Пересидеть коронавирус: москвичи переезжают в частные дома

Москвичи в связи с распространением коронавируса стали задумываться об изоляции: за прошлую неделю спрос на аренду и покупку загородной недвижимости вырос на 15-20%, рассказали «Газете.Ru» эксперты. При этом, в связи с ограничениями выезда за границу, россияне все чаще интересуются арендой жилья на Юге страны.

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Спрос на аренду загородных домов в середине марта вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным «Инком-недвижимость». На «Авито» за последнюю неделю искать загородную недвижимость в аренду тоже стали чаще: с 9 по 15 марта спрос по Московской области увеличился почти на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

В специализирующемся на элитной недвижимости департаменте Knight Frank тоже отмечают увеличение спроса на 15-20%. Причины такой динамики директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик объясняет как сезонностью — люди исторически готовились к летнему периоду, планировали снять дома, чтобы проводить теплое время года за городом — так и другими причинами.

«Первая заключается в том, что

люди из-за текущей ситуации стали задумываться о безопасности своих родных и близких, детей и представителей старшего поколения, и снимают дома для того, чтобы «пересидеть» сложившуюся ситуацию не в городе, а за его пределами»,

— говорит Олег Михайлик, добавляя, что контактов с людьми в таких условиях меньше, да и в целом загородный дом — безопасная территория, куда никто посторонний попасть не может.

«Мы действительно видим такую тенденцию, когда люди звонят и спрашивают о домах на срок от 4 до 6 месяцев, чтобы переждать данную ситуацию», — отмечает директор департамента загородной недвижимости Knight Frank.

Вторая причина — закрытие границ, которое ставит под вопрос возможность поехать летом на море.

«Люди обращаются с таким запросом, как «дальняя дача» — это 60-80 км от Москвы, чтобы увезти туда свою семью на теплые летние месяцы», — подчеркивает эксперт. По его словам,

с такими запросами обращаются и те, у кого есть загородные дома на расстоянии до 20 км от Москвы, но им хочется более удаленной обстановки, которая стала бы альтернативой летнему отдыху на границей.

Места для «уединения» ищут не только в Московской области, но и там, где теплее и есть возможность отдохнуть поближе к морю. Согласно данным «Авито», 9-15 марта вырос спрос на аренду загородной недвижимости в Краснодарском крае (на 18,1%), в Ростовской области (на 25,4%) и в Крыму (на 20,3%) по сравнению с предыдущей неделей.

Что касается покупки загородной недвижимости, в «Инком-недвижимость» ажиотажа в этой категории не наблюдают.

«Вполне вероятно, что отсутствие повышенного интереса связано с ситуацией на валютных рынках и общей экономической напряженностью»,

— прокомментировали в агентстве.

Как ранее сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на риэлторскую компанию Penny Lane Realty, выросло количество сделок на рынке высокобюджетной загородной аренды. Специалисты компании зафиксировали всего за одну прошлую неделю объем заявок, типичный для целого марта. За прошедшую половину месяца количество сделок на 12% превысило общий объем за весь март 2019 года. Оживление рынка специалисты компании объясняют распространением коронавируса.

«Люди спешат минимизировать риски заражения, отправив их как можно дальше от мегаполиса и скопления людей», — говорится в сообщении риэлторской компании.

Об аналогичной картине на данном рынке сообщает риэлторская компания Point Estate. Согласно ее данным, за последнюю неделю количество запросов на аренду загородных домов в Московской области выросло на 70% по сравнению с обычными показателями, а на покупку — на 20%. В компании делают вывод, что на желание уехать за город во многом повлияло стремление минимизировать число контактов в связи с эпидемией.