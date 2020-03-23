От Burger King до IKEA: какие компании стали системообразующими

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий. Их число выросло с 200 до 600, выяснила газета «Ведомости». Журналисты ознакомились с копией документа и установили его подлинность через собственные источники — федерального чиновника и сотрудников трех вошедших в список предприятий. Информацию подтвердил министр экономического развития РФ Максим Решетников:

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«Вы уже сказали, что организована работа по системообразующим предприятиям, более 600 предприятий у нас сейчас в перечне, вчера на комиссии рассмотрели, утвердили. На следующей неделе, все, как вы сказали, начинаем работу, стресс-тесты вместе с отраслевыми органами власти», — цитирует его слова информационное агенство «Прайм».

Теперь в перечень входят несколько авиакомпаний — в частности, «Россия», «Сибирь», Utair и несколько других, а также аэропорты — Домодедово и Пулково. В сложившейся из-за пандемии коронавируса обстановке компании терпят убытки после закрытия границ, отмечает газета.

В список попали также агропромышленные комплексы, производители продуктов питания и ретейлеры, в частности «Вкусвилл», «Ашан», «Атак». Его также пополнили непродовольственные сети — «Спортмастер», IKEA, «М.Видео», «Леруа Мерлен Восток». Кроме них системообразующими предприятиями признаны производитель и продавец одежды и обуви «Глория Джинс»; сети быстрого питания «Макдоналдс» и российский Burger King — «Бургер Рус»; входящий в группу Hoff «Домашний интерьер», ряд ФГУПов и строительных компаний, например, «Автобан», «Мостотрест» и прочие.

В предыдущую версию списка, которая была составлена в 2015 году, входило около 200 предприятий. Они обеспечивали 70% совокупного национального дохода и рабочие места более чем 20% населения.

Принадлежность к перечню не обеспечивает государственную поддержку автоматически, рассказали «Ведомостям» в НЛМК. Список нужен для мониторинга состояния фирм, однако его фигуранты могут по заявке согласовать с властями план финансового оздоровления, а также получают доступ к льготному кредитованию и госгарантиям, сообщили газете в Dentons.

Об усилении мониторинга системообразующих предприятий объявил в субботу, 21 марта, на совещании по экономическим вопросам премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причиной для принятия подобных мер стала ситуация на валютном рынке, в частности, наблюдавшиеся в последние две недели резкое падение стоимости рубля по отношению к доллару и евро.

Политик поручил ряду ведомств и банков провести упомянутые Решетниковым стресс-тесты находящихся в зоне риска предприятий. Он также отметил, что правительство и Центробанк уже принимают меры по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях валютных колебаний и пандемии.

«Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении», — отметил Мишустин.

Накануне, 20 марта, Центробанк опубликовал список мер по поддержке финансового сектора, россиян и МСП, который является «одним из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии». ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам по запросу представителей МСП рассматривать реструктуризацию их займов, со своей стороны пойдя на некоторые уступки по процедуре. Он также расширил программу рефинансирования кредитов МСП. Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сокращается до 4% при максимальной конечной ставке в 8,5%. С апреля 2020 финансовый регулятор также выделяет 500 млрд на кредиты финансовым организациям, которые в свою очередь используют эти деньги для выдачи займов бизнесу.

Свои предложения по поддержке МСП правительству направила также Торгово-промышленная палата. По подсчетам объединения, в нынешней ситуации может разориться около 3 млн предпринимателей.