«Клиенты разрывают договор»: вернутся ли сотрудники с удаленки

В Москве на рынке офисной недвижимости падает объем сделок. Спрос со стороны фрилансеров и представителей малого бизнеса упал на 90%, сообщили «Газете.Ru» в сети коворкингов NAMES. Среди крупных корпоративных клиентов он тоже не так стремительно, но тоже сокращается.

«Есть прецеденты, что корпоративные клиенты разрывают договор даже несмотря на штрафы, потому что рассчитывают, что 2-3 месяца не будут работать в офисах. Новые сделки также приостановились», — рассказал CEO сети коворкингов NAMES Антон Утехин.

После карантина

Из-за рекомендации правительства москвичам перейти на удаленную работу, многие компании тестируют дистанционный режим. Эксперты допускают, что после снятия карантинных мер часть работников останется работать удаленно.

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Такой сценарий считает возможным Елена Денисова, старший директор отдела офисных помещений CBRE. По ее словам, прогнозировать пока сложно, но компании, которые уже использовали подобный формат, могут улучшить технологические решения и укрепиться в такой практике.

«На основе полученного опыта корпорации могут скорректировать принципы организации работы, оптимизировать ее, и таким образом, сделать бизнес более эффективным», — соглашается директор департамента офисной недвижимости Colliers International Наталья Боннели.

Вероятнее всего рынок ожидает волна оптимизации от арендаторов, которые после совокупности всех событий будут стараться сократить свои расходы на аренду,

предполагает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

«Безусловно, компании будут искать более выгодные для аренды офисы: помещения с меньшей площадью, более низкой ставкой и, желательно, с уже готовой отделкой», — говорит она.

По мнению Елены Денисовой из CBRE, в этой ситуации оптимальным вариантом станут гибкие решения – краткосрочная аренда готовых рабочих мест и/или пространств. При таком сценарии у компании-арендатора отсутствуют капитальные затраты, при этом аренда рабочих мест дает доступ к дополнительным услугам, пояснили в компании.

Одним из преимуществ такого решения Мария Зимина из Knight Frank считает возможность оперативно отказаться от площади или наоборот расширить ее. Это позволит компаниям быстро адаптироваться под обстановку.

Перспективы коворкингов

Самый распространенный вид гибких решений аренды – это коворкинги. Наталья Боннели из Colliers International считает, что спрос на них в скором времени может возрасти. Некоторые компании поймут, что частично подразделения могут работать дистанционно, и оптимизируют офисные площади без вреда для бизнеса, отмечает эксперт.

«На мой взгляд, может вырасти спрос на недорогие коворкинги, стоимость рабочего места в которых не превышает 30 тыс. руб. в месяц. Действительно, в текущих условиях некоторые арендаторы не готовы инвестировать в отделку и обустройство офиса и подписываться под долгосрочными отношениями»,

— предполагает партнер и руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

Положительную динамику спроса ожидают и в самих коворкинговых сетях. «В настоящее время спрос не растет из-за самоизоляции, но мы рассчитываем, что фрилансеры вскоре устанут от домашней работы, а ряд крупных компаний начнет оптимизировать свои расходы на офисы», — говорит CEO сети коворкингов NAMES Антон Утехин.

Для кого оставят офисы

Далеко не у всех людей есть условия для работы на дому. Кто-то элементарно живет в большой семье, не имея возможность уединиться для работы. Сосед может делать ремонт и сверлить стену в течение дня,

напоминает Наталья Никитина из Cushman & Wakefield.

По ее словам, отсутствие удобного стола и качественного интернета тоже может стать причиной, по которой сотрудник предпочтет посещать офис. Для некоторых руководителей может быть актуальной проблема контроля за рабочей дисциплиной сотрудников.

«Офис выполняет социальную функцию и информационную. Работая с коллегами в одном пространстве, общаясь и взаимодействуя, мы получаем больше информации, необходимой для более эффективного выполнения своих задач», — также напомнила она.

В глобальных масштабах рынку офисной недвижимости ничего не грозит, соглашаются эксперты. Директор департамента офисной недвижимости Colliers International отмечает, что в этот кризис офисный рынок вошел с дефицитом площадей, у него есть запас прочности.

«На наш взгляд, в долгосрочной перспективе спрос на офисы не будет глобально снижаться. Компании уже переживали кризисы, они понимают, как действовать в таких ситуациях, и самое главное – арендаторы и собственники готовы договариваться», — подытожила эксперт.