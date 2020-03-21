Не переживут пандемию: 3 млн бизнесменов могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщила вице-президент объединения Елена Дыбова на онлайн-конференции. Она назвала это «очень высокой цифрой» и отметила, что «важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса».

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Дыбова рассказала, что в ТПП «в последние дни поступает множество обращений от представителей бизнеса и региональных торгово-промышленных палат, крайне обеспокоенных складывающейся в настоящее время ситуацией в стране и мире, которая может привести к блокировке деятельности компаний и значительным убыткам».

Опрос, проведенный системой региональных торгово-промышленных палат в понедельник и вторник текущей недели, показал:

каждый третий владелец малого бизнеса считает, что в нынешних условиях, при практически полном отсутствии спроса, «сможет продержаться еще один квартал».

Каждый шестой утверждает, что шансов построить в ближайшее время новый бизнес у него нет.

Среди факторов, усугубляющих положение предпринимателей, Дыбова назвала закрытие границ между странами и ограничение авиаперевозок и туризма, падение спроса на товары, резкие изменения на рынке валюты, а также ограничения для отелей, ресторанов и мероприятий. По ее словам, другой проблемой являются высокие арендные платежи.

Определенную роль играют также переход сотрудников многих компаний на удаленный режим работы и возможные трудности с выплатами по кредиту. Эти же факторы и их негативное влияние на бизнес отметил 20 марта Банк России, опубликовавший список мер по поддержке граждан, экономики, предпринимательства и финансового сектора.

В частности, финансовый регулятор отметил, что «малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии». ЦБ рекомендовал организациям-кредиторам по запросу представителей МСП рассматривать реструктуризацию их займов, со своей стороны пойдя на некоторые уступки по процедуре.

Центробанк также расширил программу рефинансирования кредитов МСП. Ставка по кредитам, которые рефинансируются по старому лимиту в 175 млрд рублей, сокращается до 4% при максимальной конечной ставке в 8,5%. С апреля 2020 финансовый регулятор также выделяет 500 млрд на кредиты кредитным организациям, которые в свою очередь используют эти деньги для выдачи займов бизнесу.

ТПП также сформулировала пакет предложений по поддержке МСП «в непростой текущей обстановке» и направила его правительству.

«Бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка и максимальное сокращение нагрузки: предоставление налоговых каникул и отсрочки по уплате основных налоговых платежей, введение временного моратория на проверки и блокировки счетов, снижение НДС и перенесение сроков введения обязательной маркировки», — передает сайт палаты слова ее вице-президента.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что правительство готовится принять проект, признающий последствия коронавируса форс-мажором для госзакупок. До этого ТПП выдавала предпринимателям сертификат о наступлении форс-мажора «только в случае невозможности осуществить экспортные поставки». Изменения могут оказать поддержку бизнесу, вынужденному платить за неисполнение обязательств по контракту.

«Необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам, поэтому по поручению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином прорабатывает вопрос выпуска соответствующего нормативного правового акта», — сообщали в Минпромторге принадлежащему бизнесмену Григорию Березкину изданию РБК.