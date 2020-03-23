Недолго радовались: мировые рынки вернулись к падению

Рынки вернулись к падению после «отскока» в конце прошлой недели. Московская биржа закрылась снижением основных индексов в понедельник, 23 марта, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи снизился на 3,36% - до 2253,35 пунктов, индекс РТС - на 4,38% - до 883, 78 пункта.

Реклама

Доллар на момент закрытия Московской биржи в 18:50 стоил 80,25 рублей, евро - 86,28 рублей. ЦБ установил официальный курс на уровне 80,88 рублей за доллар, 86,70 рублей за евро на 24 марта.

Снижение в понедельник также показали и мировые индексы. Dow Jones Industrial Average сократился на 2,7% - до 18655,61 пункта (19:23 мск), S&P 500 - на 2,98% - до 2236,12 пунктов (19:23 мск), NASDAQ Composite - на 1,27% - до 6792,01 пункта.

Аналогичная ситуация была и с европейскими индексами: британский FTSE 100 упал на 4,05% - 4980,70 (19:26 мск), французский CAC 40 - на 3,74% - до 3897,41 ( 19:30 мск), немецкий DAX - на 2,66% - до 8691,00 (19:31 мск).

Падение зафиксировано и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — гонконгский Hang Seng закрылся с сокращением на 4,86% - до 21696,13 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 на 5,62% - до 4546,00, южнокорейский на 5,34% - до 1482,46 пунктов, Shanghai Composite на 3,11% - до 2660,17 пунктов. Рост показал только японский Nikkei 225 - он составил 2,02%, до 16887,78 пунктов.

Высокая волатильность на фондовых рынках сохраняется, и дело даже не в новостном фоне, а в том, что после сильного движения это в принципе нормальное явление, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Распространение коронавируса создало огромные проблемы в мировой экономике и усилий только монетарных властей недостаточно. Конгресс США и ФРС выделят на поддержку экономики беспрецедентные суммы, до $4 трлн, в которую входит и единовременная поддержка домохозяйств, напомнил Ващенко. Если в США объем мер поддержки сопоставим с 20% ВВП, то и в России он очевидно должен быть не меньше, говорит эксперт. Если удастся избежать волны банкротств и увольнений, то есть шанс восстановить потребительский спрос за 1-2 месяца после окончания карантина. Тогда снижаются инфляционные риски, и ЦБ сможет продолжить снижение ключевой ставки, что дополнительно стимулирует экономику, отметил Ващенко.

Положительной реакции рынка ждать не стоит, пока бизнес не почувствует рост продаж, заключил он.

Нефть также продолжила снижение после «отскока». Майские фьючерсы марки Brent на ICE упали в 19:19 на 5,37% - до $25,53 за баррель. Минимальная цена на сорт составила к этому моменту $24,69 за баррель. WTI на NYMEX подешевела на 2,47% - до $22,07 за баррель. Минимальной ценой на этот момент было $20,81 за баррель.

В перспективе весны нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $20-30 за баррель, прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Устойчивое восстановление котировок до уровней $40-45 за баррель видится возможным лишь во втором полугодии, вероятно, ближе к завершению 3 квартала, в случае, если фаза активного распространения коронавируса завершится до конца первого полугодия, говорит он. В апреле в условиях ценовой войны экспортёров данное давление может возрасти, напомнил эксперт.

В «БКС Премьер» считают, что рост мировой экономики может упасть существенно ниже 1%, до уровней 0-0,5%.

Как рухнули мировые рынки

Обвал на мировых рынках начался 9 марта. Ему предшествовал выход стран-экспортеров нефти ОПЕК + из сделки по сокращению нефтедобычи. Страны ОПЕК предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале, но переговоры 6 марта в Вене закончились провалом. С 1 апреля у стран ОПЕК и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению добычи. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, не Россия была инициатором выхода из соглашения, а предлагала продлить существующую сделку до конца второго квартала или текущего года. В своем выступлении он также сообщил, что ситуация в экономике РФ под контролем, несмотря на отсутствие стабильности на глобальных рынках.

В первый рабочий день после новостей о выхода из соглашения о сокращении добычи, 9 марта, цены на нефть рухнули на 30%. Падение котировок стало самым сильным однодневным обвалом с 1991 года. На фоне этого курс доллара к рублю в понедельник на международных торгах обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Мосбиржа в тот день не работала из-за праздников, но в пятницу при закрытии курсы составляли 68 рублей и 80 рублей соответственно. Открытие торгов во вторник на Мосбирже также начался с обвала - евро стоил 82,45 рубля, доллар — 72,77 рубля.

Цены на нефть за последние две недели сначала рухнули до четырехлетнего минимума, затем, в среду 18 марта, обвалились до уровня 2002-2003 годов. Стоимость майского фьючерса Brent на торгах ICE упала на 10,20% — до $25,80 за баррель, в предыдущий раз показатели ниже $25 были зарегистрированы в сентябре 2003 года. Цены на марку WTI обвалились до уровня 2002 года - максимально стоимость опускалась до уровня $20,56 за баррель. Ценовое агентство Argus Media сообщило, что 18 марта российская Urals подешевела на $5,25 за баррель, до $18,64 за баррель, уровень стал минимальным с февраля 2002 года. Стоимость «неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», отмечалось в публикации.

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар. Продолжение торгов без расширения границ колебаний валютного курса в рамках одной торговой сессии было невозможно. Евро в тот день подорожал до 88,7 рубля. Такое соотношение валют соответствует началу 2016 года. Упали и основные индексы: РТС к закрытию торгов рухнул более чем на 10% - до 832,25 пунктов; индекса Мосбиржи - на 5,04% до 2112,64 пунктов. Падение произошло и на мировых рынках, так, в США торги на биржах были автоматически приостановлены из-за резкого падения индексов на 7%. Приостановка торгов стала уже третьей за последние две недели. Остановить падение приостановка не помогла.

В четверг, 19 марта, российский рубль был назван второй по волатильности валютой мире, уступив только мексиканскому песо, сообщил Bloomberg. Волатильность рубля к доллару США – почти 25%.

Тем не менее, завершилась неделя умеренным ростом, который был обусловлен восстановлением нефтяных котировок и улучшением настроений инвесторов на мировых рынках. Индекс РТС в пятницу, 20 марта, вырос по итогам торгов на 2,39%, индекс Московской биржи - на 3,46%. Курс доллара составил 70,76 рублей, евро - 84,90 рублей.

В завершение прошлой недели нефтяные цены демонстрировали восстановление к уровням $30 на «слухах» о возможном сокращении нефтедобычи в США, а также возвращении экспортеров к координации в рамках ОПЕК+, объясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако, пока что, рынки не получили подтверждения данной информации, подготовка к полноценной ценовой войне, в том числе к активному наращиванию добычи в апреле сейчас продолжается, отметил он.