РФ рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не взыскивать жилье по ипотеке в случае неисполнения обязательств по договору, если это единственное жилье заемщика и/или членов его семьи с подтвержденным коронавирусом.

Идти навстречу клиенту с подтвержденным заболеванием советуют и страховым компаниям, если он обращается с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи. Также страховщикам рекомендуется принимать положительное решение при просьбе заболевшего гражданина продлить срок предоставления требуемых документов и не начислять штрафы и пени за нарушение сроков.

Ранее в ЦБ заявили, что также намерены оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Регулятор планирует расширить программу рефинансирования по кредитам, в частности ввести новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей и ставкой на уровне 4% для поддержания объемов кредитования.

В Банке России также заявили, что не исключают расширения мер поддержки заемщиков «в зависимости от ситуации», сообщила председатель Банка России Эльвира Набуиллина на пресс-конференции.

Для банков, в свою очередь, на время отменят требования по надбавкам к капиталу. Кроме того, они получат льготы при переоценке акций и облигаций в портфелях, которые резко подешевели из-за обвала рынков, и смогут применять старый курс рубля от 1 марта 2020 года в расчете основных нормативов.

Также регулятор дает возможность кредитным организациям не увеличивать резервы на возможные потери по кредитам заемщикам с коронавирусом, а микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам (в том числе сельскохозяйственным) разрешено не признавать данные займы реструктурированными при формировании резервов на возможные потери.

При этом Банк России предупредил, что регуляторные послабления для финансовых организаций должны использоваться не для выплаты бонусов менеджменту, а с целью поддержания кредитования экономики. Так, ЦБ рекомендует уменьшить бонусы топ-менеджменту и отложить выплаты по итогам 2019 года в организациях, которые воспользуются теми или иными послаблениями.