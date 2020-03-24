«Здравый смысл»: дела бизнесменов могут отдать присяжным

Суд присяжных может начать принимать для рассмотрения уголовные дела в сфере предпринимательства. Такое предложение сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав бизнесменов Борис Титов. Он сообщил, что уже направил его председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Титов обратился к главе ВС с просьбой учесть его предложение в процессе подготовки законопроекта, связанного с расширением состава преступлений, дела по которым рассматривает суд присяжных.

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Инициатива Титова предполагает внесение изменений в статью Уголовно-процессуального кодекса РФ «Состав суда». Подразумевается, что лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи районного уровня и шести присяжных заседателей.

«Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается»,

— цитирует Титова РИА «Новости».

Омбудсмен считает, что необходимо передать экономические дела присяжным, которые будут оценивать каждое конкретное дело «с точки зрения здравого смысла», пока в России не выросло новое поколение.

«Мы прекрасно понимаем, что сразу переломить ситуацию в этой сфере не получится. Но пока <…>, пускай у нас будут присяжные», — отметил Титов, добавив, что не каждое нарушение договора является мошенничеством, и не каждая неуплата налогов – уголовное преступление.

Он также уточнил, что суд присяжных не станет панацеей при обсуждении предотвращения незаконного уголовного преследования бизнеса.

Под инициативу Титова подпадают ставшие фигурантами уголовных дел разной степени тяжести учредители бизнеса, индивидуальные предприниматели, главные бухгалтеры и так далее. Если их дела будут рассматриваться судом присяжных, это обеспечит «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом году количество оправдательных приговоров, вынесенных такими судами, составило 26%, а в целом количество вынесенных в 2019 году оправдательных приговоров составляло менее 1% от общего числа дел, отмечают в принадлежащее Григорию Березкину издании РБК.

Идея передавать дела предпринимателей судам присяжных принадлежит главе глава Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. В феврале он предложил доверить присяжным рассматривать все особо тяжкие дела, за исключением тех, что содержат гостайну — к примеру, шпионаж или измену родине.

На данный момент с участием присяжных могут рассматриваться лишь дела по определенным составам особо тяжких преступлений — об убийствах, изнасилованиях, преступных сообществах, посягательствах на жизнь государственного деятеля или следователя, производстве и контрабанде наркотиков и другие. Лебедев обратил внимание на то, что в число статей, дела по которым смогут передавать присяжным, стоит включить и общеуголовную статью о мошенничестве, дела по которой часто не рассматриваются следствием как предпринимательские.

По информации Лебедева, в прошлом году с участием присяжных заседателей суды областного уровня рассмотрели 273 дела в отношении 419 лиц, районные суды — 474 дела в отношении 585 лиц; примерно четверти обвиняемых были вынесены оправдательные приговоры. Впоследствии существенная часть приговоров, вынесенных на основании оправдательных вердиктов присяжных, была отменена — 40% в случае областных судов и 15% в случае районных, приводит данные РБК со ссылкой на главу ВС.

Напомним, что в конце января президент РФ Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции дал Верховному суду поручение до 1 июня пересмотреть и расширить перечень составов преступлений, дела по которым рассматривает суда присяжных.