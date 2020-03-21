Нефть потечет: Москва пошла навстречу Минску

Россия одобрила предложения Минска по поставкам российской нефти. Речь об этом зашла во время совещания главы Белоруссии Александра Лукашенко с правительством республики, передает агентство Sputnik Белоруссия. Основной темой встречи были вопросы работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил Лукашенко.

Глава президентской администрации Игорь Сергеенко дал утвердительный ответ. Он отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы, которая занимается урегулированием вопроса о поставках нефти Белоруссии из России.

Как передает белорусское агентство БелТА, факт того, что условия, выдвинутые Россией, учитывают предложения белорусских коллег, прописан в докладе НПЗ Белоруссии главе республики.

Белорусский лидер призвал рабочую группу, которая участвовала в совещании в полном составе, не просто мониторить ситуацию в нефтяной сфере, но и принимать меры по загрузке НПЗ. Такие заседания, на которых рабочая группа во главе с Сергеенко информирует главу государства о результатах работы, проходят каждую неделю.

По итогам прошлого года Москва и Минск не смогли прийти к консенсусу в вопросе поставок российской нефти Белоруссии. Основным камнем преткновения стала цена на топливо. Белорусская сторона хотела заключить договор на условиях прошлого года, но Россия не согласилась. Кроме того, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.

Разногласия привели к тому, что с 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ приостановились. Из всех компаний, которые занимаются поставками нефти в республики, не прекратил сотрудничество только «Сафмар», отмечает ТАСС.

Ранее «Белнефтехим» объявил, что пять российских компаний, помимо компаний группы «Сафмар», начнут поставлять нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене, не требуя премий. Как отмечает РИА «Новости», эти поставки начались с начала месяца. Согласно плану сторон, за март этого года они должны поставить в общем сумме примерно 200 тыс. тонн. Стоит отметить, что Минск намерен поставить на свои НПЗ около 1 млн тонн нефти за месяц, чтобы обеспечить загрузку заводов на 50%. Для этого власти страны планируют использовать альтернативные источники поставок топлива.

Варианты поставок нефти из других стран Белоруссия начала прорабатывать еще в январе этого года. В начале марта Александр Лукашенко отметил, что ему поступило уже «немало» предложений о поставках и переработке в стране нефти.

«Ко мне поступили ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Белоруссии. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало», — сказал глава республики во время встречи с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

Одним из вариантов, как предполагается, будут поставки из США. Этот вопрос, в частности, обсуждался 1 февраля, когда американский госсекретарь Майк Помпео прибыл с визитом в Минск. Там он провел встречу с главой страны и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

По итогам переговоров Помпео объявил, что американские компании могут обеспечить Белоруссию необходимыми объемами топлива по конкурентным ценам. Для этого Минску нужно всего-ничего — обратиться с соответствующим запросом к США, «самому крупному производителю энергоресурсов в мире».

Уже в середине марта госсекретарь Соединенных Штатов подтвердил готовность американской стороны осуществлять поставки в Белоруссию.

«Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам. Госсекретарь и министр иностранных дел [Белоруссии] также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.